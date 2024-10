Die perfekte Lösung fürs Home-Office: Geekom Mini-PC stark rabattiert

Keine Lust auf einen riesigen Tower-PC neben dem Schreibtisch? Verständlich! Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten als ein kostspieliges Notebook. Ein Mini-PC, wie der Geekom AE8, passt problemlos auf den Schreibtisch oder hinter deinen Monitor. Und dabei bietet er eine Menge Leistung für die Arbeit im Home-Office. Aber auch Games mit moderaten Qualitätseinstellungen solltest du hiermit spielen können. Das sind alle Details zum Deal.

Das steckt in dem Mini-PC

Generell hast du beim Geekom AE8 Mini-PC die Wahl zwischen einem AMD Ryzen 9 (32 GB RAM und 1 TB SSD) oder Ryzen 7 (32 GB RAM und 512 GB SSD) Prozessor. Je nachdem, wie viel Leistung und Speicherplatz du benötigst, kannst du dich hier für die benötigte Konfiguration entscheiden. In beiden Varianten ist eine AMD Radeon Grafikkarte 780M verbaut, die laut Hersteller sogar Games wie Forza Horizon mit 60 bis 75 FPS oder League of Legends mit 150 bis 240 FPS darstellen können soll. Darüber hinaus arbeitet der Mini-PC mit 32 GB RAM, was deutlich mehr ist als bei den meisten Notebooks in dieser Preisklasse.

Insgesamt sollte das hier gebotene Set-up somit nicht nur für Web- und Office-Apps ausreichend sein, sondern sogar für leistungsintensivere Aufgaben wie Bild- oder Videobearbeitung. Und auch kleinere Games lassen sich hiermit spielen. Du solltest aber selbstverständlich nicht dieselbe Leistung eines 2.000-Euro-Tower-PCs erwarten. Mit Hinblick auf die Anschlüsse lassen sich außerdem bis zu vier 4K-Bildschirme gleichzeitig mit dem Mini-PC verbinden – perfekt, um noch produktiver arbeiten zu können.

Der große Vorteil ist aber definitiv, dass du hiermit wirklich nicht viel Platz in deinem Arbeitszimmer benötigst. Obendrein lässt sich der Mini-PC leicht transportieren, um woanders deinen Arbeitsplatz einzurichten. Im Vergleich zu einem Notebook sparst du zudem Geld, da hier weder Bildschirm noch Maus, Tastatur oder Lautsprecher verbaut sind.

Geekom AE8 kaufen: Hier machst du den besten Deal

Nun gibt es den Geekom AE8 Mini-PC wie bereits erwähnt wahlweise mit einem AMD Ryzen 7 Prozessor mit 512 GB SSD-Speicher oder Ryzen 9 und 1 TB SSD-Speicher. Kaufst du den Mini-PC im Geekom-Onlineshop, sparst du mit dem Code „DigitalAE8“ 180 Euro und zahlst so nur noch 569 (R7, 512 GB) beziehungsweise 699 Euro (R9, 1 TB) für den kompakten Computer.

Insbesondere, wenn du dich für die Variante mit R9-Chip und 1 TB Speicherplatz interessierst, lohnt sich aber auch ein Blick auf Amazon. Denn hier bekommst du ihn mit dem Code „DigitalAE8“ für 694,41 Euro und somit noch ein Stück preiswerter. Gibst du denselben Rabattcode beim Kauf der R7-Variante bei Amazon ein, stehen noch 591,71 Euro auf der Rechnung. Hier machst du also im Geekom-Shop den besseren Deal.