Aldi: Neues Laptop-Schnäppchen der Extraklasse

Für viele Menschen, die unterwegs in der Lage sein möchten, mobil zu arbeiten, kommt es nicht zwingend darauf an, einen Rechner zu verwenden, der besonders viel Leistung bietet. Handlich, kompakt und leicht soll der Laptop vielmehr sein, um überall schnell zum Einsatz kommen zu können. Ein solches Notebook aus dem Hause Medion ist jetzt bei Aldi im Onlineshop zu haben: der Medion Laptop E14223 (MD62560).

Discount-Notebook jetzt bei Aldi im Angebot

Der Computer ist unter anderem für Schüler und Studenten ein gutes Arbeitsgerät. Aber auch für Menschen, die mit der Bahn pendeln, kann er eine gute Alternative zu einem hochpreisigen Rechner sein. Ebenso für all diejenigen, die sich einen Alltagsbegleiter für Videostreaming wünschen. Denn der Rechner bietet ein 14 Zoll großes Display mit Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel) und integrierter Intel UHD-Grafik. Auch die Akkuleistung kann überzeugen. Sie liegt laut Hersteller bei bis zu neun Stunden.

Medion Laptop E14223 (MD62560)

Nicht ganz so überzeugend ist, dass der Rechner neben 4 GB DDR4-Arbeitsspeicher nur 128 GB internen SSD-Speicher bietet. Es besteht aber auf Wunsch jederzeit die Möglichkeit, eine zweite SSD mit bis zu 1.000 GB Speicherplatz nachzurüsten. Weitere Extras sind eine integrierte HD-Webcam, Bluetooth 5.1 und WLAN-Schnittstelle. Zudem hast du unter anderem Zugriff auf drei USB-Schnittstellen. Als Prozessor kommt der Intel Celeron N4120 zum Einsatz (4 Kerne bis maximal 2,6 GHz) und auch ein microSD-Speicherkarten-Leser ist an Bord.

So günstig ist der Medion-Laptop wirklich

Angeboten wird das nur 1,25 Kilogramm schwere Notebook ab sofort im Webshop von Aldi zu einem Preis von nur 199 Euro. Die kannst du inklusive Versandkosten (5,95 Euro) auf Wunsch auch über den Zahlungsdienstleister Klarna in drei zinsfreien Raten über jeweils rund 68 Euro bezahlen. Alternativ ist eine Bezahlung per Kreditkarte oder Paypal möglich. Das Angebot ist übrigens ein typisches Aldi-Schnäppchen. Denn in anderen Webshops kostet der Rechner laut aktuellem Preisvergleich in der Regel 230 Euro und mehr. Jetzt bei Aldi zuzuschlagen, lohnt sich also besonders.

