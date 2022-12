E-Auto Ladestation zum kleinen Preis: Ultimate Speed Wallbox

Der Umstieg vom Benziner hin zum Elektroauto ist oft nicht gerade günstig, doch zumindest bei der Wallbox kannst du jetzt bei Lidl deinen Geldbeutel schonen und unter anderem auch bei der Installation gibt es Sparpotenzial. Die Wallbox selbst kostet nämlich nur 333 Euro.

Die Vorteile der Wallbox im Überblick

Die Wallbox USWB 11 A1 bietet dir eine unkomplizierte Ladelösung für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Typ-2-Stecker für dein Zuhause. Dabei lädt das Gerät bei 400 Volt mit maximal 11 kW, was für die meisten gängigen E-Autos wie der Tesla Model 3 oder der VW ID.4 ausreichend ist. Gleichzeitig musst du dir dank des energiesparenden Stand-by-Betriebs von unter 2,5 Watt aber auch keine großen Sorgen um deine Stromkosten außerhalb der Ladezeiten machen. Für die Sicherheit ist mit dem strahlwassergeschützten Gehäuse (IP65) mit Kabelhalter, dem Notausschalter und dem automatischen Selbsttest beim Einschalten ebenfalls vorgesorgt.

Damit du in deiner Garage für die Wallbox nicht direkt umbauen musst, sorgt das kompakte Design der Ladestation. Gleichzeitig bist du dank des 3,3-Zoll großen farbigen LC-Displays immer informiert. Die Kabellänge inklusive Stecker beträgt rund fünf Meter, wodurch du dein E-Auto auch gut mit der Wallbox verbinden können solltest. Ein Problem gibt es aber doch: Die Wallbox USWB 11 A1 verfügt scheinbar nicht über einen RFID-Zugangsschutz. Ohne diese Funktion könnten sich auch Fremde an deinem Strom bedienen, weshalb eine Installation innerhalb der Garage zu empfehlen ist.

Lidl ÖkoStrom: Günstig nachhaltig laden?

Neben dem günstigen Preis für die Wallbox kannst du aber auch noch mehr sparen, indem du dich für Lidl ÖkoStrom Home & Drive entscheidest. Hier bekommst du 100 Prozent Ökostrom über den Kooperationspartner E.ON, wenn du dich nach dem Kauf deiner Wallbox USWB 11 A1 dafür anmeldest. Die Erstvertragslaufzeit beträgt hier 24 Monate, gleichzeitig bekommst du ebenfalls 24 Monate lang auch eine eingeschränkte Preisgarantie. Die tatsächlichen Kosten des Energievertrags hängen dabei natürlich von Faktoren, wie unter anderem deinem Jahresverbrauch, ab. An unserem Verlagsstandort hier in Brühl würde man laut dem Beispielrechner auf der E.ON Website für den E.ON ÖkoStrom bei einem Verbrauch von 2.500 kWh/Jahr auf einen Jahrespreis von 1.530,79 Euro kommen.

Zusätzlich gibt es beim Vertragsabschluss auch noch die ersten 3.000 km Reichweite gratis, in Form einer Gutschrift in Höhe von 270 Euro. Außerdem kannst du dir eine THG-Prämie sichern: Wenn du einen eigenen, vollelektronischen Wagen hast und in diesem Jahr noch keine Quote abgetreten hast, kannst du bis zu 355 Euro zurückbekommen, wenn du bereits E.ON Strom- oder Gas-Kunde bist. Wechselst du zu E.ON, gibt es immerhin noch 350 Euro zurück. Und auch bei der Installation der Wallbox durch E.ON Drive kannst du bei dem Angebot bis zu 200 Euro sparen.