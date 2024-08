Home-Office made easy: Dieser Mini-PC ist der perfekte Begleiter für den Alltag

Willst du deinen riesigen Desktop-PC nicht immer auf einer Dienstreise mitschleppen oder sind Laptops einfach nicht dein Ding, ist ein Mini-PC genau das Richtige für dich. Die kleinen Computer eignen sich hervorragend für jeden Schreibtisch und passen in so gut wie jede Tasche. Einer der bekanntesten Hersteller ist hierbei Geekom, der seinen GT13 Pro jetzt mit doppeltem Rabatt im eigenen Shop anbietet – vorausgesetzt du nutzt unseren speziellen Gutschein.

Direkt zum Angebot bei Geekom!

Der perfekte PC für dein Homeoffice?

Der Geekom GT13 Pro misst gerade einmal 112,4 x 112,4 x 37 mm und wiegt 1,3 kg. Perfekt also, um ihn überall mitzunehmen. Zwei HDMI-Ports sorgen dafür, dass du problemlos gleich mehrere Monitore anschließen kannst. Zusätzlich finden sich zwei USB 4, ein USB 3.2, ein USB 2.0 und ein Ethernet-Anschluss an der Rückseite. An der Vorderseite sind zwei weitere USB-3.2-Anschlüsse und ein Klinkenanschluss für deine Kopfhörer angebracht. Der kleine PC hat zudem einen SD-Kartenleser an der Seite, wo du auch die ausgestanzten Lüfteröffnungen findest.

Mit dem IceBlast 1.5 kühlt der GT13 Pro besonders effizient und sorgt für eine direkte Wärmeableitung, damit der Rechner nicht überhitzt. Damit du direkt durchstarten kannst, ist darüber hinaus Windows 11 Pro vorinstalliert. Dank Bluetooth 5.2 und WiFi 6E kannst du auch drahtlos deine Geräte verbinden.

Der Geekom GT13 Pro ist mit zwei verschiedenen Intel-Prozessoren erhältlich und somit wirklich leistungsfähig für einen Mini-PC!

Du hast beim aktuellen Angebot die Qual der Wahl, denn dir stehen zwei verschiedene Prozessor-Varianten des GT13 Pro zur Auswahl. Einerseits kannst du dich für den Intel Core i7 mit vier Effizienzkernen und 4,9 GHz entscheiden, der zudem über eine integrierte Festplatte mit 1 TB Speicherplatz verfügt. Andererseits bekommst du einen Intel Core i9 mit bis zu 5,4 GHz, acht Effizienzkernen und 2 TB Speicherplatz.

Ein weiterer Unterschied liegt hier zudem in der Grafikeinheit. Der etwas günstigere GT13 Pro nutzt eine Intel-UHD-Grafikkarte, während der leistungsstärkere von beiden eine Intel Iris Xe-Grafikeinheit verpasst bekommen hat.

So spart Ihr gleich doppelt bei Geekom

Beide Geräte sind ohnehin schon im Preis reduziert. Nutzt du zusätzlich den Gutscheincode „digitalGT13“ gibt’s nochmal 190 Euro Rabatt obendrauf. Somit zahlst du für die i7-Variante gerade einmal 569 Euro und für die i9-Version nur noch 789 Euro. Für dein Homeoffice ist so ein Mini-PC also eine durchaus spannende Wahl, vor allem dann, wenn du häufig Programme wie DaVinci, Photoshop oder Lightroom nutzt.

Direkt zum Angebot bei Geekom!