Neues Bonusprogramm: So geht es bei Rewe nach dem Payback-Aus weiter

Nach dem Payback-Aus starten REWE und Penny ihre eigenen Bonusprogramme. Jedoch nicht gemeinsam, sondern separat. Anmelden kann man sich in den jeweiligen Apps von REWE und Penny.

So funktioniert der Payback-Nachfolger von REWE

Das neue Bonusprogramm von REWE ersetzt ab dem Jahreswechsel Payback sowie das bestehende Vorteilsprogramm in der eigenen App. Wie bisher erwarten dich in dem neuen Bonusprogramm wöchentlich wechselnde Coupons mit Rabatten. Diese Coupons sind personalisiert und für konkrete Produkte oder komplette Kategorien. Also beispielsweise „40 Cent Bonus beim Kauf von Produkt XY“ oder „10% Bonus auf Obst&Gemüse“. Das verdiente Bonus-Guthaben wird in der App gutgeschrieben und kann anschließend für Einkäufe im Markt eingelöst werden.

Gänzlich neu ist der Bonus-Booster. Hierbei wird die Gesamtsumme aller Einkäufe im Monat addiert und am Monatsende bekommst du, je nach Summe, einen Rabatt-Coupon für den nächsten Einkauf. Folgende Stufen stehen zur Verfügung:

Level 1: 50 Euro im Monat → 3% Coupon

Level 2: 150 Euro im Monat → 5% Coupon

Level 3: 400 Euro im Monat → 10% Coupon

Wie auch zuvor bei Payback können zwei Personen im gleichen Haushalt ihre REWE-Konten verbinden und so zusammen Bonus-Guthaben sammeln. Auch die monatlichen Summen fürs Einkaufen werden addiert.

„Next Level Sparen“ bei Penny

Auch Penny überarbeitet seine eigene App und bietet dort ab Jahresbeginn ein neues Bonusprogramm mit dem Namen „Next Level Sparen“ an. Dieses unterscheidet sich nur geringfügig von dem von REWE. Dennoch laufen beide Programme vollständig voneinander getrennt.

Genau wie bei REWE gibt es in der Penny-App Rabatte und Coupons. Diese werden jedoch direkt vom Einkaufspreis abgezogen und nicht als Guthaben in der App gutgeschrieben. Als direktes Äquivalent zum Bonus-Booster von REWE gibt es bei Penny den Rabattsammler. Auch hier wird die Summe aller Einkäufe über einen Monat hinweg getrackt und anschließend gibt es einen Rabatt-Coupon für den kompletten nächsten Einkauf. Die Stufen sind jedoch geringer:

Level 1: 30 Euro im Monat → 3% Coupon

Level 2: 100 Euro im Monat → 5% Coupon

Level 3: 200 Euro im Monat → 7% Coupon

Level 4: 300 Euro im Monat → 10% Coupon

Zusätzlich verspricht Penny exklusive Aktionen und sogenannte Super-Spar-Tage. Mehr dazu verrät man bisher nicht.

Lohnen sich die Payback-Nachfolger von REWE und Penny?

Ob sich die neuen Bonusprogramme von REWE und Penny lohnen, hängt von deinen Einkaufsgewohnheiten und den konkreten Coupons ab. Grundsätzlich wird das Sammeln jedoch komplizierter, da man nicht mehr pauschal Payback-Punkte und damit immer 0,5 Prozent Rabatt auf jeden Einkauf erhält.

Ob man sich die Zeit nimmt, sich aktiv mit den jeweiligen Apps auseinanderzusetzen und die Coupons zu nutzen, muss jeder selbst wissen. Die Möglichkeit am Monatsende einen Rabatt-Coupon für den kompletten nächsten Einkauf zu bekommen ist hingegen für alle interessant, die ohnehin regelmäßig bei REWE oder Penny einkaufen gehen.