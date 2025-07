Genauer gesagt gewährt Geekom über Amazon aktuell satte 15 Prozent auf eine große Auswahl von Mini-Computern. Da die Produktpalette doch etwas erschlagen kann, haben wir uns ein Modell herausgepickt, das wir dir unbedingt näher vorstellen möchten. Es handelt sich um den Geekom Mini IT13 mit Intel-Prozessor und massig Arbeitsspeicher, den du gerade über 100 Euro günstiger bekommst. Schauen wir uns zuerst einmal an, was der kleine Computer so auf dem Kasten hat.

Geekom Mini IT13: Satte Leistung zum kleinen Preis

Geekom hat bei diesem Modell definitiv nicht mit starker Hardware gegeizt. Den Beginn macht ein Intel Core i9-Prozessor, der bis zu 20 Threads bedient und auf maximal 5,4 GHz taktet. Als Grafikeinheit setzt Geekom auf einen Intel Iris XE-Chip der für alltägliche Anwendungen mehr als ausreichend ist. Möchtest du lieber zocken, ist der IT13 auch mit sogenannten externen GPUs (eGPUs) kompatibel. Die starke CPU wird mit satten 32 GB DDR4-RAM ausgeliefert. Dadurch musst du dir definitiv keine Sorgen machen, dass dir der Arbeitsspeicher so schnell ausgeht.

Der Geekom Mini IT13 lässt sich problemlos upgraden.

Ebenfalls vorhanden ist eine 2 TB große M.2 2242 SATA SSD. Selbst größere Projekte haben somit genug Platz auf dem Geekom Mini-PC. Bereits ab Werk ist zudem Windows 11 Pro vorinstalliert, sodass du direkt loslegen kannst. Bei den Anschlüssen lässt sich der Hersteller ebenfalls nicht lumpen. Diese sind wie folgt aufgeteilt:

Vorderseite 2x USB 3.2 Gen 2 im USB-A-Format 1 x 3,5-mm-Kopfhöreranschluss Knopf zum Anschalten

Linke Seite 1 x SD-Karten-Lesegerät

Rechte Seite 1 x Kensington Schloss

Rückseite 2 x USB 4 Gen 2 im USB-C-Format 1 x USB 3.2 Gen 2 im USB-A-Format 1 x USB 2.0 im USB-A-Format 1 x RJ45 Ethernet-Anschluss 1 x HDMI 2.0-Anschluss 1 x DC-Buchse



Dadurch sind selbst Multi-Monitor-Setups kein Problem. Wie üblich bietet Geekom drei Jahre Garantie auf das Gerät, sollte doch einmal etwas sein. Unsere Kollegen von nextpit haben den Geekom Mini IT13 übrigens getestet und waren überzeugt von seiner Leistung. Jetzt fehlt also nur noch der Preis.

So viel kostet der Geekom Mini PC am Prime Day

Normalerweise musst du hier mit Kosten von 749 Euro rechnen. Das ist zwar immer noch günstiger als viele Desktop-Computer, allerdings nicht sonderlich günstig. Durch den Prime Day senkt Geekom jedoch den Preis um 16 Prozent, wodurch du nur noch 629,16 Euro für den Mini IT13 zahlen musst. Das entspricht dem bisherigen Tiefpreis für diese Konfiguration der 2025-Version.

Weitere Top-Deals von Geekom entdecken

Wie eingangs erwähnt, hat Geekom derzeit eine Menge Angebote auf Lager. Einige der besten haben wir dir nachfolgend noch einmal aufgeführt.

Diese und noch deutlich mehr findest du natürlich auch im Amazon-Shop von Geekom. Ist hier also nicht das passende Modell dabei, lohnt sich ein Blick in das Portfolio des Herstellers definitiv.