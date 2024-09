Samsung-Sale bei MediaMarkt: Diese Geräte sind gerade deutlich billiger

Streamen, mobiles Arbeiten und die ein oder anderen Games zocken – mit einem Samsung Galaxy Book bist du gut ausgestattet. Dabei ist wirklich für jeden etwas dabei, denn die Galaxy Books sind in verschiedenen Preisklassen und Ausführungen zu haben. Alle Grafiker sollten etwa einen Blick auf die 360°-Modelle werfen. Diese Convertibles können ebenso als Tablet verwendet werden – du holst dir also gleich 2 Geräte in einem. Wer das absolute Maximum an Leistung möchte, greift zur Ultra-Variante mit Intel Core i9 Prozessor und 32 GB RAM. Passend zu einer aktuellen Aktion von MediaMarkt, stellen wir dir die verschiedenen Galaxy Books genauer vor.

Einstiegsmodell oder „Edge“ – Galaxy Books für Homeoffice und die Arbeit

Den preislichen Anfang macht das Galaxy Book4. Mit einem UVP von 799 Euro sowie einem aktuellen Angebotspreis von 599 Euro bei MediaMarkt holst du dir hiermit ein verhältnismäßig preiswertes Einstiegsmodell. Technisch wird dir mit dem Notebook aber dennoch einiges geboten. Vor allem das 15,6 Zoll Full-HD-Display ist top und bietet dir mit einer Helligkeit von bis zu 300 cd/m² auch bei einfallendem Licht gut erkennbare Bilder. Dadurch steht dem mobilen Arbeiten oder Streamen im Freien nichts im Weg – außer vielleicht dem wechselhaften Wetter.

Dank Windows 11 Home kannst du mit deinem neuen Notebook gleich loslegen

Doch auch unter dem Bildschirm schlummert beim Galaxy Book4 ansehnliche Technik. Der Intel Core 3 100U Prozessor wird von 8 GB RAM flankiert und bietet auf den ersten Blick zwar nur eine Taktfrequenz von 1,2 GHz. Im Turbo erreicht der Prozessor dann aber sogar 4,7 GHz. Eine High-End-Maschine ist das Gerät dadurch natürlich nicht – insbesondere für die Uni, das Homeoffice oder zum Streamen langt die Hardware aber allemal. Abgerundet wird das Gesamtpaket noch von 256 GB SSD-Speicher (erweiterbar per microSD), einer Vielzahl an Anschlüssen sowie Windows 11 Home als Betriebssystem.

Weiter geht’s mit dem Galaxy Book4 Edge. Mit Blick auf den mehr als doppelt so hohen UVP (1.699 Euro) solltest du hier einiges mehr erwarten können. Und bei den technischen Daten sieht man daher auch direkt einige starke Vorteile. Samsung verzichtet hier etwa auf einen Intel-Chip – was zunächst wie ein Nachteil klingen könnte. Stattdessen setzt man allerdings auf den Qualcomm Snapdragon X Elite, welcher im Alltag mit 3,4 GHz eine deutlich höhere Taktfrequenz vorzuweisen hat. In der Spitze bzw. im Turbo-Modus schafft dieser allerdings nur bis zu 4,0 GHz. Hinzu kommen hier ganze 16 GB RAM, eine 512 GB SSD-Festplatte und natürlich ebenfalls viele Anschlüsse sowie Windows 11 Home als vorinstalliertes Betriebssystem.

Mit seinem hochwertigen Display eignet sich das Galaxy Book4 Edge unter anderem ideal fürs mobile Streamen

Eindeutig die Nase vorn hat das Edge-Modell aber beim AMOLED-Display. Dieses fällt mit 14 Zoll zwar etwas kleiner aus, ist dafür aber ein wortwörtlicher Hingucker. Die Auflösung von 2.880 x 1.800 Pixeln ist nochmal ein Ticken höher (auch als WQXGA+ bekannt). Wirklich genial ist zusätzlich die Bildwiederholrate von 120 Hz, wodurch insbesondere schnelle Bewegungen noch flüssiger dargestellt werden. Das kleinere Display hat noch einen weiteren Vorteil: Das Galaxy Book4 Edge wiegt gerade einmal 1,16 kg – das normale Modell bringt 1,55 kg auf die Wage. Wer vorhat, sein Notebook öfter mitzunehmen, holt sich mit dem Galaxy Book4 Edge somit einen leichten Begleiter. Aktuell zahlst du bei MediaMarkt dank 23 Prozent Rabatt noch 1.299 Euro für dieses Modell.

Für noch mehr Infos zum Galaxy Book4 Edge können wir dir übrigens auch noch unseren ausführlichen Testbericht empfehlen.

Volle Power mit den Ultra-Modellen – Auch für Gamer eine gute Wahl?

Du kannst bei diesen Leistungsdaten nur müde gähnen und möchtest mehr Power für dein Notebook? Dann sind die Ultra-Modelle des Galaxy Book4 genau richtig für dich. Hier hast du die Wahl zwischen zwei Varianten. Entweder mit Intel Core Ultra 7 155H Prozessor (4,8 GHz Taktfrequenz mit Turbo), 16 GB RAM und 512 GB SSD oder mit noch stärkerem Intel Core Ultra 9 185H Prozessor (5,1 GHz Taktfrequenz mit Turbo), 32 GB RAM sowie 1 TB SSD. Als Grafikkarte kommt eine NVIDIA GeForce RTX 4050 beziehungsweise RTX 4070 zum Einsatz. Dadurch eignet sich das Galaxy Book4 Ultra ebenso perfekt fürs Gaming.

Galaxy Book4 Ultra im Leistungscheck

Abgesehen von diesen technischen Feinheiten sind die beiden Ultra-Modelle größtenteils identisch. Allen voran das 16-Zoll-AMOLED-Display ist ein absolutes Highlight dank WQXGA+-Auflösung (2.880 x 1.800 Pixel), 500 cd/m² Helligkeit und 120 Hz Bildwiederholrate. Viele Anschlüsse, Windows 11 Home und Co. sind natürlich ebenso am Start.

Die High-End-Technik macht sich aber auch beim Preis bemerkbar. Dank satten 35 Prozent Preisnachlass kostet dich das Galaxy Book4 Ultra rund um den Intel Ultra 7 Prozessor bei MediaMarkt 1.799 Euro. Das Premium-Modell schlägt hingegen mit 2.899 Euro zu Buche – günstiger geht’s im Netz aber auch nicht (zum Preisvergleich).

Galaxy Book 360 – Tablet und Notebook in einem

Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf eine ganz besondere Modellreihe der Galaxy Books: den 360° Geräten. Diese lassen sich einfach umklappen und so nicht nur als Notebook, sondern auch als leistungsstarkes Tablet verwenden. Vor allem in Kombination mit dem S-Pen – welcher im Lieferumfang inklusive ist – können Grafiker und Zeichner ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Aufgeklappt als Laptop, zusammengeklappt wie ein Tablet: das Galaxy Book 360°

MediaMarkt bietet dabei das Galaxy Book3 360° derzeit für 899 Euro (30 Prozent Rabatt) an. Technisch musst du insbesondere im Vergleich mit den Ultra-Geräten ein paar Abstriche machen. Der Intel Core i5-1340P Prozessor (bis zu 4,6 GHz im Turbo) samt 8 GB RAM ist fürs Streamen, Surfen, Zeichnen und mobile Arbeiten aber ausreichend. Das 13,3 Zoll AMOLED-Display bietet obendrein eine richtig hohe Helligkeit (500 cd/m²) sowie eine gute Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel). Als Speicherplatz stehen dir 256 GB via SSD zur Verfügung.

Das 2024er-Modell – das Galaxy Book4 Pro 360° – ist ebenso im Angebot erhältlich und kostet nach 30 Prozent Preisnachlass noch 1.399 Euro. Du musst also etwas mehr investieren. Dafür bekommst du hier aber auch einen leistungsstärkeren Prozessor (Intel Core Ultra 5 125H; bis zu 4,5 GHz Turbo) und doppelt so viel Arbeitsspeicher. Der Bildschirm fällt mit 16 Zoll ebenfalls größer aus und bietet eine bessere Auflösung (2.880 x 1.800 Pixel). Und auch beim Speicher gibt’s mit 512 GB deutlich mehr Platz für deine Dateien.

