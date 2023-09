Unabhängig von China: So produzierst du an jedem Haus Strom

Immer wieder stößt der Solarausbau in Deutschland auf Probleme. Sei es der mangelnde Export von benötigten Materialien, die für die Herstellung von Solarmodulen benötigt werden. Oder die Einführung von einseitigen Modulstandards, die sich nicht für den deutschen Markt eignen. Gerade in der letzten Woche äußerten sich europäische Solarunternehmen zusätzlich über die Probleme mit dem chinesischen Preiskrieg auf dem Solar-Markt. Die Gründe, sich so unabhängig wie möglich von der chinesischen Solarindustrie zu positionieren, sind zahlreich. Mithilfe von deutschen Solarfolien ist das zudem jetzt praktisch an jedem Gebäude möglich.

Deutsche organische Solarfolien kommen ohne Materialien aus China aus

Organische Solarfolien bieten mehrere Vorteile im Gegensatz zu anorganischen Solarzellen. Sie sind wesentlich nachhaltiger und im Gegensatz zu vielen anderen Rohstoffen nicht giftig. Zugleich sind sie weniger knapp, wodurch die Produktionskosten für damit hergestellte Waren sinken. Während andere Firmen zudem massenweise Rohstoffe aus China und Russland importieren müssen, kommt die Produktion der Solarfolie mit lokalen Rohstoffen aus. Die Solarfolie der Firma Heliatek GmbH etwa fertigt das Unternehmen aus Kohlenwasserstoff an. Sogenannte seltene Erden, die für viele Herstellungsprozesse notwendig sind, kommen hier nicht zum Einsatz. Die Nachfrage nach Solarfolie in Deutschland wächst stetig, da sie eine unkomplizierte Möglichkeit darstellt, zahlreiche Flächen für die Stromproduktion zu erschließen.

Während man Solarmodule dank eines bis zu zehnmal höheren Gewichtes nicht überall aufstellen oder anbringen kann, gelten diese Beschränkungen für die Folie nicht. Wo klassische Solarzellen nie angebracht werden könnten, fügt sich die Solarfolie problemlos ein. Typische Beispiele dafür sind Fenster oder Fassaden sowie Dachflächen, die aufgrund der geringen Tragekraft für Module nicht geeignet wären. Während ein Silizium-Modul zwischen 15 und 20 Kilogramm wiegt, bringt die gleich große Folie lediglich ein Gewicht von 1,6 Kilogramm auf die Waage. Durch die gleichmäßige Gewichtsverteilung ist das für viele Anbringungsorte kein Problem.

Deutsche Solarfolie wird weltweit exportiert

Heliatek bedient große Unternehmenskunden, sieht jedoch auch immer mehr Anfragen von Privatpersonen für die Installation der eigenen Solarfolie. Die deutsche Solarfolie des Unternehmens exportiert die Heliatek GmbH dabei weltweit. So auch die 147 m² Fläche an Solarfolie mit einer Leistung von 8,4 Kilowattpeak, die sich am Samsung Advanced Institute of Technologie in Südkorea findet. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) sieht in organischen Photovoltaik-Folien großes Potenzial für Deutschland. Sie soll günstig herstellbar sowie vielseitig anwendbar sein. Und zudem einfach in Gebäudehüllen integriert werden können.

Im Vergleich zu siliziumbasierter Technologie, die sich schon 20 bis 30 Jahre länger etabliert hat, ist die Solarfolie jedoch noch jung. Das zeigt sich bisher vorrangig in dem niedrigeren Wirkungsgrad, der geringeren Verbreitung auf dem Markt – und den höheren Preisen. Eine Folie mit einer Leistung von 50 bis 55 Watt kostet derzeit etwa 200 Euro. Der Wirkungsgrad ist ungefähr halb so hoch wie beim typischen Silizium-Modul. Dieser Nachteil lässt sich durch die größere, nutzbare Fläche ausgleichen, für den durchschnittlichen Privat-Interessent, sind die Preise bisher jedoch noch zu teuer.