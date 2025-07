Prime Day Angebot: Diese Heißluftfritteuse ist das einzige Küchengerät, das du brauchst

Gerade jetzt im Sommer will man so wenig Zeit wie möglich in der Küche verbringen und die Arbeit lieber einer Heißluftfritteuse überlassen. Das richtige Modell verpasst deinen Mahlzeiten ein Upgrade und erleichtert dir das Kochen. Wir stellen dir jetzt den Turbo Tower Pro Airfryer von Cosori vor, der beinahe alle anderen Küchengeräte ersetzt. Praktischerweise bekommst du das Gerät ab dem 8. Juli mit einem Rabatt von 25 Prozent.

Das bringt die Turbo Tower Pro Heißluftfritteuse mit

Diese Heißluftfritteuse eignet sich für viel beschäftigte Menschen, die Wert auf Effizienz legen, genauso wie für Hobbyköchinnen und Köche. Auch Menschen mit einer großen Familie bekommen hiermit jeden satt, ohne dass die Fritteuse viel Platz in deiner Küche wegnehmen würde. Perfekt also für eine kleine Wohnung.

Gewöhnlich wird die Heißluftfritteuse für stolze 319,99 Euro gehandelt. Bei Amazon bekommst du sie ab dem Prime Day am 8. Juli für 239,99 Euro. Damit streicht der Versandriese 25 Prozent vom UVP. Auf der Cosori-Website kommst du vom 14. bis zum 21. Juli für den gleichen Preis an das Gerät!

Die Turbo Tower Pro von Cosori verfügt über zwei übereinanderliegende Garkörbe in separaten Schubladen. Insgesamt kommt er so auf ein Fassungsvermögen von 10,8 Litern. Im Vergleich zur Cosori Dual Zone Fritteuse sparst du dir mit diesem Modell rund 41 Prozent an Fläche ein und hast sogar noch mehr Volumen zur Verfügung.

Die beiden Garkörbe sind mit Keramik beschichtet und können so weitaus höheren Temperaturen standhalten als Modelle mit einer Teflonbeschichtung. Mit der Fritteuse sparst du dir außerdem Öl und kannst so noch gesundheitsbewusster kochen. Die untere der beiden Kammern ist mit der sogenannten Dual Blaze Technologie ausgestattet. Das bedeutet, dass sie über zwei Heizelemente verfügt, die Lebensmittel wie Fleisch oder Brot noch gleichmäßiger erhitzen.

So flexibel bist du mit dem Turbo Tower

Insgesamt stehen dir sieben unterschiedliche Programme zum Kochen zur Verfügung. Die Turbo Tower Pro röstet, backt und grillt auf Wunsch, sodass du wirklich komplett flexibel bist. Sogar dörren und aufwärmen kannst du mit der Heißluftfritteuse. Der Kauf von weiteren Küchengeräten ist damit also so gut wie überflüssig.

Da sich im Lieferumfang ein Grillrost aus Edelstahl befindet, kannst du ganz einfach eine komplette Mahlzeit, bestehend aus Hauptspeise und Beilage, auf einmal zubereiten. Wenn du Inspiration für passende Gerichte brauchst, findest du im Paket noch ein Rezeptbuch. Nach dem Kochen kannst du die Einzelteile von der Spülmaschine reinigen lassen.

Für 239,99 Euro schnappst du dir hier nicht nur eine Heißluftfritteuse. Die Turbo Tower Pro vereint Backofen, Dörrautomat, Grill und Mikrowelle in einem Gerät – sozusagen ein echter Alleskönner, dessen Features auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Im Handumdrehen hast du hiermit abwechslungsreiche Gerichte gezaubert, ohne mehrere Lebensmittel separat zubereiten zu müssen. Rund um den Prime Day für 239,99 Euro bei Amazon oder vom 14. bis zum 21. Juli auf der Cosori-Website für den gleichen Preis.

Die neue Deal-Welt von inside digital: Jede Woche das Beste lesen – kostenlos! Die besten Deals von uns für dich: Unser Newsletter liefert dir das Beste von inside digital in deine Inbox. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.