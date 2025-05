Kostenlose Kreditkarten 05/2025: Jetzt die beste Reise-Kreditkarte für den Sommer finden

Die sieben in diesem Artikel vorgestellten Kreditkarten haben einige Sachen gemeinsam: Sie kosten den Nutzer keine Gebühren, sind nicht an ein Girokonto gekoppelt und sind allesamt sowohl mit Google Pay als auch mit Apple Pay nutzbar. Sie sind also fürs digitale Portemonnaie im Handy nutzbar und damit nicht nur für Reisen, sondern auch für den Alltag absolute Tipps!

Die Top 7 gebührenfreie Kreditkarten im Mai 2025

Alle Karten in der Liste sind bequem per App verwaltbar, außerdem können sie mit Google Pay und Apple Pay verbunden werden (schon gewusst? Die Amazon Visa erlaubt das zum Beispiel nicht). Wichtig ist auch, dass die Kreditkarte nicht an ein Girokonto gebunden ist, was heißt: Die Kreditkarten-Bank stellt dir die Kreditkartenumsätze separat in Rechnung und du musst sie von deinem Konto selbstständig per Überweisung begleichen. Lastschrift-Verfahren und automatische Teilzahlungen (gegebenenfalls fallen dabei dann aber Zinsen an, aufpassen!) sind hier manchmal möglich. Wir gehen im Ranking stets von einem raschen Ausgleich der Kreditkarten-Rechnung aus, sodass die variierenden Zinsen für Teilzahlungs-Modelle weniger schwer wiegen, als fixe Gebühren, die etwa für Verlust oder Beschädigung oder das reine Abheben von Bargeld anfallen.

→ Schon gewusst? Das ist der Unterschied zwischen Kredit- und Debitkarte

Hier kommt das aktuelle Ranking, Stand Mai 2025, in Kürze. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Kreditkarten finden sich weiter unten im Artikel.

Ausstellende Bank/Produkt Kreditkarte Design Digitale Karte Weitere Vorteile & Anmerkungen TF Bank

(Jetzt beantragen) Mastercard Gold Google Pay

Apple Pay Reiseversicherung inkl. Gepäckversicherung



30 + 30 Euro „Freunde werben Freunde“-Bonus Hanseatic Bank GenialCard

(Jetzt beantragen) Visa Google Pay

Apple Pay Zugriff auf Gutschein-Portal

Günstige Zinsen bei Teilzahlung Advanzia Gebührenfrei

(Jetzt beantragen) Mastercard Gold Google Pay

Apple Pay

Garmin Pay Reiseversicherung

Cashback auf Reisebuchungen

American Express Payback

(Jetzt beantragen) American Express Google Pay

Apple Pay

Payback Pay Pro 3 Euro Umsatz, 1 Punkt aufs Payback-Konto

Aktion: 4.000 Punkte Start-Bonus

Amex Membership Rewards Programm

Als ChargeCard keine Teilzahlung möglich Bank Norwegian

(Jetzt beantragen) Visa Google Pay

Apple Pay

Garmin Pay

Fitbit Pay Reise- und Reiserücktrittsversicherung

Bis 10.000 Euro Kreditrahmen ConsorsFinanz

(Jetzt beantragen) Mastercard Google Pay

Appe Pay 90 Tage verlängertes Zahlungsziel

Zinsen auf Geldabhebungen unter 300 Euro

Barclays Visa

(Jetzt beantragen) Visa Google Pay

Apple Pay

3 kostenfreie Partnerkarten

Aktion: 30 Euro Startguthaben

Wichtig: Bei den inkludierten Versicherungen musst du beachten, dass diese nur greifen, wenn du mindestens 50 Prozent der Reisekosten mit der entsprechenden Karte bezahlt hast. Für die Boni gelten in der Regel Bedingungen, die wir unten in den ausführlichen Beschreibungen genauer erläutern.

Sommer 2025: Darauf musst du bei der Reise-Kreditkarte achten

Alle Kreditkarten im Ranking sind „echte“ Kreditkarten (keine Debit) und von offiziellen Banken in Umlauf gebracht. Es gibt also keine Kompromisse. Dennoch spielen Erfahrungswerte und Nutzer-Berichte – gerade für den Fall des Reise-Szenarios – eine Rolle. Hier lohnt es sich also, immer mal nachzugucken, was ganz aktuell über die Karten so im Umlauf ist. Und dann ist fürs Reisen natürlich der Leistungsumfang relevant.

Die Karten der TF Bank, der Advanzia und der Norwegian sind demnach die, die ihr Portfolio auch und vor allem an Reisende ausgerichtet haben und etwa eine Versicherung mit an Board haben. Die Amex Payback ist die Karte, bei der man auf Reisen selbst je nachdem viele Extra-Rabatte („Meilen-Game“, Rewards-Punkte für Flugmeilen und Hotel-Übernachtungen). Fast jede der Kreditkarten wirbt aber darüber hinaus noch mit Cashbacks auf Mietwagen oder Sonderrabatten bei Buchungen über die eigenen Reiseportale. Hier ist Vorsicht geboten: Denn trotz der Zusatz-Rabatte sind die Kosten am Ende nicht unbedingt besser, als wenn du komplett unabhängig und selbst buchst.

1. TF Bank Mastercard Gold

Die schwedische TF Bank ist mit einer unkomplizierten und kostenlosen Kreditkarte ohne Girokonto und samt Neben-Features auf dem Markt vertreten. Dazu bietet sie eine hohe Abschlusschance. Hier gibt es eine Mastercard Gold zum Nulltarif, also ohne Jahres- oder Transaktionsgebühren. Sie ist Google-Pay- und Apple-Pay-fähig und kommt mit einem recht üppigen Reise- und Gepäckversicherungspaket im Schlepptau.

Mit großem Reiseversicherungspaket, individuellem Limit für Kreditrahmen und Abhebungen sowie Geduld beim Zahlungsziel ist sie die beste Kreditkarte im Ranking für urlaubsfreudige. Nicht überall mit Spitzenwerten, aber das für uns beste Gesamtpaket.

Schnelle Fakten der TF Bank Mastercard Gold

Kostenlose Mastercard-Kreditkarte

Hohe Akzeptanzchance

Gültigkeit der Karte: 5 Jahre

Bis 5.000 Euro Verfügungsrahmen

Ausgleich per eigener Überweisung (Teilzahlung möglich, keine Lastschrift)

Google Pay, Apple Pay

Limit für Bargeldabhebungen: Individuell (Abschätzung anhand von bisherigen Transaktionen)

(Abschätzung anhand von bisherigen Transaktionen) 51 Tage zinsfreies Zahlungsziel für Einkäufe

Effektiver Jahreszins für Teilzahlung: 24,79 Prozent p.a. (Sollzins 22,35 Prozent)

Kostenfreie Ersatzkarte

Umfangreiches Reise- und Gepäckversicherungspaket (Roland/AmTrust; gültig, wenn 50% der Reisekosten mit der Mastercard bezahlt wurden)

Cashback auf Mietwagen- und Reisebuchungen

Identifizierung per zertifizierter Ident-App (Perso-Hologramm & digitale Unterschrift)

2-Faktor-Sicherheit: App-Push, Kauf-Verifizierung/Bestätigung per App

30 + 30 Euro „Freunde-werben-Freunde“-Bonus

Sitz der ausstellenden Bank: Schweden

Hier beantragen

Die Kreditkarte der TF Bank ist dank des individuellen Bargeld-Limits, dem langen zinsfreien Zahlungs-Zeitraum und den Neben-Vorteilen wie der Versicherung und den entgegenkommenden Leistungen bei Beschädigung, Verlust oder Diebstahl der Karte die derzeit beste kostenlose Kreditkarte auf dem Markt.

Aufpassen: Hebst du im Ausland Geld ab, werden höhere Zinsen berechnet als beim einfachen Bezahlen. Und zwar direkt ab dem Zeitpunkt der Abhebung. auch lockt hier die sogenannte „Teilzahlungs-Falle“. Zahlst du nicht die kompletten Rechnungsbeträge auf einmal, werden vergleichsweise hohe Zinsen fällig.

2. Hanseatic Bank GenialCard (Visa)

Die GenialCard der Hanseatic Bank ist eine einfache, unkompliziert zu beantragende und vor allem kostenlose Kreditkarte hinsichtlich Jahres- oder Transaktionsgebühren. Ausgegeben wird sie von einer Deutschen Bank mit Sitz in Hamburg. Obwohl du hier kein Girokonto bei der Hanseatic Bank haben musst, kannst du die Kreditkarte nicht nur per SMS, sondern auch mit App-TAN sicher benutzen. Mit dem niedrigsten Jahreszins kommst du hier zusammen mit der Consors Finanz am günstigsten weg, wenn du mit der Deckungszahlung einmal nicht hinterherkommst oder flexible Teilzahlungsoptionen nutzen möchtest. Und auch fürs Geldabheben im Ausland ist die Karte der Hanseatic Bank die günstigste.

Schnelle Fakten der Hanseatic Bank GenialCard

Kostenlose Visa Kreditkarte

Eingestellte Teilzahlung abwählbar, Ausgleich auch per Lastschrift möglich

möglich Gültigkeit der Karte: 5 Jahre

Google Pay, Apple Pay

Limit für Bargeldabhebungen: 500 Euro pro Tag

Effektiver Jahreszins für Teilzahlung oder Barverfügung: 19,74 Prozent p.a. (Sollzins 18,15 Prozent)

Kostenfreie Ersatzkarte nur bei Diebstahl (Verlust oder Beschädigung 9 Euro)

Teilnahme an Bonusprogramm (Reiserabatte, Gutscheine, Kunden-Gewinnspiele)

Achtung: 3,95 Prozent Gebühren auf Zahlungen an Casinos, Wettbüros, Lottogesellschaften

Überweisung von Kreditkarte auf Girokonto möglich

2-Faktor-Sicherheit: SMS-TAN, App-TAN und Visa Secure fürs Online-Shopping

SMS-Benachrichtigung über Umsatz mit Kreditkarte

Beantragung mit PostIdent und VideoIdent

Sitz der ausstellenden Bank: Deutschland

Hier beantragen

Die Karte hat eine Gültigkeit von 5 Jahren – die längste im Vergleich. Anders als bei den restlichen Karten im Ranking ist keine Reiseversicherung inklusive. Es gibt aber Cashback auf Reisebuchungen und Coupons in einem Gutscheinportal.

3. Advanzia Gebührenfreie Kreditkarte (Mastercard)

Die Mastercard der luxemburgischen Advanzia-Bank entspricht unseren Vorgaben einer kostenlosen Kreditkarte für Zahlungen und Auslands-Bargeld-Abhebungen. Der etwas schroffe Produktname lautet „Gebührenfrei Mastercard Gold“. Sie wird als Mastercard realisiert und ist mittlerweile auch Google-Pay- und Apple-Pay-kompatibel. Mit relative hohen Zinsen im Teilzahlungsmodell oder Zins-Streck-Fall ist die Advanzia-Karte für einige Kunden eher unattraktiv.

Bei den inkludierten Versicherungen musst du beachten, dass diese nur greifen, wenn du mindestens 50 Prozent der Reisekosten mit der entsprechenden Karte bezahlt hast. Für die Boni gelten in der Regel Bedingungen, die wir unten in den ausführlichen Beschreibungen genauer erläutern.

Schnelle Fakten der Advanzia Mastercard Gold „gebührenfrei“

Kostenlose Mastercard-Kreditkarte

Hohe Akzeptanzchance

Gestaffelter Verfügungsrahmen (bis 5.000 Euro, nach langjähriger Nutzung teils deutlich mehr)

Ausgleich per eigener Überweisung (Teilzahlung möglich)

Gültigkeit der Karte: 5 Jahre

Limit für Bargeldabhebungen: 1.000 Euro pro Tag

49 Tage zinsfreies Zahlungsziel für Einkäufe

Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay

Effektiver Jahreszins für Teilzahlung und Barverfügung: 24,69 Prozent p.a.

Kostenfreie Ersatzkarte

Reiseversicherung inklusive (Lloyd’s Insurance; gültig, wenn mindestens 50 Prozent der Reisekosten mit der versicherten Karte bezahlt wurden)

5-Prozent-Gutschrift und Bestpreisgarantie auf Reisebuchungen

Sicherheit: SMS-TAN und Mastercard Identity Check fürs Online-Shopping

Sitz der ausstellenden Bank: Luxemburg

Hier beantragen

Für Smartwatch-Fans interessant: Hier zählt sogar Garmin Pay zum direkt unterstützten Mobile-Payment-Portfolio. Nutzer kritisieren mitunter den schwachen Support auf dem deutschsprachigen Markt. Dafür werden Abwicklungsprozesse gelobt und die Annahmequote ist vergleichsweise hoch.

4. Payback Amex: Fürs „Meilen-Game“

Neben Visa und Mastercard gibt es auch noch American Express als relevanten Zahlungsdienstleister für Kreditkarten. Eine gebührenfreie und auch sonst interessante Karte ist die Payback American Express. Der Name lässt schon vermuten: Diese Kreditkarte ist eng mit einem Payback-Konto verknüpft. Zusätzlich zu allen sonstigen Payback-Möglichkeiten sammelst du hierbei pro 3 Euro Umsatz 1 Punkt für dein Punktekonto. Und das auch bei Nicht-Payback-Partnern, wie neuerdings zum Beispiel Rewe und generell Aldi oder Lidl, da die Punkte über den Kartenumsatz generiert werden.

Für Reisefreudige cool: Die Punkte kannst du mit ein bisschen Geschick auch für Reise-Boni einlösen. Bei Instagram und Co. hat sich das als sogenanntes „Meilen-Game“ etabliert (hier mehr dazu). Kurz erklärt: Die Payback-Punkte wandelst du in Meilen/Punkte bei Airline- oder Hotel-Loyalty-Programmen um. Damit kannst du einen Teil oder sogar die kompletten Flug- oder Hotelpreise abdecken.

Recht strikt ist die Art der Karte. Die Amex ist eine sogenannte ChargeCard, bei der du alle Zahlungen direkt im Folgemonat ausgleichen musst. Anders als die anderen Kreditkarten kannst du den Kreditrahmen also nicht zeitlich strecken. Dafür fallen hier dann auch keine hohen Zinsen an. Zinsen gibt es dafür beim Geldabheben.

Schnelle Fakten der Payback American Express

Kostenlose American Express Kreditkarte

4.000 Extra-Punkte nach Aktivierung (und Behalt für mindestens 12 Monate)

Hohe Akzeptanzchance

Ausgleich per eigener Überweisung (keine Teilzahlung möglich)

Gültigkeit der Karte: 5 Jahre

Kostenlose Partnerkarte

Limit für Bargeldabhebungen pro Tag: 750 Euro

4 Prozent (mind. 5 Euro) Zinsen auf Bargeldabhebungen im Ausland (2 Prozent zusätzlich bei Fremdwährungen)

Kostenfreie Ersatzkarte

Pro 3 Euro Umsatz 1 Punkt zusätzlich aufs Payback-Konto, aktuell 4.000 Payback-Punkte zum Start

Google Pay, Apple Pay, Payback Pay

Membership Rewards Programm und Amex Offers Bonusprogramm

Umsätze mit Glücksspielanbietern nicht möglich

Sicherheit: SMS-TAN, App-TAN mit Ame­rican Express SafeKey

Sitz der ausstellenden Bank: Deutschland

Hier beantragen

Die Amex ist maßgeschneidert. Sie ist zu eng für klassische Kreditkarten-Interessenten. Dafür sind die Zinsen beim Bargeldabheben im Ausland zu hoch und die Rückzahlungs-Regeln sind strikt. Gut sind hingegen die kostenlose Partnerkarte und vor allem die Verknüpfungen mit Payback. Das bietet – bei effizienter Gestaltung – richtig viele Potenziale für weitere Vorteile. Insgesamt ist die Amex eher Alltags-Zahlungsmittel und weniger Reise- oder Online-Kreditkarte.

5. Bank Norwegian Kreditkarte (Visa)

Diese Kreditkarte wird von der „Bank Norwegian“ ausgegeben, die das Label der gleichnamigen Fluggesellschaft aus dem skandinavischen Land trägt. Die Bankengruppe dahinter ist die „Nordex Bank“. Sie verspricht ein hohes Kreditkarten-Limit von bis zu 10.000 Euro (vorbehaltlich Bonitätsprüfung und Analyse des Nutzungsverhaltens). Mit dabei ist außerdem ein Versicherungspaket für Reisen. Wie üblich, greift dieser Reiseschutz (umfasst u. a. eine Reiserücktrittsversicherung, Unfall- und Krankenversicherung sowie Gepäckversicherung) nur, wenn du mindestens 50 Prozent der Reisekosten mit der Kreditkarte bezahlt hast.

Kostenlose Visa-Kreditkarte

Bis 10.000 Euro Verfügungsrahmen

Ausgleich per eigener Überweisung (Teilzahlung möglich)

Gültigkeit der Karte: 3 Jahre

Limit für Bargeldabhebungen pro Tag: 1.000 Euro (Ausland); 500 Euro (Inland)

Limit für Bargeldabhebungen pro Woche: 3.000 Euro (Ausland); 1.500 Euro (Inland)

45 Tage zinsfreies Zahlungsziel für Einkäufe

Effektiver Jahreszins für Teilzahlung und Barverfügung: 24,4 Prozent p.a. (Sollzins 21,99 Prozent p.a.)

Kostenfreie Ersatzkarte

Reiseversicherung inklusive (Reiserücktritt-, Gepäck-, Kranken- und Transportversicherung; gültig, wenn mindestens 50% der Reisekosten mit der versicherten Karte bezahlt wurden)

Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay

Umsätze mit Glücksspielanbietern nicht möglich

Sicherheit: SMS-TAN und Visa Secure fürs Online-Shopping

Beantragung mit VideoIdent

Sitz der ausstellenden Bank: Norwegen

Jetzt beantragen

In Sachen zinsfreie Zahlungsziele liegt die Norwegian etwas hinter den meisten Konkurrenten zurück. Dafür werden – etwa im Vergleich zur TF Bank – keine Zinsen ab dem Tag der Bargeldabhebung bis zur Rechnung erhoben. Wo hingegen schon Zinsen ab dem Nutzungstag anfallen, ist bei Überweisungen von der Kreditkarte auf dein privates Konto. Cool: Die Norwegian unterstützt neben Google Pay und Apple Pay auch die Smartwatch-Zahlungsdienste von Garmin und Fitbit. Mehr bietet keiner.

6. ConsorsFinanz Mastercard

Die Mastercard der Consors Finanz bietet einige starke Features. Auch sie ist kostenlos im Unterhalt und nicht an ein Girokonto bei der Bank selbst gekoppelt. Top ist sie vor allem beim großzügig ausgelegten Zahlungsziel ohne Zinsen, das 90 Tage beträgt. Dafür ist die Bank für ihre strenge Prüfung bekannt und nimmt nicht jeden Kunden auf. Sie bietet also eine vergleichsweise niedrige Akzeptanzrate.

Günstig ist die Consors Kreditkarte auch bei anfallenden Zinsen in Teilzahlungsmodellen. Hier setzt die Bank 16,58 Prozent Sollzins (p.a) an. Damit ist sie unter den günstigsten im Vergleich. Ein Manko der Karte ist, dass hier bei Barabhebungen unter 300 Euro im Ausland und Inland fixe Gebühren von 3,95 Euro erhoben werden. Die Karte ist also vorwiegend für den bargeldlosen Verkehr empfehlenswert. Über 300 Euro sind Abhebungen kostenfrei.

Schnelle Fakten der Consors Finanz Mastercard

Kostenlose Mastercard

Mittlere Akzeptanzchance

Bis 5.000 Euro Verfügungsrahmen

Eingestellte Teilzahlung abwählbar, Ausgleich auch per Lastschrift möglich

Gültigkeit der Karte: 4 Jahre

90 Tage Zahlungsziel bei Einmalzahlung

Google Pay, Apple Pay

Limit für Bargeldabhebungen: 1.100 Euro pro Tag; zusätzlich 3,95 Euro Gebühr pro Abhebung unter 300 Euro

Effektiver Jahreszins für Teilzahlung oder Barverfügung: 18,90 Prozent p.a. (Sollzins 17,43 Prozent)

Ersatzkarte bei Diebstahl, Beschädigung oder Verlust für 8,95 Euro

Überweisung von Kreditkarte auf Girokonto möglich

2-Faktor-Sicherheit: SMS-TAN, App-TAN und Mastercard Identity-Check

Mastercard Identity-Check Beantragung mit PostIdent und VideoIdent

Sitz der ausstellenden Bank: Deutschland

Jetzt beantragen

Wie üblich richtet die Bank den monatlichen Kreditrahmen individuell pro Kunde aus und verändert ihn mit der Zeit und abhängig vom Zahlungsverhalten. Gedeckelt ist der Kreditrahmen bei maximal 5.000 Euro, was im Kreditkartenbereich eher wenig ist. Als Notfall-Kreditkarte mit genügend Rahmen für Krankenhaus-Behandlungen im Ausland (teuer ist das insbesondere in den USA), taugt sie also nur bedingt. Exkurs: Denn selbst, wenn du eine Auslandskrankenversicherung hast, die einspringt. In Vorleistung musst du in solchen Fällen meist selbst gehen. Ein hoher Kreditrahmen ist da hilfreich.

Ein Versicherungspaket wie bei den meisten anderen Kreditkarten ist bei der Consors Finanz Mastercard nicht mit dabei. Die Consors Finanz ist recht wählerisch und lehnt unseren Erfahrungen zufolge einige Bewerbungen ab.

7. Barclays Visa – mit einem großen Vorteil

Großer Vorteil der Barclays Visa ist, dass du bis zu 3 Partnerkarten kostenfrei nutzen kannst. Auch zeigt sich Barclays gönnerhaft: Umsätze unter 500 Euro, die du per Ratenkauf über die Kreditkarte abwickelst, sind bis zu 3 Monate lang zinsfrei. Der inkludierte Versicherungsschutz auf Umsätze mit der Karte hebt sich bei Barclays von den anderen ab. Hier gibt es keinen Reiseschutz, sondern eine Lieferversicherung für Online-Käufe. Dazu gibt es hier 4 Prozent Zinsen auf Umsätze in Casinobetrieben oder Wettbüros. Seit neuestem wird die Karte nicht mehr von der Barclays selbst herausgegeben, sondern wird als Produkt „Barclays Visa“ von der österreichischen BAWAG herausgegeben.

Schnelle Fakten der Barclays Visa

Schick im Hochformat: Die Barclays Visa.

Kostenlose Visa-Kreditkarte

30 Euro Willkommensbonus

Kostenlose Partnerkarte (max. 3 Karten)

Limit für Bargeldabhebungen: 500 Euro pro Tag

Gültigkeit der Karte: 4 Jahre

Ratenkauf: 0 Prozent Zinsen für 3 Monate (Bei Käufen bis 500 Euro)

(Bei Käufen bis 500 Euro) 8 Wochen (56 Tage) Zahlungsziel

Effektiver Jahreszins für Teilzahlung und Barverfügung: 22,71 Prozent p.a. (Sollzins 20,14 Prozent)

(Sollzins 20,14 Prozent) Achtung: 4 Prozent Gebühren für Umsätze aus Glücksspielen und Wetten

Kostenfreie Ersatzkarte bei Diebstahl, 15 Euro bei Verlust oder Beschädigung

Google Pay, Apple Pay

Internet-Lieferschutz-Versicherung

Sicherheit: SMS-TAN und Visa Secure fürs Online-Shopping ; SMS-Benachrichtigung über Kreditkarten-Umsätze

; SMS-Benachrichtigung über Kreditkarten-Umsätze PostIdent- und VideoIdent-Verfahren möglich

Sitz der ausstellenden Bank: Österreich

Hier beantragen

Die Barclays Visa ist zwar eine der beliebtesten Karten auf dem Markt, das liegt einerseits an der vergleichsweise hohen Akzeptanzrate und an Features wie den Partnerkarten. Ansonsten ist sind andere Karten besser. Ganz aktuell lohnt sich die Karte noch wegen ihres 30-Euro-Willkommensbonus. Den gibt’s wenn du dem Erhalt von Werbung zustimmst und binnen 4 Wochen nach Kartenerhalt einen Mindestumsatz von 100 Euro erzielst.

Allgemeine Tipps zur Nutzung von kostenlosen Kreditkarten

Die Karten in unserem Ranking sind alle sicher und von offiziellen Banken und Anbietern herausgegeben. Dennoch machen die ihre Produkte nicht aus gutem Willen kostenfrei. Diese Tipps zur Nutzung solltest du immer berücksichtigen:

Informiere dich über mögliche Gebühren für spezielle Dienstleistungen wie Bargeldabhebungen oder Fremdwährungszahlungen.

Vermeide wenn möglich die Teilzahlungsoptionen durch rechtzeitige Begleichung des Saldos aktiv per Überweisung oder Aktivierung eines Lastschriftverfahrens.

Nutze im Ausland immer die lokale Währung im Ausland, um hohe Umrechnungskosten zu vermeiden.

Amazon und DKB fehlen im Ranking: Darum können sie sich trotzdem lohnen

Einen Namen für eine kostenlose Kreditkarte hat sich seit jeher die DKB gemacht. Sie fehlt genauso im Ranking, wie die Amazon Visa, für die du ebenfalls keinen Cent zahlen musst. Die Gründe hier: Bei der DKB ist meist ein Konto obligatorisch. Die Amazon-Visa verfehlt den Einzug denkbar knapp – sie bietet lediglich kein Apple Pay.

Nicht mit im Ranking ist auch die 2024 gestartete digitale Kreditkarte von bunq – da hier gleichzeitig ein Konto eröffnet werden muss. Das ist zwar kostenlos, damit entspricht diese interessante Option, die keine physische Karte beinhaltet, aber nicht unseren Standards. Auch die überaus interessante „Extra Karte“ der Novum Bank fehlt hier. Sie ist zwar ein echter Tipp, jedoch noch ohne Google Pay und Apple Pay. Gleiches gilt für die „Best Card“ (Visa) von der Santander.

Auch die Meilen-Sammler-Karte Miles-And-More Flex, herausgegeben von der von der DKB, fehlt im Ranking. Sie ist zwar grundsätzlich kostenlos, es fallen jedoch Gebühren beim Zahlen in Fremdwährungen an. Zum Meilen-Sammeln beim Bezahlen im Inland ist sie aber ein echter Tipp. Andere Karten wie die „Deutschland Kreditkarte Classic“ oder die „Advanzia Eventimcard“ basieren oder beziehen sich auf Kreditkarten, die im Ranking enthalten sind (hier: Hanseatic GenialCard und Advanzia Gebührenfrei) und werden somit nicht doppelt aufgenommen.

Limits und Prepaid-Möglichkeiten

Entscheidest du dich für eine Kreditkarte, wird anhand der obligatorischen Bonitätsprüfung entschieden, welches Kreditlimit dir bewilligt wird. Häufig startet deine Kreditkarte mit üblichen Kenngrößen von 1.000 oder 2.500 Euro pro Monat. Nutzt du sie eifrig und begleichst die Rechnungen verlässlich, steigt das Limit oft rasch an. Ein hohes Kreditkartenlimit verschafft dir auf Reisen einen wichtigen Puffer für unvorhergesehene Plan-Änderungen bis hin zu kostenpflichtigen Notfall-Behandlungen in Krankenhäusern.

In manchen Fällen – wenn die Bank die Bonität nicht, falsch oder als zu gering bewertet – kann sie die Beantragung der Kreditkarte ablehnen. Viele Banken bieten in solchen Fällen aber auch die Lösung einer Prepaid-Kreditkarte an. Hier gibt es kein voreingestelltes Kreditlimit, sondern du musst selbst vorher dafür sorgen, dass die Karte gedeckt ist. Diese Lösung ist allerdings oft nur in Verbindung mit einem Girokonto möglich. Ist eine Prepaid-Kreditkarte für einen Kauf nicht ausreichend gedeckt, wird eine Zahlung dank Echtzeit-Prüfung in der Regel abgelehnt. In abgekoppelten Systemen – etwa in Flugzeugen, lange Zeit auch bei der Deutschen Bahn – ist die Zahlung per Prepaid-Kreditkarte deshalb nicht immer möglich.

Bargeld (im Ausland) abheben

Ein wichtiges Thema rund um die Kreditkarten ist das Abheben von Bargeld im Ausland. Gerade in fernen Ländern ist es klug, nicht alles auf die Karte zu setzen und auch ein paar Scheine der lokalen Währung in der Tasche zu haben, um kleine Läden, Guides, Trinkgelder oder Taxifahrer zu bezahlen.

Grundsätzlich sollte die Bank der ausstellenden Kreditkarte hier keine eigenen Gebühren – weder pauschale noch anteilige – erheben. Verlangt jedoch ein Geldautomatenbetreiber – vor allem in Asien oder den USA passiert das, vorzugsweise zudem an Flughäfen – eine eigene Gebühr für die Abhebung, so kann deine Bank hier nichts dafür. Eine Erstattungsmöglichkeit bieten die Banken für diesen Fall meist nicht an.

Schufa-Abfrage häufiges Hindernis

Gerade bei kostenlosen Kreditkarte ohne weitere Sicherheit (wie ein Girokonto) ist die Erstannahme der jeweiligen Bank recht strikt. In der Regel erfolgt eine Schufa- oder sonstige Auskunftei-Abfrage, um die grundsätzliche Bonität der Beantragenden zu prüfen. Auch wenn das Verfahren umstritten und je nach Detailtiefe sogar rechtswidrig sein kann – die Banken holen sich so ihre Entscheidungsgrundlade und lehnen auch einige Kunden ab.

Ein weiteres Hindernis im Prozess ist die Freigabe durch das Ident-Verfahren. Die Banken haben ein Interesse daran und sind auch in der Pflicht, sicherzustellen, wer ihr Kunde werden will. Das Ident-Verfahren – meist per Video- oder Online-Tool in wenigen Minuten gemacht – ist nach erfolgtem Antrag jedoch nur eine begrenzte Zeit durchführbar. Wer zu lange damit wartet, fliegt wieder raus.