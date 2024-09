KI trifft Alltag: Mit diesen Notebooks holst du dir die volle KI-Power - und sparst dabei doppelt

Was zunächst nach Science-Fiction klingt, ist mittlerweile Realität geworden: KI-Tools wie Copilot+ können dir insbesondere im Arbeitsalltag bereits viele Aufgaben abnehmen. Sei es bei der Unterstützung von kreativen Aufgaben, dem Zusammenfassen von langen Texten oder gar dem Erstellen von Präsentationen. Wer selbst in den Genuss eines solchen KI-Programmes kommen möchte, ist bei MediaMarkt aktuell an der besten Adresse. Hier gibt es Copilot+ PCs bzw. Notebooks aktuell nicht nur im Angebot. Zusätzlich profitierst du noch von einem weiteren Vorteil, durch den du bei künftigen Einkäufen erneut sparen kannst. Wir geben dir den Überblick über die Aktion und zeigen dir einige spannende Copilot+ PCs.

Diese Laptops bieten Copilot+

Wenn du neugierig geworden bist und Copilot+ unbedingt in deinen Alltag integrieren willst, stellen wir dir hier die passenden PCs vor. Bei MediaMarkt gibt es derzeit eine Aktion, bei der alle myMediaMarkt-Kunden, die sich bis zum 30. September einen PC mit Copilot+ aussuchen, 7fache Punkte auf ihren Einkauf erhalten. Dein Sammelkonto freut sich über den dicken Bonus, den du in einen Coupon umwandeln kannst. Das myMediaMarkt-Konto selbst ist dabei komplett kostenlos und bietet noch einige weitere Optionen.

Zur Auswahl stehen dir eine ganze Menge an Top-Computern. Alle sind mit einem Prozessor der Snapdragon X Serie ausgestattet. Diese Prozessoren sind eigens für KI-PCs entwickelt worden und sorgen dafür, dass die Notebooks hier das gewisse Extra bieten.

Zum Beispiel das Lenovo Yoga Slim 7x. Mit einem 14,5 Zoll Display und 16 GB RAM sowie 1 TB SSD Speicher hebt es dein Arbeitserlebnis auf ein neues Level. Das Gerät kostet dich 1.499 Euro und bringt dir statt 7.495 aktuell 52.465 myMediaMarkt-Punkte ein. Ab 50.000 Punkten gibt es bei MediaMarkt einen 50-Euro Gutschein. Der ist also quasi on top mit dabei.

Auch Samsung steigt mit dem Samsung Galaxy Book 4 Edge auf den Copilot+-Zug mit auf. Das Notebook verfügt über einen 16 Zoll Bildschirm, den du auch per Touch bedienen kannst. Eine Akkuladung soll bis zu 22 Stunden lang halten. Für den PC von Samsung musst du etwas mehr Scheine auf den Tisch legen. Normalerweise verlangt MediaMarkt für den Laptop 2.099 Euro. Aktuell sind es 1.959 Euro und zusätzlich 68.565 Punkte für dein Konto.

Bestes Angebot zum Surface Pro

Den besten Deal in der Copilot+ PCs bietet dir ein Angebot des Microsoft-Modells selbst: nämlich das zum Microsoft Surface Pro. Wenn du ein weniger preisintensives und dennoch leistungsstarkes Notebook suchst, eignet sich dieses Angebot vermutlich am besten für dich. Die Variante mit 16 GB RAM und 256 GB SSD Speicher kostet dich 1.159 Euro. Das ist das günstigste Angebot der Copilot+ PCs bei MediaMarkt.

Das Surface Pro bietet dir die Möglichkeit, im 165-Grad-Kickstand flexibel zu arbeiten. Der Akku des Surface Pro dabei hält bis zu 14 Stunden und durch die Schnellladefunktion ist es auch fix wieder mobil einsatzbereit. Das Notebook bietet dir alle Funktionen von Copilot+ und ist dank des Snapdragon X Plus Prozessors so schnell wie nie zuvor. Mit HDR erscheinen die Kontraste auf dem Bildschirm des Surface kräftig und die Farbvielfalt größer. Für den Kauf des Surface Pro in dieser Ausführung freut sich dein myMediaMarkt-Konto über 40.565 Punkte.

Das neue Microsoft Surface Pro mit Copilot+

Sollte dir die Speicherkapazität nicht genügen, steht dir das Surface Pro wahlweise auch mit 512 GB oder 1 TB SSD Speicher zur Verfügung. Dabei kannst du dich auch noch mal zwischen einem ‚Plus‘ und ‚Elite‘ Prozessor sowie einem OLED-Display entscheiden. Bei dem „Plus“-Prozessor handelt es sich um die leicht schwächere Variante des „Elite“-Prozessors. Auf allen Surface Pros ist das Betriebssystem Windows 11 Home vorinstalliert.

Verschiedene Varianten des SurfacePros

Zugegeben, die Produkte aus der Copilot+ PC-Serie sind alle nicht wirklich günstig. Der Preisvergleich zeigt allerdings, dass MediaMarkt vor allem die 256 GB Variante zu einem guten Preis verkauft. Die 512 GB Version mit dem X Elite Prozessor gibt es bei anderen Händlern jedoch schon ab 1.599 Euro.

Die 7fach-Punkte-Aktion von MediaMarkt gibt einen zusätzlichen Anreiz für alle, die aktuell sowie auf der Suche nach einem neuen und vor allem leistungsstarken Notebook sind. Du bist noch kein myMediaMarkt-Kunde? Das ist kein Problem. Mit ein paar wenigen Klicks kannst du dich kostenlos registrieren. Somit profitierst du auch in Zukunft von den Punkten, die du durch den Kauf eines Copilot+ PCs erhalten hast.