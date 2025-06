Dieser Mini-PC hat mehr Power als die meisten Laptops - und kostet keine 400 Euro mehr

Ein starker Prozessor, ordentlich RAM und ausreichend SSD-Speicherplatz für viele Dateien: Der Geekom A5 vereint so ziemlich alles, was man sich von einem hochwertigen Mini-PC wünschen kann. Und das Beste: Derzeit sicherst du dir ihn schon für unter 400 Euro.

Geekom A5 (2025): Mini-PC mit Mini-Leistung? Im Gegenteil!

Nein, keine Sorge, hier geht es nicht nach dem Größenprinzip. Im Gegenteil: Der Geekom A5 bietet ausreichend Power, um deinen Arbeitsalltag problemlos zu bewältigen. Du kannst hier zwischen zwei CPUs auswählen. Entweder du entscheidest dich für den AMD Ryzen 5 7430U mit einer maximalen Taktrate von 4,3 GHz und maximal 16 Threads, oder du wählst den Ryzen 7 5825U, der bis zu 20 Threads bedienen kann und auf bis zu 4,5 GHz taktet. In beiden Fällen erhältst du einen Mobilprozessor, den man ansonsten in relativ leichten Laptops finden kann.

Auch bei der Grafikkarte gibt es marginale Unterschiede. In Verbindung mit der etwas leistungsfähigeren CPU erwartet dich eine Radeon Vega 8 Grafikeinheit, beim 7430U gibt’s eine RX Vega 7. Beide CPUs und GPUs sind allerdings so ähnlich, dass du im Alltag kaum einen Unterschied bemerken dürftest. Den tatsächlichen Unterschied dürftest du erst realisieren, wenn du anspruchsvolle Anwendungen, wie Premiere Pro, an ihre Grenzen bringst. Ansonsten ähneln sich die Mini-PCs aber. Dir stehen 16 GB DDR4 RAM zur Verfügung, der sich auf bis zu 64 GB erweitern lässt und eine 512-GB-SSD bietet genug Speicherplatz für deine Daten.

Genießt du es, auf mehreren Monitoren zu arbeiten, stehen dir auch ausreichend Anschlüsse zur Verfügung. Welche das sind, listen wir dir nachfolgend noch einmal auf:

3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A

2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C

1 x USB 2.0 Type-A

2 x HDMI 2.0b Anschlüsse

1 x Lautsprecher (3,5mm Klinke)

1 x 2.5G RJ45 LAN Anschluss

1 x SD-Kartenleser

1 x Stromanschluss

Wie bereits erwähnt ist hier Windows 11 Pro schon vorinstalliert, sodass du direkt loslegen kannst. Außerdem stehen dir Bluetooth 5.2 und WiFi 6 zur Verfügung, damit du deine kabellose Peripherie problemlos verbinden kannst. Mit 65 W verbraucht der Mini-PC zudem nicht sonderlich viel Strom.

Mini-PC mit exklusivem Rabatt

Den Geekom A5 bekommst du im offiziellen Geekom-Shop und bei Amazon. Letzterer bietet dir allerdings nur die Variante mit dem Ryzen-5-Prozessor. Bei beiden Händlern zahlst du dafür aktuell nur 389 Euro, statt der üblichen 559 Euro. Die Ryzen-7-Variante gibt’s jetzt für 409 Euro (UVP: 579 Euro). Doch es wird noch besser: Nutzt du im Geekom-Shop den Code „digitalA5“ oder bei Amazon den Code „DIGITALA5“ sparst du weitere 5 Prozent, wodurch die Deals besonders günstig sind.

