Tagesgeld: Deutsche Großbank zahlt jetzt 3,80 Prozent Zinsen

Ein wenig entwickelt sich der Markt für Tagesgeld derzeit gegen den eigentlichen Trend. Denn obwohl die Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank (EZB) gesenkt wurden, steigen jetzt bei einzelnen Banken die Zinsen für kurzfristig verfügbare Geldanlagen sogar an. So hat jüngst die 1822direkt, eine Tochtermarke der Frankfurter Sparkasse, ihre Tagesgeldzinsen spürbar erhöht. Und jetzt zieht mit der IKB Deutsche Industriebank eine weitere Bank nach.

Tagesgeld: IKB startet mit 3,80 Prozent Zinsen p.a. durch

Im Rahmen einer für Neukunden gültigen Sonderaktion ist es jetzt bei der IKB möglich, bis zu 100.000 Euro mit einem Top-Zins in Höhe von 3,80 Prozent pro Jahr verzinsen zu lassen. Das ist beachtlich, denn mit diesem Zins übertrifft die Bank den von der EZB festgelegten und aktuell gültigen Zinssatz für Einlagefazilität sogar um 0,05 Prozentpunkte. Zu beachten ist: 3,80 Prozent Zinsen gibt es nur für drei Monate, danach sinkt die Verzinsung nach aktuellem Stand der Dinge auf 2 Prozent pro Jahr. Verzinst werden Guthaben ab 1 Euro, die Zinsgutschriften finden bei der IKB quartalsweise statt.

In der nachfolgenden Tabelle kannst du sehen, wie hoch sich das Angebot der IKB im Vergleich mit anderen Tagesgeldkonten in Deutschland einsortiert. Es gehört zu den aktuellen Top-Angeboten, die du per Direktanlage nutzen kannst. Nicht zu verachten: Es gilt die deutsche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro.

Festgeld als Alternative

Wenn du länger als drei Monate einen möglichst hohen Zins für deine Ersparnisse abstauben möchtest, ist es ratsam, über die Eröffnung eines Festgeldkontos nachzudenken. So kannst du dir zum Beispiel beim Zahlungsdienstleister Klarna aktuell bis zu 3,58 Prozent Zinsen pro Jahr sichern. Bei der SweepBank sind sogar bis zu 4,30 Prozent drin. Allerdings gilt hier die Einlagensicherung von Malta, die Experten weniger empfehlen.

