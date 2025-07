Mit einem Mähroboter sagst du dem schnell wachsenden Rasen den Kampf an. Mit den smarten Helfern von Anthbot kürzt du Wiesen mit einer Fläche von bis zu 3.600 Quadratmetern und musst so auch bei großen Grundstücken nicht mehr selbst Hand anlegen. Wir schauen uns zwei Modelle des Herstellers genauer an und zeigen, welchen coolen Vorteil sie gegenüber vielen Konkurrenzprodukten haben. Und natürlich gehen wir auch auf den Preis rund um den Prime Day genauer ein.

Genie-Mähroboter von Anthbot: Das macht sie besonders

Die Prime Days diesen Sommer starten eigentlich erst am 8. Juli. Manche Hersteller reduzieren aber auch schon vor dem großen Shoppingevent viele ihrer Produkte. Die Mähroboter von Anthbot bekommst du etwa jetzt schon mit einem speziellen Rabattcode zum Prime Day Preis.

Im Angebot sind die Geräte der Genie-Reihe – genauer genommen der Genie 600 und der Genie 3000. Die beiden Modelle sind in den meisten Funktionen und Eigenschaften baugleich, der größte Unterschied ist jedoch die verbaute Batterie. Während der Genie 600 bis zu 60 Minuten am Stück mähen kann und für eine Fläche von 900 Quadratmeter empfohlen wird, hält der Genie 3000 sogar bis zu 240 Minuten mit einer Akkuladung durch. Dadurch eignet er sich laut dem Hersteller für Rasenflächen von maximal 3.600 Quadratmeter. Wie viel die Roboter mit einer Akkuladung schaffen, hängt dabei vom gewählten Modus ab.

Besonders praktisch bei beiden Modellen: Du musst nicht erst mühsam einen Begrenzungsdraht verlegen, und sie sind schnell eingerichtet. Dies ist ein wahrer Vorteil gegenüber zahlreichen Konkurrenzprodukten, bei denen stets noch händisch Begrenzungsdraht verlegt werden muss. In der App kannst du außerdem No-go-Areale einstellen sowie spezielle Einstellungen für verschiedene von dir festgelegte Zonen machen. Auch die Schnitthöhe lässt sich per App bequem zwischen 30 und 70 mm festlegen. Und gut zu wissen: Mit Steigungen bis zu 45 Prozent kommt der Mähroboter problemlos zurecht. Hügel und Schrägen überwindet er also ohne Bedenken.

Ein echtes Alleinstellungsmerkmal ist zudem der RTK-GPS-Empfänger, welcher für eine noch präzisere Navigation sorgt. Zusammen mit der sogenannten AI 3D vision Kamera kommt er auch in Bereichen klar, in denen kein GPS-Signal vorhanden ist. So kann er etwa unter Bäumen und Trampolinen lang fahren oder sich in engen Passagen zurechtfinden. Zusätzlich erkennen die KI-Kameras zahlreiche Hindernistypen wie Spielzeug, Haustiere oder Menschen, sodass es zu keinen Unfällen kommen kann. Dazu kommen langlebige und sichere Klingen, die mit bis zu 3000 U/min arbeiten. Die Mähroboter sind zwar nach IPX6-Standard wasserfest – wenn Regen einsetzt, fährt der smarte Helfer sicherheitshalber aber dennoch zu seiner Station zurück. So kommt es garantiert nicht zu Schäden.

Schon vor Prime Day Start: So bekommst du sie jetzt günstig

Den Genie 600 sicherst du dir bei Amazon derzeit mit dem Code „8S4ASU52” für nur noch 699 statt 999 Euro und sparst so satte 300 Euro. Der Genie 3000 für große Gärten ist mit dem Code „8S4BSU54” aktuell für 1.359 statt 1.699 Euro erhältlich. Gut zu wissen: Es gibt momentan auch Bundles mit einem Regenschutz, Ersatzklingen und einer Wandhalterung günstig. Die gibt es aber nur auf der Herstellerseite, schau doch einfach mal vorbei. Und das Beste: Im Gegensatz zu den meisten Angeboten rund um den Prime Day brauchst du für diese Schnäppchen nicht mal ein kostenpflichtiges Prime-Abo!