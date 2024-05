Immer wieder schraubt WhatsApp an Einstellungen, Funktionen und dem Design des Messengers herum. Erst im März bekamen Nutzer eine Retro-Funktion. Vergangenen Monat dann folgte eine neue Foto-Funktion. Was du jetzt mit Bildern machen kannst, zeigen wir dir hier. Und zu guter Letzt hat WhatsApp vor Kurzem Videonachrichten freigeschaltet. Doch an einer anderen Stelle wollen die Entwickler des Messengers eine Funktion entfernen. Das soll dem Schutz der Privatsphäre dienen.

WhatsApp: Das ist bald nicht mehr möglich

Jeder, der WhatsApp nutzt, dürfte ein Profilbild haben. Und viele wechseln es regelmäßig und halten damit Freunde und Verwandte auf dem Laufenden. Auf der anderen Seite sehen sich Kontakte das eigene Profilbild häufig auch an. Konnte man das Profilbild von anderen bei WhatsApp früher sogar herunterladen und auf dem eigenen Handy speichern, ist das schon länger nicht mehr möglich. Jetzt gehen die Entwickler aber noch einen Schritt weiter.

Wer sich demnächst ein Profilbild eines Kontakts bei WhatsApp ansieht und einen Screenshot davon machen möchte, dem wird der Messenger eine Fehlermeldung anzeigen. „Die Aufnahme wurde blockiert“, heißt es dann. Damit wollen die Entwickler vor allem eines erreichen: die Privatsphäre der Nutzer schützen. Und das Potenzial für den Missbrauch von Profilfotos zu verringern. Zwar kann man auch einfach mit einer anderen Kamera den Bildschirm und das Profilfoto einfach ablichten. Dennoch erschwert WhatsApp mit diesem Schritt den Missbrauch von Profilbildern.

Wann wird die Funktion gestrichen?

Noch ist es möglich, Profilbilder von Kontakten in WhatsApp aufzurufen und eine Bildschirmaufnahme davon zu machen. Doch schon bald will der Messenger dem einen Riegel vorschieben. Laut dem auf WhatsApp spezialisiertem Blog WabetaInfo soll bereits mit einem der nächsten Updates der App die Funktion verschwinden. Wann genau und ob iPhone-Nutzer ebenso schnell betroffen sein werden wie Nutzer von Android-Handys, steht noch nicht fest.