Jetzt unter 80 Euro: MediaMarkt wirft Marken-Smartphone raus - aber nur heute!

So haut MediaMarkt aktuell ein echtes Marken-Smartphone schon für unter 80 Euro raus – allerdings nur noch heute (30. Juni, 23:59 Uhr). Grund dafür ist die aktuell laufende Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt. Wir zeigen dir, welches Handy du dir dadurch aktuell zum Schnäppchen-Preis sichern kannst, was dieses drauf hat und worauf du sonst noch achten solltest.

Ein Smartphone für unter 80 Euro

Im Angebot für unglaubliche 71,43 Euro ist dabei das Motorola moto g05 mit 64 GB Speicher. Eine wichtige Sache vorweg: Wenn du dir das Handy zu diesem Sparpreis schnappen möchtest, musst du dich vorher als myMediaMarkt-Mitglied anmelden oder registrieren. Die Angebote der Mehrwertsteuer-Aktion beschränken sich dieses Mal nämlich auf eingeloggte Mitglieder des Treueprogramms von MediaMarkt. Doch keine Sorge: Das Ganze geht ruckzuck, ist komplett kostenfrei und bietet dir nur Vorteile – wie etwa jetzt den Mehrwertsteuer-Rabatt.

Einmal eingeloggt stehen dann tatsächlich nur noch 71,43 Euro auf dem Preisschild – und so günstig war das Handy zuvor noch nie (siehe Preisvergleich unten). Für den Preis solltest du natürlich nicht die Technik eines iPhone 16 oder Galaxy S25 erwarten, doch das Preis-Leistungs-Verhältnis kann sich in jedem Fall sehen lassen.

Das kannst du von dem Handy erwarten

So punktet das Motorola-Gerät beispielsweise mit einer ziemlich flüssigen 90 Hz Darstellung auf dem 6,7 Zoll Display. Auch der 5.200 mAh starke Akku sollte dich locker durch den Tag bringen. Weitere Vorteile wie der per microSD-Karte erweiterbare Speicher sowie das ordentliche Kamera-Set-up rund um eine 50-MP-Hautkamera runden den guten Gesamteindruck ab. Abstriche muss man natürlich bei der Leistung machen, wer aber ohnehin nur surft, chattet und Co. sollte damit kaum Probleme haben.

Motorola Moto g05 Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor MediaTek Helio-G81-Extreme-Prozessor mit 2xA75 2,0 GHz + 6xA55 1,7 GHz Octa-Core-CPU und 820 MHz Arm Mali-G52-MC2-GPU Arbeitsspeicher 4 GB Wasser- und Staubdicht Spritzwasser (Regen) Farbe Grün

Rot Marktstart Dezember 2024 Gewicht 188,8 g

Abstriche muss man natürlich bei der Leistung machen und auch 5G-fähig ist das Gerät leider nicht. Wer aber ohnehin nur surft, chattet und Co. sollte damit kaum Probleme haben. Wer also ein Budget-Smartphone oder gar ein Zweit-Handy für den Urlaub sucht, macht mit dem Motorola moto g05 nichts falsch. Insbesondere zum aktuellen Angebotspreis von lediglich 71,43 Euro.

Wenn du übrigens noch weitere Schnäppchen suchst, solltest du unbedingt mal einen Blick in diesen Artikel werfen. Hier haben wir dir einige Highlights der Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt aufgelistet. Alternativ lohnt sich ebenfalls ein Blick auf die Aktionsseite – unter den schier unendlichen Angeboten ist sicherlich noch etwas Passendes für dich dabei. Aber aufgepasst: Die Aktion und somit auch das hier vorgestellte Handy-Angebot läuft nur noch bis heute Nacht. (30. Juni, 23:59 Uhr)

