5 E-Bikes für Sommer-Trips: Ein Cube-Bike gibt's schon für unter 1.000 €

Der Sommer ist die perfekte Zeit, um sich auch abseits des Jahresurlaubs eine kleine Auszeit zu gönnen. Einfach aufs E-Bike geschwungen – vielleicht mit einer Picknick-Decke und ein paar Leckereien – und auf geht’s zu einem schönen Ausflug an den See oder Fluss. Manchmal reichen schon ein paar Stunden aus, um sich gleich viel entspannter zu fühlen. Welche E-Bikes sich für einen Kurztrip am besten eignen und wo du sie zu Schnäppchen-Preisen bekommst, zeigen wir dir hier.

Das gilt es bei den Upway E-Bikes zu beachten

Wichtig vorab: Die hier gezeigten E-Bikes beim Händler Upway sind alle generalüberholt (refurbished). Das bedeutet, dass sie bereits genutzt wurden, sie sind allerdings oft nur wenige Kilometer gefahren. Außerdem durchlaufen die elektrischen Fahrräder eine strenge Inspektion und Generalüberholung durch Experten. Dadurch sind die E-Bikes in einem top Zustand und weisen keinerlei (Sicherheits-)Mängel auf. Der Vorteil für dich: Die Preise sind deutlich niedriger als beim Neu-Kauf.

4 starke E-Bike-Schnäppchen für den nächsten Sommer-Ausflug

Wenn dein Mikroabenteuer in der Natur stattfinden soll, wo die Wege oftmals unbefestigt sind, solltest du dir ein elektrisches Trekking-Bike oder ein E-Mountainbike zulegen. Diese sind für Schotterwege, herumliegende Äste und Wurzeln bestens gemacht und dämpfen nicht den Fahrspaß. Das Beaufort Bonnie Hybrid-E-Bike etwa ist sowohl für gut befestigte als auch etwas wildere Wege geeignet – komplette Offroad-Fahrten solltest du hiermit aber eher nicht machen. Es ist weniger als 5 km gefahren und bereits 42 Prozent günstiger als der UVP: Dadurch zahlst du jetzt nur noch 1.099 Euro für das Pedelec.

Auch mit dem Gazelle Ultimate T10 HMB sind Feld- und Waldwege dank Federung und Bereifung kein Problem. Es ist mit 852 km zwar bereits etwas mehr gefahren, wurde aber insgesamt nur zehnmal geladen, wodurch der Akku in einem ursprünglichen Zustand ist. Statt rund 3.700 Euro kostet das E-Bike dank 57 Prozent Rabatt jetzt nur noch 1.599 Euro.

Das Kalkhoff Image 1.B Advance ist ebenfalls ein sogenanntes Trekking-E-Bike und somit nicht nur für asphaltierte Straßen geeignet. Mit 580 km auf dem Tacho und gerade einmal vier Ladezyklen ist auch dieses E-Bike bis auf ein paar Gebrauchsspuren noch fast wie neu. Statt gut 3.100 Euro kostet es jetzt aber nur noch 1.649 Euro.

Mit dem KTM Macina Style Pro kannst du genauso gut unebenes Terrain befahren und so auch abgelegenere Orte entdecken. Das E-Trekkingbike ist 2.711 km gefahren und hat 28 Ladezyklen hinter sich. Der Bosch Motor sorgt auch bei starken Steigungen für kräftig Power. Dank 63 Prozent Rabatt zahlst du jetzt nur noch 1.499 statt über 4.000 Euro für das E-Bike.

Unser Tipp: Cube-Bike für unter 1.000 Euro

Zum Abschluss noch unser Tipp vom Top-Hersteller Cube: das Cube Town Hybrid 500. Für die Fahrt zum Freibad, Badesee und Co. ist auch das E-Bike bestens geeignet. Trotz eines Kilometerstands von 2.509 km wurde der Akku erst achtmal aufgeladen und auch hier sorgt ein Bosch-Motor für ordentlich Leistung. Beachtlich ist aber vor allem der niedrige Preis: Dank 66 Prozent Rabatt kostet es jetzt nur noch 949 statt 2.800 Euro.

Viele weitere starke Deals beim Upway Summer Sale

Wichtig: Da es sich hierbei um Einzelmodelle handelt, können die Angebote schnell vergriffen sein. Es gibt aber auch viele ähnlich gute Angebote bei Upway. Schau daher einfach mal bei dem aktuell laufenden Summer Sale vorbei und such dir dein passendes E-Bike für dein nächstes Mikroabenteuer auf zwei Rädern aus.

Weitere spannende Angebote aus dem Upway Summer Sale:

→ Alle Summer Sale Angebote entdecken!