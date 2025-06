Festgeld: Zinsknüller von der Sparda-Bank

Die Zinsen fallen in diesen Tagen nicht nur bei den meisten Tagesgeld-Konten auf breiter Flur, sondern auch bei Festgeld-Produkten. Die Banken und Sparkassen reagieren damit auf Leitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB), die unter anderem den für Sparer relevanten Einlagenzins seit Juni vergangenen Jahres in mehreren Schritten von einst 4 Prozent auf aktuell 2 Prozent halbiert hat. Und doch gibt es immer wieder Ausnahmen. So hat jetzt die Sparda-Bank Hannover ein neues Festgeld-Special gestartet, das für ein Jahr eine attraktive Rendite bietet.

Festgeld: Sparda-Bank Hannover mit neuem Top-Angebot

Denn beim Festgeld SpardaTermin+ kannst du dir jetzt für zwölf Monate einen Zins in Höhe von 2,5 Prozent p.a. sichern. Einzige Voraussetzung: ein kostenloses Girokonto, das ebenfalls bei der Sparda-Bank Hannover liegen muss. Wichtig ist auch, dass das Geld entweder von einer anderen Bank auf das Festgeldkonto überwiesen oder von einem SpardaCash+-Konto auf das Festgeldkonto übertragen wird. Der Festzins wird für Beträge zwischen 500 und 250.000 Euro für ein Jahr garantiert. Die Zinsgutschrift erfolgt am Ende der Laufzeit auf das Anlagekonto.

Achtung: Du musst das Festgeld-Konto rechtzeitig kündigen; spätestens eine Woche vor Laufzeitende. Ansonsten wird das von dir angelegte Geld noch einmal mit einer Laufzeit von zwölf Monaten auf einem SpardaTermin-Konto fest angelegt. Und zwar zu den dann gültigen Konditionen. Grundsätzlich ist ein Wohnsitz in Deutschland notwendig, um ein Festgeld-Konto bei der Sparda-Bank Hannover nutzen zu können.

Auch andere Laufzeiten beachten

Die oben gezeigte Tabelle gibt dir einen Überblick zu den besten Festgeld-Angeboten mit zwölf Monaten Laufzeit. Wir bieten dir alternativ aber auch einen Überblick auf die besten Festgeld-Konten mit Laufzeiten von nur sechs oder sogar 24 Monaten Laufzeit. Du findest die passenden Tabellen in unserem umfangreichen Festgeld-Ratgeber.

