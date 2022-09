Autoterminal Bremerhaven: Was hier geschieht, ist gigantisch

Fast schon majestätisch liegt er fest vertaut im Hafen von Bremerhaven, der Autofrachter Tønsberg. In wenigen Stunden soll er auf die nächste große Reise gehen. Ziel: Australien. Bis der 265 Meter lange und 32 Meter breite Frachter mit bis zu zwölf Metern Tiefgang nach mehreren Stopps am anderen Ende der Welt ankommt, werden circa fünf bis sechs Wochen vergehen. Und an Bord werden dann nicht nur klassische Pkw sein, sondern auch Spezialmaschinen. Denn ab Bremerhaven bereiten sich unter anderem auch Landmaschinen, Militärfahrzeuge und sogar kleinere Yachten darauf vor, in die ganze Welt exportiert zu werden.

Hafen von Bremerhaven ist nicht nur für Hyundai wichtig

Denn der Hafen von Bremerhaven ist einer der weltweit größten Umschlagplätze für Fahrzeuge aller Art. Insbesondere Pkw laden und verlassen die gigantischen Deep-Sea-Carrier, wie Schiffe wie der Frachter Tønsberg auch genannt werden, zu Stoßzeiten fast im Sekundentakt. Vor der Coronapandemie lag der Umschlag in der Spitze bei mehr als 2 Millionen Pkw pro Jahr. Im vergangenen Jahr gingen 1,3 Millionen Fahrzeuge in den Export, während 400.000 Pkw von Übersee importiert wurden.

Importiert werden Jahr für Jahr unter anderem Tausende Fahrzeuge von Hyundai. Der koreanische Hersteller nahm in Bremerhaven im Jahr 2021 rund 55.000 in Südkorea gefertigte Fahrzeuge in Empfang. Zum Beispiel das Elektroauto IONIQ 5 (Test). Denn nur etwa 70 bis 75 Prozent der hierzulande verkehrenden Autos von Hyundai werden in den Werken des Konzerns in der Türkei und in Tschechien produziert. Der Rest macht sich aus den Werken in Asien auf den langen Weg bis nach Europa. Auch das ist bei längeren Lieferzeiten zu berücksichtigen.

Im Schnitt fünf dieser Autofrachter werden pro Tag im Autoterminal Bremerhaven abgefertigt.

Pkw-Logistik: Von Deutschland in die ganze Welt

Wie wichtig das Auto-Terminal Bremerhaven wiederum für exportierende Hersteller ist, lässt sich an anderen Zahlen ablesen. Über das Meer schippern die Autofrachter ab der norddeutschen Großstadt an der Nordseeküste aktuell 260 Häfen in elf Ländern an. Von Bremerhaven aus erreichen Hersteller wie Volkswagen, BMW oder Mercedes also unzählige Absatzmärkte für ihre Fahrzeuge auf dem Seeweg.

Damit sich der Transport über das Meer lohnt, bieten jene Schiffe, die eine lange Reise auf sich nehmen, eine große Kapazität. Sie können eine stattliche Anzahl bis zu 8.000 Pkw laden. Kein Wunder also, dass es im Schnitt ein bis zwei Tage dauert, um einen Deep-Sea-Carrier in Bremerhaven mit bis zu 130 Mitarbeitern abzufertigen.

Allerdings findet in der Regel nie eine vollständige Be- und Entladung statt. Denn um beim Beispiel des Auto-Frachters Tønsberg zu bleiben: Das Roll-on-Roll-off-Schiff läuft in Europa vor seiner Ankunft oder nach seiner Abfahrt in Bremerhaven auch Städte wie Zeebrügge oder Antwerpen an.

Made in Korea: Label auf einem Hyundai IONIQ 5 im Hafen von Bremerhaven.

Autoterminal Bremerhaven: Platz für fast 100.000 Pkw

Aber zurück nach Deutschland. Würde man alle Stellplätze am Auto-Terminal Bremerhaven komplett auslasten, würden auf einer Fläche von 2,4 Millionen Quadratmetern etwa 95.000 Pkw parken. Mehr als die Hälfte davon ist überdacht. Weil es aber ein ständiges Kommen und Gehen an Fahrzeugen ist, nutzt die BLG Logistics Group als Betreiber auch Stell- und Zwischenlagerflächen im Umland, um keinen Stau am Hafen zu verursachen.

Für den Weitertransport der Autos stehen nicht nur zum Teil dreispurige Verkehrswege für klassische LKW-Autotransporter zur Verfügung, sondern auch 16 Bahnsteige für den europaweiten Transport über die Schiene. Über die insgesamt zehn Liegeplätze werden pro Jahr mehr als 1.300 Autofrachter abgefertigt. Darunter auch kleinere, die von Bremerhaven aus etwa in Richtung Skandinavien fahren.

Mehrere Hyundai IONIQ 5 sind am Autoterminal Bremerhaven bereit für den Weitertransport.

Auch technische Dienstleistungen finden in Bremerhaven statt

Was vielerorts unbekannt ist: Im Hafen von Bremerhaven findet keinesfalls nur das Be- und Entladen der anlaufenden Frachtschiffe statt. Auch weitere technische Dienstleistungen können Pkw-Hersteller in Anspruch nehmen. Etwa die Behebung von kleineren Transportschäden (Smart Repair), das Waschen von Pkw oder auch die Folierung von Firmenwagen. Selbst eine für den Export wichtige Wärmebehandlung, die sämtliche möglicherweise eingenisteten Insekten und andere Schädlinge abtöten soll, bietet BLG Logistics vor Ort an.

inside digital Redakteur Hayo Lücke vor dem weltweit größten Autofrachter Tønsberg im Hafen von Bremerhaven.

Nicht minder interessant: In Bremerhaven ankommende Fahrzeuge erhalten zum Teil erst in Bremerhaven unter anderem die finale Software des Navigationssystems in der jeweiligen Landessprache ihres vorgesehenen Ziellandes. Selbst technische Umbauten sind vor Ort in drei Technikzentren noch möglich. Etwa der Einbau eines Schiebedachs. Zweifelsohne ist das Autoterminal Bremerhaven mehr als nur ein einfacher Autohafen.