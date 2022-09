EcoFlow Delta 2: Neue Powerstation für dein Balkonkraftwerk

Sogenannte Powerstations, kleine Kraftanlagen für die mobile Stromversorgung, gewinnen immer mehr an Bedeutung. EcoFlow hat jetzt anlässlich der IFA in Berlin mit der Delta 2 ein neues Modell aus dem Hut gezaubert. Vereinfacht ausgedrückt ist die EcoFlow Delta 2 eine riesige Powerbank, mit der du die meisten elektronischen Geräte mit Energie versorgen kannst. Aufgeladen wird sie entweder über das klassische Stromnetz an einer 230-Volt-Steckdose oder über ein optional erhältliches Solarpanel. Dann wird die Delta 2 im Handumdrehen beispielsweise zu einem modernden Balkonkraftwerk.

EcoFlow Delta 2: Auf Wunsch gibt es Zusatzkapazität

Die 12 Kilogramm schwere Powerstation EcoFlow Delta 2 verfügt über die verbaute LFP-Batterie über eine Kapazität von 1.024 Wh und lässt sich auf Wunsch bei Bedarf über Zusatzakkus auf bis zu 3 kWh erweitern. Der Hersteller verspricht, dass auch nach 3.000 Ladezyklen noch mindestens 80 Prozent der verfügbaren Kapazität zur Verfügung stehen. Neben vier klassischen Steckdosen sind an der Powerstation auch vier USB-A-Anschlüsse und zwei USB-C-Anschlüsse nutzbar. Zudem ein DC5521-Ausgang mit zwei Anschlüssen.

Schon in der kleinsten Ausführung der Delta 2 ist es nach Herstellerangaben unter anderem möglich, bis zu 32 Stunden einen Autokühlschrank (60 Watt) über die Powerstation zu nutzen. Ein Laptop (60 Watt) lässt sich bis zu 16 Mal mit neuer Energie versorgen, ein elektrischer Grill (1.150 Watt) etwa 45 Minuten nutzen. Den Kühlschrank aus der heimischen Wohnung (120 Watt) kann die Powerstation bis zu 14 Stunden mit Energie versorgen. Noch längere Nutzungszeiten sind möglich, wenn man ein Solarpanel zur Wiederaufladung an die EcoFlow Delta 2 anschließt.

Rückseite der Powerstation EcoFlow Delta 2.

Stromversorgung zum Nulltarif über optionale Solarpanel

Und die Vorteile bei der Kombination mit einem Solarpanel liegen natürlich auf der Hand. Dann ist es möglich, klassische Stromverbraucher an der Powerstation anzuschließen und die elektronischen Geräte ausschließlich mit Sonnenenergie zu betreiben. Nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs – zum Beispiel beim Camping-Urlaub. Die Stromrechnung am Ende des Jahres wird das garantiert freuen.

Bei der Delta 2 verspricht EcoFlow eine AC-Ausgangsleistung von maximal 1.800 Watt. Bis zu 13 Geräte lassen sich gleichzeitig anschließen. Eine sogenannte E-Boost-Technologie macht es möglich, eine Überlastung durch Geräte bis zu 2.400 Watt zu verhindern. Die AC-Aufladung über eine Steckdose von 0 auf 80 Prozent der maximal möglichen Kapazität gelingt nach Herstellerangaben im besten Fall in 50 Minuten. Über ein Solarpanel ist eine Aufladung mit bis zu 500 Watt Leistung in drei bis sechs Stunden möglich.

Außerdem wichtig: Die Powerstation EcoFlow Delta 2 ist mit einer WLAN– und Bluetooth-Schnittstelle ausgestattet. Das ist praktisch, um über die zugehörige App per Smartphone oder Tablet auf den Energiespeicher zugreifen zu können. Dann ist es möglich, Ladegeschwindigkeiten anzupassen, Ladedaten zu überprüfen oder verschiedene Einstellungen zu verändern. Einzelne Anschlüsse lassen sich dann zum Beispiel sperren.

Was kostet die Powerstation EcoFlow Delta 2?

Erhältlich ist die EcoFlow Delta 2 mit fünf Jahren Garantie ab dem 12. September zu einem Preis von 1.199 Euro. Ein tragbares EcoFlow-Solarpanel (400 Watt) steht im Fachhandel derzeit zu einem Preis von 1.099 Euro zur Verfügung. Ein bifaziales Solarmodul, das sowohl auf der Vorder-, als auch auf der Rückseite photoelektrisch aktiv ist, steht aktuell ab 517 Euro bereit – mit 220 Watt Nennleistung auf der Vorder- und 155 Watt auf der Rückseite.

