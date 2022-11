Nie mehr Stromausfall: Große Black Friday Rabatte auf EcoFlow Powerstations & Solar-Generatoren

Schon jetzt steht fest, dass EcoFlow im Rahmen des nahenden Black Fridays seine Powerstations stark rabattiert anbieten möchte. Die aktuellen Topseller der Delta-Serie sowie kombinierbare Solarpanels lassen sich aber auch jetzt schon zum Schnäppchenpreis ergattern. Bis zu 300 Euro Ersparnis sind beim Kauf einer Powerstation der Delta-Serie möglich. Wer sich (auch) ein Solarmodul zulegen möchte, kann bis zu 160 Euro sparen. Dann bist du vom Stromnetz unabhängig und kannst deine Powerstation ohne weitere Kosten nur mit der Sonnenenergie aufladen.

Backup gegen BlackOut: Powerstations von EcoFlow

Wenn du dich zum Beispiel für die EcoFlow Delta mit einer Kapazität von 1.260 Wh in Kombination mit einem 160 Watt starken Solarpanel entscheidest, müsstest du dafür bei EcoFlow normalerweise 1.848 Euro bezahlen. Im Rahmen der aktuellen Sonderaktion kannst du aber 300 Euro sparen und schon für 1.548 Euro zuschlagen. Und das nicht nur im Onlineshop von EcoFlow selbst, sondern auch bei Amazon, wenn du mit nur einem Klick vor der Bestellung den passenden 300-Euro-Rabattcoupon aktivierst.

Du wünschst dir eine noch größere Powerstation? Dann kannst du dich für die EcoFlow Delta Max mit einer Kapazität von 1.600 Wh oder sogar 2.000 Wh entscheiden. In Kombination mit einem 220 Watt starken Solarpanel winken jeweils 250 Euro Rabatt. So kannst du dir dein neues Solarkraftwerk mit einer Kapazität von 1.600 Wh für 2.148 Euro kaufen, mit 2.000 Wh werden 2.648 Euro fällig. Und auch hier gilt: Den Rabatt gibt es nicht nur bei EcoFlow selbst, sondern auch bei einem Kauf bei Amazon.

Satte Rabatte auch ohne Solarpanels

Ohne Solarpanel kannst du dir die EcoFlow Delta (1.260 Wh) mit 250 Euro Rabatt für 1.199 Euro sichern (bei EcoFlow kaufen/ bei Amazon kaufen). Das entspricht ebenfalls einem Rabatt in Höhe von 250 Euro. Die EcoFlow Delta Max 1600 kostet jetzt 1.599 Euro (EcoFlow / Amazon), die EcoFlow Delta Max 2000 ist für 2.099 Euro (EcoFlow / Amazon) zu haben. In beiden Fällen winkt ein Rabatt in Höhe von 200 Euro.

Immerhin 40 Euro Rabatt sind drin, wenn du dir nur das 110W-Solarpanel von EcoFlow kaufst. Statt 339 Euro werden nur 299 Euro fällig (EcoFlow / Amazon). Und für 549 Euro kannst du dir das 220W-Solarpanel von EcoFlow sichern – mit 50 Euro Rabatt gegenüber dem sonst gültigen Verkaufspreis (EcoFlow / Amazon). Versandkosten fallen grundsätzlich nicht an.

Alternative: EcoFlow River 2 Serie

Übrigens: Wenn dir die oben genannten Powerstations zu groß und teuer sind: Es geht auch handlicher und preiswerter. Denn erst vor wenigen Tagen hat EcoFlow seine River-2-Serie vorgestellt. Dabei handelt es sich um deutlich kleinere Generatoren, die aber entsprechend auch eine nicht ganz so üppige Batteriekapazität bieten. Los geht es dafür schon bei 299 Euro Einstiegspreis.

