Apple Pencil zu teuer? Diese Top-Alternativen gibt’s gerade für unter 20 Euro

Mit einem Stylus, oder smarten Stift, kannst du ganz einfach Notizen auf dem Tablet machen oder deinen Roman weiterschreiben. Mittlerweile haben diese Gadgets auch zahlreiche Funktionen, wie das Weiterblättern von Seiten via Touch-Geste oder die Handflächen-Erkennung. Nutzt du obendrein noch ein iPad, kommt eigentlich nur der Apple Pencil in Frage, oder? Nicht ganz! Denn der Baseus PS4 und SW3 sind die perfekte Alternative für dein Apple-Tablet – und das zum Bruchteil des Preises. Zum Prime Day 2025 gibt’s sogar nochmal Rabatt obendrauf.

Baseus PS4: So gut ist die Apple-Alternative

Der Apple Pencil ist beliebt und sehr teuer. Dabei gibt es mit dem Baseus PS4 eine spannende Alternative, die sich vor dem Original nicht verstecken muss. Der smarte Stift erkennt, wie schräg du ihn hältst – praktisch zum Schattieren oder für kreative Schriftzüge. Auch der Druck wird registriert, sodass du die Strichbreite ganz intuitiv steuern kannst. Ideal also, wenn du präzise schreiben oder zeichnen möchtest.

Der Baseus PS4 (Bild) und SW3 sind mit iPads kompatibel, die zwischen 2018 und 2025 erschienen sind.

Auch im Alltag zeigt der Baseus PS4 seine Stärken. Dank Handflächen-Erkennung kannst du ganz natürlich auf dem Tablet schreiben. Denn dadurch erkennt das iPad die Handfläche nicht mehr und schon kannst du dich ans Werk machen. Auch Touch-Gesten sind möglich, die du dem Stift zuweisen kannst. So löschst du problemlos Fehler oder weist verschiedenen Gesten eine entsprechende Schnellfunktion zu. Besonders praktisch ist auch, dass der Stift sofort reagiert, sobald du ihn in die Hand nimmst, sodass du direkt loslegen kannst. Und mit bis zu 17 Stunden Akkulaufzeit hält er sogar länger durch als der Apple Pencil.

Der Baseus PS4 wird über einen versteckten USB-C-Anschluss aufgeladen. Anders als den Apple Pencil musst du ihn also nicht über das iPad laden. An magnetischen Apple-Tablets kannst du ihn zudem einfach andocken. Mit nur 15 Gramm ist er außerdem noch einmal leichter als die teure Konkurrenz. Und das Beste: Statt 39,99 Euro kostet der Baseus PS4 zum Prime Day dann nur 25,99 Euro. Das macht ihn zu einem echten Geheimtipp.

Jetzt kaufen: Baseus SW4 bei Amazon

Stylus für unter 20 Euro: Das bietet der Baseus SW3

Neben dem PS4 gibt’s zum Prime Day auch den Baseus SW3 deutlich günstiger: Statt 26,99 Euro zahlst du während des Prime Days nur 15,99 Euro. Ein echtes Schnäppchen, wenn du einfach nur einen Stift suchst, um auf dem iPad zu schreiben oder zu zeichnen.

Trotz des niedrigen Preises bringt der SW3 viele nützliche Funktionen mit: Die integrierte Handflächen-Erkennung sorgt dafür, dass dein iPad versehentliche Berührungen ignoriert, wodurch sich das Schreiben viel natürlicher anfühlt. Auch die Neigungssensitivität ist an Bord, was vor allem beim Zeichnen praktisch ist. Und mit bis zu 17 Stunden Akkulaufzeit hält auch dieser Stylus locker einen langen Tag durch.

Über die sogenannte „One-Tap-Control“ kannst du der smarten Taste am Stift bis zu 32 Funktionen zuweisen. Mit einer Berührung kannst du so etwa Fotos erstellen oder Inhalte wiedergeben. Doch wo liegt nun der Unterschied zum PS4? Im Grunde genommen ähneln sich beide Modelle. Allerdings lädt die etwas kostspieligere Variante deutlich schneller. Wer also besonders häufig mit dem Stift arbeitet, greift besser zum stärkeren Modell. Für alle anderen ist der Baseus SW3 ein vielseitiger und extrem günstiger Einstieg in die Welt der Stylus-Stifte.