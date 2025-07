Amazon räumt die Lager: Bosch Werkzeug bis zu 50 % reduziert

Auch Bosch mischt bei den Amazon Prime Days mit und reduziert viele seiner Akkuwerkzeuge und kabelgebundenen Tools gerade im Preis. Um dir die Rabatte zu sichern, musst du nur eingeloggter Prime-Kunde sein. Bist du kein zahlendes Mitglied, kannst du dir aber auch ein kostenfreies Probeabo machen und dennoch von den Schnäppchen profitieren. Das sind die spannendsten Deals.

Bosch Akku-Stichsäge und Winkelschleifer stark reduziert

Den Anfang macht dieser Winkelschleifer aus der Bosch Professional Reihe. Mit 720 Watt Leistung lassen sich diverse Baustoffe, wie Holz, Kunststoff oder Metall komfortabel abschleifen oder trennen. Der Getriebekopf ist verhältnismäßig flach und kommt so auch in enge und verwinkelte Stellen. Mit einer Bewertung von 4,6 von 5 Sternen und dem Label „Amazons Tipp“ gekennzeichnet, ist das kabelgebundene Werkzeug eine gute Wahl für Heimwerker und professionelle Handwerker. Statt rund 111 Euro (UVP) kostet es bei Amazon jetzt nur noch 64,99 Euro.

Zum halben Preis kommst du gerade außerdem an eine Akku-Stichsäge von Bosch. Da die EasySaw 18V-70 ohne ein Kabel auskommt, bist du bei der Arbeit absolut flexibel und kannst etwa auch im Garten problemlos arbeiten. Hiermit lassen sich gerade oder kurvige Schnitte bis zu 70 mm Tiefe in Holz im Handumdrehen erledigen. Im Lieferumfang ist ein Akku sowie ein Stichsägeblatt gleich mit enthalten, sodass du sofort loslegen kannst. Statt rund 135 Euro (UVP), kostet das Tool jetzt nur noch 66,99 Euro.

Bohrmaschine, Akkuschrauber und vieles mehr zum Prime Day Preis

Was ebenfalls in keinem Heimwerker-Haushalt fehlen sollte, ist eine ordentliche Bohrmaschine. Und auch hier ist ein entsprechendes Modell aus der Bosch Professional Serie gerade deutlich rabattiert. Der Bohrhammer „GBH 2–21” kostet während der Prime Days nämlich jetzt 48 Prozent weniger und somit nur noch 89,99 Euro. Das kabelgebundene Gerät liefert eine hohe Leistung von 720 Watt und bis zu 2,0 J Schlagenergie. Somit sollen sich Löcher mit bis zu 21 mm in Betonwände schlagen lassen. Bosch liefert das Tool zusammen mit einem Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Tiefenanschlag sowie einem robusten Transportkoffer.

Reicht dir eine Schlagbohrmaschine aus der grünen Reihe, kommst du gerade sogar für 39,99 Euro an ein leistungsstarkes Modell von Bosch (43 Prozent Rabatt).

Und wenn dir in deiner Garage noch ein Akkuschrauber fehlt, solltest du das Angebot zum EasyDrill 18V-40 nicht verpassen. Hier sind ein Akku und ein Ladegerät bereits mit dabei und auch dieses Werkzeug wird mit einem Transportkoffer geliefert. Vom UVP zieht Amazon gerade 39 Prozent ab, sodass am Ende nur noch 64,99 Euro auf der Rechnung stehen. Für flexible Sägarbeiten im und ums Haus ist hingegen die Bosch Akku-Kreissäge „UniversalCirc 18V-53“ perfekt geeignet. Dank 28 Prozent Rabatt kostet sie jetzt nur noch 89,99 Euro.

Viel mehr Bosch-Werkzeug mit Prime Day Rabatt

Da war nichts dabei? Dann schau doch einfach mal bei Amazon vorbei und stöber durch die sonstigen Angebote. Bis zum 11. Juli laufen die Prime Days noch – bis dahin hast du also noch Zeit, sofern die Deals nicht schon vorher bereits vergriffen sind.

