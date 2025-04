WhatsApp: Verbot in Planung

Wer WhatsApp nutzt, hat in den vergangenen Monaten eine wahre Flut von neuen Funktionen und Möglichkeiten erhalten. Doch wer nutzt schon die Community-Funktion, chattet mit der Meta KI oder versendet Videonachrichten? Wobei letzteres schon eine ziemlich geniale Funktion sein kann. Doch nicht nur das. In der Vergangenheit hat WhatsApp seinen Nutzern einige beliebte Funktionen weggenommen. Jetzt ist offenbar ein weiteres Verbot in Planung.

WhatsApp: Mit Verbot Nutzer schützen?

Früher konnte man das Profilbild von Freunden und anderen Kontakten bei WhatsApp einfach herunterladen. Das funktioniert heute nicht mehr. Selbst Screenshots hat der Messenger geblockt. Wer einen Screenshot von einem Profilbild macht, dem wird anschließend ein Bild angezeigt, auf dem steht: „Bildschirmaufnahme blockiert“. Die Erklärung seitens der Macher des Messengers dafür: „Um die Privatsphäre aller Personen auf WhatsApp zu schützen, wurde diese Bildschirmaufnahme blockiert.“

Das Gleiche gilt unlängst für Bilder und Fotos, die man Kontakten zur Einmalansicht schickt. Nach einem Mal Ansehen verschwinden diese nicht nur, der Kontakt kann auch hier keinen Screenshot erstellen. Das gleiche Verbot plant WhatsApp jetzt offensichtlich auch an anderer Stelle.

Weitere Einschränkungen in Planung

Wie es heißt, wird WhatsApp demnächst erkennen, wenn man einen Screenshot vom Status eines Kontaktes erstellt. In einer noch nicht finalen Testversion zeigt sich, dass Nutzer, die einen Screenshot eines Status anfertigen, eine Benachrichtigung darüber aufs Handy bekommen. Allerdings wird derzeit die Aufnahme weder verhindert noch dem Status-Ersteller mitgeteilt, dass jemand einen Screenshot seines Status erstellt hat. Letzteres ist in der beliebten App Snapchat aber bereits die Regel und Experten halten das auch bei WhatsApp für möglich. Zudem wäre es konsequent, wenn WhatsApp nach dem Verbot der Aufnahme von Profilbildern und Einmalfotos auch beim Status durchgreift und hier ebenfalls Screenshots verbietet.

Aber: Auch wenn man bei WhatsApp keinen Screenshot erstellen kann, sollte man sich darüber bewusst sein, dass jemand den Bildschirm des Handys samt Profilbild und Co. mit einem anderen Gerät fotografieren kann. Und dann gibt es Tricks wie diesen, mit denen man trotzdem ans Ziel gelangt und Fotos anderer speichern kann.