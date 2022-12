Topmodelle: Diese Elektroautos sind am beliebtesten

Knapp 58.000 Elektroautos haben im November ihre Zulassung für den Betrieb auf deutschen Straßen erhalten. Nie zuvor wurden in Deutschland binnen eines Monats mehr E-Autos neu zugelassen. Das geht aus jetzt vorgelegten Kennziffern des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) hervor. In Summe stieg die Zahl der E-Auto-Neuzulassungen damit im Verlauf des aktuellen Kalenderjahres auf rund 366.000. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr wurden nur knapp 356.000 Pkw mit reinem Elektroantrieb neu zugelassen. Diese damalige Rekordsumme wurde also schon jetzt übertroffen und mit großer Wahrscheinlichkeit werden in diesem Jahr folglich erstmals mehr als 400.000 neue E-Autos in nur einem Jahr eine Betriebserlaubnis in Deutschland erhalten.

Fiat 500 Elektro weiter eines der beliebtesten Elektroautos

Besonders erfolgreich war im November ein weiteres Mal der Fiat 500 Elektro, den es künftig auch als besonders sportliche Version (Abarth 500-e) zu kaufen gibt. Allein 3.904 Neuzulassungen konnte der elektrifizierte italienische Kleinwagen für sich verbuchen. Der bisherige Topwert von knapp 3.000 Neuzulassungen im Juni dieses Jahres wurde damit noch einmal deutlich verbessert. Und trotzdem stellt dieser große Erfolg keinen Spitzenwert dar. Denn Tesla war mit 6.811 Neuzulassungen des Model 3 noch erfolgreicher als Fiat. Das liegt allerdings primär daran, dass im November wieder zahlreiche importierte Fahrzeuge des Tesla Model 3 aus Übersee in Deutschland anlandeten. Hinzu kommen aus gleichem Hause noch 3.867 Neuzulassungen des Tesla Model Y – gleichbedeutend mit dem dritten Platz der beliebtesten Elektroautos in Deutschland im November.

Tesla Model 3 (6.811)

Fiat 500 Elektro (3.904)

Tesla Model Y (3.867)

Volkswagen ID.3 (3.619)

Volkswagen ID.4/ID.5 (2.871)

Cupra Born (2.089)

Dacia Spring (2.035)

Opel Mokka-e (2.031)

Renault Megane E-Tech (1.728)

Polestar 2 (1.669)

Blickt man auf die E-Auto-Neuzulassungen im bisherigen Jahresverlauf, grüßt weiter das Tesla Model Y von der Tabellenspitze. Kein anderes Elektroauto wurde im Jahr 2022 zwischen Januar und November häufiger neu zugelassen. Auf den weiteren Plätzen folgen das Tesla Model 3 und der Fiat 500 Elektro.

Tesla Model Y (28.044)

Tesla Model 3 (24.275)

Fiat 500 Elektro (23.123)

Volkswagen ID.4/ID.5 (17.656)

Volkswagen ID.3 (16.421)

Hyundai Kona Elektro (13.677)

Hyundai IONIQ 5 (11.248)

Audi E-Tron (11.023)

Volkswagen e-up! (10.998)

Skoda Enyaq (10.921)

SUVs bleiben in Deutschland extrem beliebt

Prozentual betrachtet entfielen im November übrigens 22,3 Prozent aller neu zugelassenen Pkw – insgesamt waren es rund 260.000 – in das Segment der Elektroautos. Benziner kamen auf 27,9 Prozent, Plug-in-Hybride auf 17,1 Prozent und Diesel auf nur noch 15,3 Prozent. Den größten Anteil aller neu zugelassenen Pkw machen im November SUVs aus (29,1 Prozent), gefolgt von Autos aus der „Golf-Klasse“ (16,1 Prozent).