Festgeld: Nächste deutsche Bank erhöht die Zinsen

Kurze Laufzeit, bei garantiertem Zins: ein neues Festgeld-Angebot der abcbank aus Köln ist gestartet. Ab sofort kannst du dir für sechs Monate einen Zins in Höhe von 3,45 Prozent p.a. sichern. Sollen es neun Monate sein, sind beim abcFestgeld 3,40 Prozent Zinsen pro Jahr möglich. Gute Angebote, um derzeit nicht benötigtes Geld bei einer deutschen Bank zwischenzuparken.

abcbank Festgeld: 1.000 Euro Mindestanlage

Die Zinsen werden zum Ende der Laufzeit des von dir gewählten Festgeldkontos ausgezahlt. Mindestens musst du 1.000 Euro einzahlen, um eines der beiden Angebote nutzen zu können. In der Spitze ist eine Geldanlage in Höhe von 1,5 Millionen Euro möglich. Bis zu 100.000 Euro greift die gesetzliche deutsche Einlagensicherung. Zusätzlich ist die abcbank dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken angeschlossen.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Festgeldkonten mit sechs Monaten Laufzeit. Die besten Angebote mit 12 und 24 Monaten Laufzeit, aktuell mit bis zu 3,90 Prozent p.a. verzinst, kannst du unserem Festgeld-Ratgeber entnehmen. Dort und in der nachfolgenden Tabelle sind übrigens nur Angebote berücksichtigt, die du per Direktanlage – also ohne zwischengeschalteten Dienstleister – nutzen kannst.

Tagesgeld-Aktion wirft noch mehr Geld ab

Du wünschst dir noch mehr Zinsen für dein Erspartes? Dann kannst du dich alternativ auch für das Jubiläumsangebot der Wüstenrot Bausparkasse entscheiden. Beim Wüstenrot Top Tagesgeld gibt es derzeit nämlich für bis zu 50.000 Euro lukrative 3,75 Prozent Zinsen pro Jahr. Und das garantiert für zwölf Monate. Ab dem 13. Monat greift der Regelzins, der aktuell bei 1,25 Prozent p.a. liegt. Alternativ ist auch das mit 3,75 Prozent verzinste Guthabenkonto von Trade Republic eine Empfehlung wert. Und sogar 3,80 Prozent Zinsen wirft das Tagesgeldkonto der IKB Deutsche Industriebank ab. Aber nur für drei Monate. Danach geht es mit 2 Prozent Zinsen p.a. weiter.

