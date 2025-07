Must-have im Sommer: Huawei reduziert 1a Bluetooth-Lautsprecher deutlich

Am Wochenende ein Camping-Trip, nach der Arbeit am See oder beim Grillen mit Freunden: Mit Musik ist eigentlich immer alles besser. Eine Bluetooth-Box kann man damit schon als Must-have bezeichnen. Wenn du noch auf der Suche nach einem passenden Modell bist, solltest du im Huawei-Store vorbeischauen. Vom 7. bis zum 14. Juli bekommst du die Sound Joy 2 jetzt nämlich zum Sparpreis.

Von wegen Prime Day: Bei Huawei laufen die heißen Angebote

Während sich alle Augen gerade auf die Prime Days bei Amazon fokussieren, läuft bei Huawei die „Summer Wave“ Aktion. Bis zum 31. Juli erwarten dich hier immer wieder neue spannende Angebote zu verschiedenen Produkten wie Smartwatches oder Tablets. Vom 7. bis zum 14. Juli ist der Sound Joy 2 Lautsprecher unter dem Schnäppchen-Hammer gelandet. Statt 129 Euro kommst du jetzt für 99 Euro an die Bluetooth-Box.

So sieht die Huawei Sound Joy 2 aus

Für den Preis macht die Box einiges her. Sie ist rund 20 cm hoch und wiegt 700 Gramm, sodass sie easy im Rucksack oder in der Standtasche verschwindet. Dank der IP67-Zertifizierung ist sie gegen Wasser und Staub geschützt und für jede Art von Ausflug bestens gerüstet. Du bist länger unterwegs? Die Huawei Sound Joy 2 hält mit einer Akkulaufzeit von bis zu 26 Stunden lange durch. Macht der Akku schlapp, liefert bereits eine zehnminütige Ladepause wieder genug Power für eine Stunde Musikgenuss.

Sie verfügt über einen 20 Watt Breitbandlautsprecher, einen 10 Watt Hochtöner und zwei Passivradiatoren, die für ordentlichen Sound sorgen. Cool ist: Du kannst die Box mit einer weiteren verbinden, indem du sie schüttelst. Insgesamt kannst du so bis zu 100 Lautsprecher koppeln – super praktisch bei der nächsten Hausparty.

Mehr Privatsphäre gefällig? Kopfhörer gibt’s ebenfalls im Angebot

Für entspannte Stunden am Pool oder eine Joggingrunde ist Musik über Kopfhörer einfach die bessere Wahl. Auch dafür hat Huawei jetzt ein passendes Angebot parat – und zwar die FreeArc. Diese Open-Ear-Kopfhörer verfügen über einen Bügel, den du um dein Ohr legen kannst. Das sorgt für optimalen Halt, vor allem beim Sport. Deine Umgebung blendest du aber trotzdem nicht komplett aus, Bahnansagen oder ein heranfahrendes Auto hörst du dennoch klar und deutlich. Du darfst dich weiterhin auf eine Akkulaufzeit von 28 Stunden und die Schutzklasse IP57 freuen.

Noch mehr Angebote der Summer Wave Aktion von Huawei findest du auf der Website des Herstellers. Das Angebot zur Sound Joy 2 läuft noch bis zum 14. Juli, danach steigt der Preis wieder auf 129 Euro.

