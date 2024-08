Samsung Galaxy Book4 Edge 16 im Test: ARM-Notebook mit großem Display

Qualcomm hat mit der Präsentation seines Spadragon Elite X eine regelrechte Flut an neuen Notebooks ausgelöst. Jeder der großen Hersteller hat einen Klapprechner mit dem neuen Prozessor ins Programm genommen. Doch wer neben dem neuen Qualcomm-Chip auch ein großes Display haben möchte, kommt aktuell kaum an Samsung vorbei. Nur das Galaxy Book4 Edge 16 wird mit einem 16-Zoll-Display ausgeliefert, alle anderen ARM-Laptops haben kleinere Bildschirme.

Galaxy Book4 Edge 16: Scharfe Kanten, schlanke Figur

Für das Notebook spricht jedoch nicht nur der große Bildschirm, der für sich genommen die Entscheidung schon leicht machen kann. Schon äußerlich ist das Notebook mit seiner flachen Form, die durch scharf geschliffene Kanten betont wird, eine Augenweide. Die Seiten gefallen mit einem sich von den Steckplätzen hin zur Front verjüngenden Schliff, der auch noch eine praktische Aufgabe hat: In der Schräge sind die Lautsprecher so montiert, dass sie ihren Klang in den Raum bringen und nicht ausschließlich – verdeckt – gegen die jeweilige Unterlage drücken. Wirklich überzeugen können sie jedoch nicht, es mangelt ihnen vor allem an Bass.

Die Verarbeitung ist über jeden Zweifel erhaben. Trotz der Größe und der niedrigen Bauhöhe von 1,2 und 1,6 cm, wenn man den Gummifuß auf der Unterseite hinzunimmt, ist die Stabilität enorm. Selbst der flache Displaydeckel lässt auch unter großer Krafteinwirkung nicht aus der Form bringen, der Unterbau gibt ebenso wenig nach. Das Scharnier zwischen beiden Teilen hält den Bildschirm auch bei groben Remplern auf seiner Position. Allerdings wäre ein größerer Aufstellwinkel wünschenswert. Das Display lässt sich gerade mal um 133° nach hinten klappen.

Schlanke Form, geschwungene Linien – das Galaxy Book4 Edge 16 ist ein Hingucker

Der Bildschirm macht das Arbeiten leicht

Wie bereits Eingangs erwähnt ist das Galaxy Book4 Edge 16 das aktuelle ARM-Notebook mit dem größten Bildschirm. Doch nicht nur die Größe überzeugt. Auch die Qualität des auf der AMOLED2X-Technologie basierenden Displays gefällt, wobei unter dem „2X“ Verbesserungen bei HDR, Darstellung der Farben und Helligkeit zusammengefasst werden. Die Farbdarstellung überzeugt nicht nur subjektiv, sondern auch der DCI-P3-Farbraum wird zu 100 Prozent abgedeckt. Für eine flüssige Präsentation der Bildschirminhalte sorgt nicht zuletzt eine Bildwiederholrate von 120 Hz, was nicht unbedingt Gamer ansprechen soll, die sich unter Umständen noch etwas mehr wünschen. Vielmehr sollen Kreative angesprochen werden, die das Notebook für das Erstellen von aufwändigeren Bildern und Videos nutzen wollen. Das Auge wird zudem von einer Auflösung von 2.880 x 1.800 Pixeln verwöhnt.

Schnellster Elite-X-Prozessor nur im Topmodell

Auch wenn zumeist nur von dem Elite-X-Prozessor die Rede ist, bietet Qualcomm diesen dennoch in vier verschiedenen Versionen an. Sie verfügen zwar allesamt über zwölf Oryon-CPU-Kerne, arbeiten aber mit unterschiedlichen Taktfrequenzen. Der X1E-80-100, der von Samsung im Galaxy Book4 Edge 16 genutzt wird, steht in der Auflistung auf dem dritten Platz. Damit arbeiten die CPU-Kerne standardmäßig mit einem Takt von 3,4 GHz. Zwei CPU-Kerne können im sogenannten Dual-Core-Boost-Modus jedoch eine Taktrate von bis zu 4,0 GHz zur Verfügung stellen. Den noch etwas schnelleren X1E-84-100 bekommst du automatisch, wenn du dich zum Kauf der 1TB-Version des Notebooks entscheidest.

Samsung Galaxy Book4 Edge 16 Display: 16 Zoll, IPS, 2.880 x 1.800 Pixel Prozessor: Qualcomm Snapdragon X Elite Grafik: Qualcomm Adreno Arbeitsspeicher: 16 GB, LPDDR5X Datenspeicher SSD, 512 GB, PCIe 4.0 Kamera 2 MP Anschlüsse: 1x USB Typ-A (3.2 Gen 2), 2x USB Typ-C (USB 4), HDMI 2.1, Micro-SD-Kartenleser, Klinke Drahtlos: WiFi 7, Bluetooth 5.3 Akku: 62 Wh Lieferumfang: Netzteil Abmessungen: 35,5 x 25 x 1,3 Gewicht: 1,55 kg Betriebssystem: Windows 11 Home Preis: 1.799,00€

Im Vergleich zur Basisversion des Chips, der unter anderem in Lenovos Yoga Slim 7x verbaut wird, steigt die Geschwindigkeit im Geekbench-Benchmark noch einmal deutlich an. Auch Intels schnellster Core Ultra, der Ultra 8 185H kann dem Prozessor, der mehr als 2.800 Punkte bei Einzelkern und über 14.500 Punkte bei Mehrkerntests erreicht, nicht mehr das Wasser reichen. Im Cinebench 2024 beeindruckt das Notebook vor allem im Single-Core-Test, bei Mehrkernanwendungen kann der Prozessor nicht ganz wie erwartet abliefern.

Weniger beeindrucken kann dagegen die im Qualcomm-Prozessor verbaute GPU. Ihre Leistungsfähigkeit wird mit 4,6 TFLOPS angegeben – das reicht im OpenCL-Testlauf des Geekbenchs für gerade mal 20.200 Punkte. Damit bleibt die Grafikeinheit um mehr als ein Drittel hinter dem zurück, was aktuell von den integrierten GPUs von AMD und Intel, der Radeon 780M und der Arc, geboten wird.

Auch ein ARM-Chip braucht kühle Luft, die Ventilatoren sind allerdings sehr leise

Samsung geizt beim Speicher

Bei der Speicherausstattung zeigte sich Samsung bisher noch nie sonderlich spendabel. Das kleinste Notebook der Galaxy-Book4-Serie bringt lediglich 8 GB RAM und einen 256 GB großen Datenspeicher mit, was eher an das vergangene Jahrzehnt erinnert. Aber auch beim teuren Edge 16 ist der Speicher eher knapp bemessen. 16 GB RAM müssen reichen, ein Aufrüsten auf 32 GB ist nicht möglich. Denn der Arbeitsspeicher wird bei den Qualcomm-Notebooks nicht auf die Platine gesteckt oder gelötet, sondern er ist Teil des Prozessors und wird in diesem integriert. Immerhin sorgt die Bauweise bei dem Arbeitsspeicher im LPDDR5X-Format für hohe Transferraten von 8.448 MB/s.

Und auch die SSD wird mit ihrer Speicherkapazität von 512 GB nicht mehr dem gerecht, was man in dieser Klasse erwarten kann. Hier sollte es schon 1 TB sein. Zudem gehört der von Kioxia gefertigte Datenspeicher mit Geschwindigkeiten von etwas mehr als 3.800 MB/s beim Lesen und knapp 2.900 MB/s beim Schreiben von Daten nicht zu den schnellsten.

Nur kleiner Akku im Galaxy Book4 Edge 16

Schon der Test des Lenovo Yoga Slim 7x hatte gezeigt, dass die neuen Qualcomm-Prozessoren durchaus weniger Energie benötigen als x86-Pendants mit ähnlichen Leistungsmerkmalen. Das wird beim Galaxy Book4 Edge 16 noch einmal deutlich. Denn mit 62 Wh ist der Akku eher klein geraten. Und dennoch zeigt es sich in der Praxis sparsam. Nach einer Stunde im Browser waren zwar bereits zwölf Prozentpunkte der mitgeführten Reserven verbraucht. Auf den Rennstrecken von Asphalt Legends Unite verblieben nach einer Stunde jedoch noch 80 Prozent der Kapazitäten im Energiespeicher. Ein Arbeitstag, ohne das Notebook dazwischen laden zu müssen, sollte also für die allermeisten Nutzer möglich sein.

Copilot-Taste: Das Samsung-Notebook erfüllt Microsofts Leistungswünsche

Tasten könnten etwas mehr Hub vertragen

Für die Bedienung des Galaxy Book4 Edge 16 kann auf Tastatur, Touchpad und Bildschirm zurückgegriffen werden. Für das direkte Arbeiten am Bildschirm wäre, wie bereits erwähnt, ein etwas größerer Aufstellwinkel wünschenswert. Ansonsten gibt es an dem Mechanismus ebenso wenig auszusetzen, wie an dem Touchpad, das mit 15,1 x 10,8 cm eine enorme Spielfläche für die Fingerspitzen bietet. Weniger überzeugen kann die Tastatur. Sie bietet zwar selbst beim Nummernblock Tasten mit einer angenehmen Größe. Doch insbesondere der Weg nach unten könnte noch etwas größer sein. Der eher weiche, aber dennoch definierte Anschlag gefällt dagegen.

Anschlüsse basieren auf modernen Standards

Samsung-Notebooks glänzen selten mit einer großen Auswahl an Anschlüssen, doch das Galaxy Book4 Edge 16 lässt dich am Schreibtisch auch ohne Docking Station nicht im Regen stehen. Zur Verfügung stehen zwei USB-C-Buchsen, die auf der Basis des USB4-Standards gestaltet sind, für den klassische USB-A-Anschluss wurde die 3.2-Spezifikation gewählt.

Trotz schlanker Silhouette ausreichend Anschlüsse

Daneben stehen HDMI 2.1 und ein Micro-SD-Kartenleser bereit. Für den Zugriff auf Netzwerke setzt Samsung auf das im Qualcomm-Prozessor steckenden Modem, das WiFi 7 unterstützt. Mithilfe von Bluetooth 5.3 kann zudem Peripherie kabellos angebunden werden.

Fazit zum Samsung Galaxy Book4 Edge 16

Samsung Galaxy Book4 Edge 16 Wertung Design / Verarbeitung 10 9 Display 15 12 Prozessor 20 16 Speicher 10 6 Akku und Verbrauch 10 9 Tastatur 5 3 Anschlüsse 10 7 Preis / Leistung 20 12 Gesamt 100 74

Du bist auf der Suche nach einem schicken und leistungsstarken Notebook mit einem großen Bildschirm für die Arbeitswelt, das nicht von Apple kommen soll? Dann führt fast kein Weg am Galaxy Book4 Edge 16 vorbei. Das hochwertige Display gepaart mit dem flotten Qualcomm-Prozessor, sorgt für angenehmes Arbeiten. Trotz des eher kleinen Akkus ist der Umgang mit den sich bietende Ressourcen schonend genug, dass der Arbeitstag ohne zwischenzeitiges Nachladen bewältigt werden kann. Kritikwürdig, aber typisch Samsung, ist der Geiz bei der Speicherausstattung. Für jede zusätzliche Speicheroption wird ein satter Aufpreis fällig.

Pro

Aktuell einziges 16-Zoll-Notebook mit Qualcomm-Prozessor

Gute Hardware-Leistung

Gute Akku-Laufzeit

Schnittstellen basieren auf neuesten Standards

Contra