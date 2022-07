Hyundai IONIQ 5 im Test: Der E-Auto-Traum lebt

Zwei Wochen lang hatten wir die Möglichkeit, das aktuell jüngste Elektroauto von Hyundai ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Rund 650 Kilometer haben wir dabei mit dem rund 4,6 Meter langen Wagen abgespult und können – so viel sei an dieser Stelle schon mal verraten – absolut nachvollziehen, warum das Auto bei der Fachjury so gut angekommen ist. Denn der Hyundai IONIQ 5 weiß nicht nur mit einem ziemlich modernen Außendesign zu punkten, er lässt auch innen fast keine Wünsche offen.

Hoher Fahrkomfort mit vielen Assistenzsystemen

Denn im Interieur ist es den Designern gelungen, eine außergewöhnlich luftige Atmosphäre mit viel Kopf- und Beinfreiheit zu schaffen. Das gilt insbesondere auch für Menschen mit langen Beinen und gerade auch in der zweiten Sitzreihe. Das Platzangebot für alle Mitfahrer ist wahrlich beeindruckend und setzt sich nahtlos im Kofferraum fort. Der ist zwar recht flach gehalten, bietet aber trotzdem genug Stauraum, um auch ohne umgelegte Rückbank problemlos fünf klassische Getränkekisten transportieren zu können. Volumen: 527 Liter respektive fast 1.600 Liter bei vollständig umgeklappten Rücksitzen.

Viel Fahrkomfort ist über die verbauten Assistenzsysteme garantiert, die größtenteils aber nicht Teil der Basisversion des Hyundai IONIQ 5 sind. Das gilt aber nicht für die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, die sich sowohl in 1-km/h-Schritten als auch in 10-km/h-Schritten (langes Drücken der entsprechenden Taste am Multifunktionslenkrad) steuern lässt. Für unseren Geschmack allzu sinnvolle Extras wie Aktiver Totwinkelassistent, Querverkehrswarner hinten und Ausstiegswarner gibt es aber nur gegen Aufpreis. Gleiches gilt für den übersichtlichen „Around-View–Monitor„, der vorwiegend beim Einparken hilfreich zur Seite steht – zum Beispiel auch an Parkbuchten vor öffentlichen Ladesäulen.

Eine 360-Grad-Kamera sorgt im Hyundai IONIQ 5 für viel Übersicht beim Ein- und Ausparken.

Übersichtliches und modernes Cockpit

Das Cockpit im Allgemeinen vermittelt einen sehr aufgeräumten Eindruck. Die einzige Drehtaste dient zur Einstellung der Lautstärke, über einen Kippschalter lassen sich zudem die verfügbaren Radiosender verstellen. Abseits dessen kommen fast nur Druck- und Sensortasten zum Einsatz. Die Gänge werden über einen kleinen Drehschalter hinter dem Lenkrad eingelegt, die vier verfügbaren Fahrmodi (Eco, Normal, Sport, Snow) über einen großen Druckknopf am Lenkrad.

Bei der ersten Fahrt wird sich der eine oder andere Insasse möglicherweise über fehlende Griffe zum Zuziehen der Türen wundern. Hat man aber erst einmal verstanden, dass zwischen Armlehne und Tür ein kleiner, auf den ersten Blick nicht sichtbarer Spalt zu finden ist, stellt auch das kein Problem mehr dar. Praktisch: In Summe stehen fünf USB-Anschlüsse zur Verfügung. Zum Beispiel, um Smartphones oder Tablets mit Energie zu versorgen. Drei USB-Anschlüsse sind dabei vorne zu finden, zwei weitere sind für Passagiere auf den hinteren Plätzen vorgesehen.

Hinter dem Lenkrad ist ein 12,25 Zoll großes Digital-Cockpit zu finden. Verschiedene Ansichten lassen sich über die Tasten am Multifunktionslenkrad einstellen. Die gleiche Größe bietet der serienmäßig verbaute Navigations-Touchscreen für das Infotainment-System. Manko: Das verbaute Navi gestattet es in der aktuell verfügbaren Form nicht, längere Fahrten mit Ladestopps zu planen. Hier sollte Hyundai schnellstmöglich per Software-Update nachbessern. Zudem ist die Bedienung teils etwas mühsam, weil der Touchscreen recht weit in Richtung Windschutzscheibe gerückt ist.

Wie weit der Hyundai IONIQ 5 im Alltag fährt, hängt von vielen Faktoren ab. Einerseits von der gewählten Batteriegröße, aber natürlich auch von der Zuladung, Wettereinflüssen und ein- oder abgeschalteter Klimatisierung. Wir haben jenes Modell mit 72,6 kWh großer Batterie und Allradantrieb getestet und konnten auf der Langstrecke knapp 370 Kilometer erreichen. Bei eingeschalteter Klimatisierung haben wir uns dabei möglichst an die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h gehalten.

Im Schnitt kann man auf flacher Autobahnstrecke pro 100 Kilometer von einem Stromverbrauch in Höhe von rund 20 kWh ausgehen. Wird es bergiger, schnellt der Verbrauch recht schnell auf 22 bis 23 kWh hoch. Und wer schneller als 130 km/h fährt, sollte besser einen Blick auf die Stromverbrauchsanzeige vermeiden. Der Ausschlag bewegt sich dann recht schnell in Richtung der 40-kWh-Marke. In der Spitze sind übrigens 190 km/h möglich. Danach erfolgt eine elektronische Abriegelung.

Innerstädtisch haben wir den Hyundai IONIQ 5 mehrfach rund 10 Kilometer durch den baustellengeplagten Stadtverkehr von Münster gescheucht. Dabei konnten wir einen durchschnittlichen Verbrauch von etwa 16 kWh auf 100 Kilometer messen. Wer besonders vorausschauend fährt und viel beim Rollen und Bremsen auf die Energierückgewinnung (Rekuperation) setzt, kann die Reichweite bei vielen Kurzstreckenfahrten auf etwa 450 Kilometer steigern.

Bei all unseren Exkursionen kam übrigens die mittlere von insgesamt drei verfügbaren Rekuperationsstufen zum Einsatz. Wer eine stärkere Verzögerung wünscht, kann über Schaltwippen hinter dem Lenkrad die Rekuperation auf Stufe 3 stellen. Sanftere Segelphasen sind mit einer entsprechend geringeren Energierückgewinnung möglich.

Wie klappt die Aufladung? Schnell!

Eine der größten Kontroversen bei Elektroautos ist die verfügbare Ladeleistung. Kleinwagen kommen teilweise über 22 kW nicht hinaus und auch größere E-Mobile der Mittelklasse lassen häufig nicht mehr als 130 kW zu. Beim Hyundai IONIQ 5 ist das anders. Neben einem dreiphasigen On-Board-Charger mit 11 kW Ladeleistung besteht serienmäßig Zugriff auf ein 800-Volt-System. Damit sind in der Spitze an Schnellladesäulen bis zu 220 kW Ladeleistung möglich.

Stark: Der Hyundai IONIQ 5 lädt mit 220 kW an einer HPC-Ladesäule.

Und zu unserer großen Überraschung konnten wir diese Turbo-Ladung zum Teil sogar abrufen. Bei knapp 30 Grad Außentemperatur und vorheriger Stadtfahrt zur öffentlichen Ladesäule von Aral Pulse (max. 350 kW) konnten wir folgende Ladewerte messen:

Start bei 17 Prozent Akkuladung mit rund 180 kW Ladeleistung samt langsamer Steigerung auf bis zu 185 kW

Akkuladung mit rund 180 kW Ladeleistung samt langsamer Steigerung auf bis zu 185 kW ab 29 Prozent Akkuladung: rund 215 kW Ladeleistung mit langsamer Steigerung auf bis zu 222 kW

Akkuladung: rund 215 kW Ladeleistung mit langsamer Steigerung auf bis zu 222 kW bei 50 Prozent Akkuladung: Abfall der Ladeleistung auf rund 140 kW

Akkuladung: Abfall der Ladeleistung auf rund 140 kW ab 57 Prozent Akkuladung: nochmaliger Anstieg der Ladeleistung auf knapp 180 kW

Akkuladung: nochmaliger Anstieg der Ladeleistung auf knapp 180 kW ab 60 Prozent Akkuladung schrittweiser Abfall der Ladeleistung (70 Prozent: 145 kW, 80 Prozent: 120 kW)

In Summe vergingen knapp 38 Minuten für eine Ladung von 17 auf 100 Prozent. Dabei wurden insgesamt rund 65 kWh geladen. Besonders flott ging dabei das Laden von 17 auf 80 Prozent der Akkukapazität über die Bühne. Dafür benötigte der Hyundai IONIQ gerade einmal 20 Minuten.

Eine Ladeanzeige im Pixel-Design informiert beim Hyundai IONIQ 5 über den Füllstand des Akkus.

Das Laden kann auch länger dauern

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es unter Umständen deutlich länger dauern kann. Dann wenn eine Schnellladesäule beispielsweise nur mit 50 kW laden kann, ist ungleich mehr Geduld gefragt. Wer das 800-Volt-System aber voll ausnutzen kann, wird schnell angetan sein, wie flott die Aufladung eines Elektroautos über die Bühne gehen kann. Dann stellen auch lange Fahrten über mehrere Hundert Kilometer kein Problem dar – vorausgesetzt, die entsprechende Ladeinfrastruktur ist verfügbar. Denn das ist gerade an Autobahnen, wo teilweise noch immer nur ein Ladepunkt an Rastplätzen zu finden ist, ein viel größeres Problem.

Umgekehrt muss man im Winter bei entsprechend kühlem Akku aber auch mal mehr Zeit einplanen, wie wir im Test des Kia EV6 feststellen mussten.

Was kostet der Hyundai IONIQ 5?

Bleibt abschließend natürlich noch die Frage, welchen Preis Hyundai für den IONIQ 5 aufruft. Die Antwort: Es kommt darauf an, welches Ausstattungspaket man wählt. In der Basisvariante werden Stand heute 43.900 Euro fällig.

Dynamiq-Paket (+6.000 Euro) u. a. zus. mit Querverkehrswarner hinten mit Notbremsfunktion, elektrisch einstellbarem Fahrersitz, Qi-Ladestation für Smartphone und Batterieheizsystem

Techniq-Paket (+7.300 Euro) u. a. zus. mit Wärmepumpe, 230-Volt-Steckdose unter der Rücksitzbank, dunkel getönte Scheiben ab B-Säule, wärmedämmender Frontscheibe

Uniq-Paket (+14.900 Euro) u. a. zus. mit elektrischer Heckklappe, Around-View-Monitor, Einparkhilfe hinten mit Notbremsfunktion, Head-up-Display, Bose-Soundsystem inkl. acht Lautsprechern, Subwoofer und Verstärker, elektrisch ausklappbaren Türgriffen, Sitzbelüftung vorne und Ambientebeleuchtung in 64 Farben

Zwei Batterie-Größen mit Heck- und Allradantrieb stehen zur Wahl

Wichtig ist zudem: Der tatsächliche Preis für den Hyundai IONIQ 5 ist davon abhängig, für welche Batteriegröße man sich entscheidet. In Summe stehen hier die folgenden Varianten zur Wahl:

58 kWh mit 125 kW (170 PS) und Heckantrieb zum Basispreis

58 kWh mit 173 kW (235 PS) mit Allradantrieb (+4.000 Euro)

77,4 kWh mit 168 kW (229 PS) und Heckantrieb (+4.000 Euro)

77,4 kWh mit 239 kW (325 PS) und Allradantrieb (+8.000 Euro)

In der von uns getesteten Variante mit UNIQ-Paket, 20 Zoll großen Leichtmetallfelgen und dem 1.100 Euro teuren Relax-Paket (Fahrer- und Beifahrersitz lassen sich in eine Relax-Position stellen, die Rücksitzbank ist zusätzlich elektrisch verschiebbar) kostet der Hyundai IONIQ 5 rund 66.000 Euro. Das muss man sich einerseits leisten können und natürlich auch bezahlen wollen.

Theoretisch kann man davon noch den Umweltbonus abziehen. Dafür muss das Fahrzeug aber in jedem Fall noch im Jahr 2022 für den Betrieb auf deutschen Straßen zugelassen werden.

So präsentiert sich der Motorraum des Hyundai IONIQ 5. Ein Klappe im Motorraum offenbart zusätzlichen Stauraum.

Fazit zum Hyundai IONIQ 5: Ein E-Auto, das polarisiert

Wer noch nie in einem Elektroauto Platz nehmen konnte, sollte das auf einer Probefahrt mit dem Hyundai IONIQ 5 schnellstmöglich nachholen. Das Elektroauto liegt mit seinem Gewicht von rund zwei Tonnen mit einer beeindruckenden Laufruhe auf der Straße und weiß zudem mit einem erfreulich luftigen Innenraum zu punkten. Das Außendesign, klar, das bleibt natürlich Geschmacksache. Die Pixel-Beleuchtung polarisiert stark und haut entweder vom ersten Moment aus den Socken oder stößt auf eher skeptische Blicke. Wir finden: Viel besser hätte man ein modernes E-Auto der Gegenwart kaum designen können.

Außergewöhnlich: die LED-Pixel-Scheinwerfer beim Hyundai IONIQ 5. Am Heck kommt das Pixel-Design noch ungleich stärker zum Ausdruck.

Vorteile

800-Volt-System für HPC-Ladungen mit bis zu 220 kW

solide Langstreckentauglichkeit (ca. 470 km bei Fahrt mit Richtgeschwindigkeit)

futuristische LED-Scheinwerfer und -Rücklichter im Pixel-Design

beeindruckend luftiges Interieur

viel Platz auch in der zweiten Sitzreihe (und im Kofferraum!)

acht Jahre Fahrzeug- und Mobilitätsgarantie (auch auf die Batterie bis max. 160.000 Kilometer)

Nachteile

Touchscreen während der Fahrt etwas zu schwer zu bedienen

Navigationssystem bietet keine Möglichkeit, lange Fahrten mit Ladestopps zu planen

hohes Gewicht sorgt für recht hohen Stromverbrauch

Apple CarPlay funktioniert nicht kabellos

viele sinnvolle Ergänzungen gibt es nur gegen Aufpreis

selbst die Basisversion mit kleiner Batterie und entsprechend kürzerer Reichweite ist nicht gerade preiswert

Übrigens: Optional ist der Hyundai IONIQ 5 auch mit einem Panorama-Glasdach erhältlich. Und wer es ganz ausgefallen mag, kann sich auch für ein Solardach entscheiden, das über die integrierten Solarzellen Energie aufnimmt, an die Batterie überträgt und so unter optimalen Bedingungen (gemessen an südeuropäischen Gebieten) eine zusätzliche Reichweite von rund 1.500 Kilometern generieren kann.

Eine planmäßige Wartung ist beim Hyundai IONIQ 5 alle zwei Jahre oder alle 30.000 Kilometer vorgesehen. Die Versicherungseinstufung aller Modelle ist identisch.

Haftpflicht: 18

Teilkasko: 23

Vollkasko: 26

