Was könnte schöner sein: Noch bis zehn Uhr abends im T-Shirt im Garten sitzen, ein kühles Getränk in der Hand und der Duft von frisch gegrilltem Fleisch oder Gemüse in der Nase. Dieses Sommer-Gefühl holst du dir gerade mit einem Gasgrill bei Aldi schon für 169 Euro in deinen Garten. Aber auch zwei, drei weitere Angebote sind einen Blick wert.

Nur 169 Euro: Das kann der günstige Gasgrill von Aldi

Normalerweise steht auf dem Gasgrill Bellinzona III der Marke Fireking ein Preis von 529 Euro (UVP). Davon streicht Aldi jetzt aber ganze 68 Prozent, wodurch der Grill bereits für 169 Euro den Besitzer wechselt. Der angebotene Gasgrill bietet drei Edelstahl-Brenner zum scharfen Anbraten des Grillguts. Die Gusseisen-Grillroste verleihen deinem Steak oder Veggie-Burger schöne Grillstreifen und auf den beiden Seitenablagen hast du Platz für Beilagen, Saucen oder ein kühles Getränk. Damit der Gasgrill nicht so viel Platz einnimmt, lassen sich diese aber auch im Anschluss einklappen. Außerdem steht der Grill auf vier Rädern und lässt sich so leicht von A nach B schieben. Die Temperatur im Inneren prüfst du über ein Thermometer im Deckel. Dieser ist übrigens doppelwandig, wodurch die Hitze im Inneren bleibt.

Und wie steht’s um den Preis? Dazu schauen wir auf den Preisvergleich und -verlauf. Und hier sieht man: Günstiger ist derzeit kein anderer Anbieter im Netz. Und zuletzt lag der beste Preis noch bei rund 250 Euro. Das Preisschild von jetzt nur noch 169 Euro (zzgl. Versandkosten) ist also ein echtes Schnäppchen.

Auch diese Grills sind einen Blick wert

Seit heute hat Aldi aber noch mehr Gasgrills im Angebot. So verkauft Aldi auch noch ein Modell für den Balkon oder kleinere Terrassen mit dem mobilen Gasgrill „Urban“ der Marke Enders. Hier streicht der Discounter 25 Prozent vom UVP, wodurch du für nur noch 249 Euro drankommst. Der etwas kompaktere Gasgrill kann auf einen Tisch gestellt werden oder auf den mitgelieferten Trolley. Dein Grillgut garst du über zwei Edelstahlbrenner.

Ein weiteres kompaktes Modell holst du dir für 199 Euro in den Garten mit dem Enders Gasgrill San Diego EVO 4. Das verfügt immerhin über vier Edelstahlbrenner. Aber auch einen High-End-Gasgrill hat Aldi mit dem Enders Boston EVO Pro 3 R Turbo Shadow im Angebot. Hierfür musst du 429 Euro ausgeben.