Festgeld: Direktbank startet neuen Zinskracher

Festgeld-Konten gelten trotz manchem Risiko als vergleichsweise sichere Geldanlage. Jetzt kannst du dir bei der Bank of Scotland einen neuen Top-Zins für deine neunmonatige Geldanlage sichern. Denn dort winken jetzt für ein Dreivierteljahr 3,7 Prozent Zinsen – garantiert während der gesamten Laufzeit. Keine andere Bank zahlt bei vergleichbarer Laufzeit an deutsche Sparer einen höheren Zins.

Bank of Scotland: 3,7 Prozent Zinsen aufs Festgeld für bis zu 500.000 Euro

Attraktiv macht das Festgeld-Angebot der Bank of Scotland aber noch ein weiterer Punkt: die niedrige Mindestanlagesumme. Du musst nämlich nicht mehrere Tausend Euro auf deinem neuen Festgeld-Konto einzahlen, um hohe Zinsen kassieren zu können. Schon ab 100 Euro ist die Nutzung eines Festgeld-Kontos bei der Bank vielmehr möglich. In der Spitze ist eine Verzinsung von 500.000 Euro möglich; unter Wahrung der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung bis 100.000 Euro.

Die Zinsgutschrift erfolgt bei der Bank of Scotland zum Ende der vereinbarten Laufzeit, Steuern werden automatisch abgeführt und das Hinterlegen eines Freistellungsauftrags ist möglich. Eine automatische Verlängerung der von dir angelegten Geldsumme gibt es nicht. Die nachfolgende Tabelle zeigt dir in einer Übersicht die besten Festgeld-Konten mit sechs Monaten Laufzeit. Die besten Festgeld-Angebote mit 12 und 24 Monaten Laufzeit findest du hier.

Auch andere Laufzeiten sind möglich

Ergänzend zu neun Monaten Laufzeit bietet die Bank of Scotland übrigens auch andere Festgeld-Laufzeiten an. Zur Wahl stehen sechs Monate (3,3 Prozent p.a.), ein Jahr (3,4 Prozent p.a.), zwei Jahre (3,1 Prozent p.a.) und drei Jahre (2,9 Prozent p.a.). Hier fallen die Konditionen im Vergleich zum Wettbewerb aber weniger attraktiv aus. Auch das Tagesgeld-Konto der Bank of Scotland, das aktuell mit 2,5 Prozent p.a. verzinst wird, ist im Vergleich zum Wettbewerb weniger ertragreich.

