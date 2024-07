iOS 18: So will Apple das Problem der Zombie-Fotos lösen

Wir erinnern uns noch an die Vorstellung von iOS 17.5 im vergangenen Mai. Damals sorgte ein Fehler in dem Update dafür, dass zuvor gelöschte Fotos wieder in der Fotobibliothek auftauchen konnten. Bei einigen Betroffenen waren private Bilder – nach der Löschung vor teilweise vielen Jahren – auf einmal wieder vorhanden. Apple sorgte mit dem Update auf iOS 17.5.1 für eine Lösung dieses Fehlers. Die Ursache waren Bilder, die das iPhone nicht korrekt gelöscht hatte und damit weiterhin im System existierten. In iOS 18 soll es nun ein eigenes Album geben, das derartige Zombie-Fotos aufspüren und wieder sichtbar machen soll.

iOS 18: Wiederhergestellte Fotos bekommen eigenes Album

Wie MacRumors berichtet, hat Apple die Fotos-App in iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia um die neue Funktion erweitert. Sie soll dir dabei helfen, zuvor gelöschte Bilder und Videos wieder zu finden, die zwar nicht Teil der Bibliothek, aber dennoch auf dem Gerät vorhanden sind. Im Englischen heißt das Album „Recovered“, eine deutsche Übersetzung könnte also etwa „Wiederhergestellt“ sein.

In der neuen Fotos-App in iOS 18 ist dieses Album unter „Sonstige“ zu finden. Allerdings nur dann, wenn das System derartige Bilder auf dem Gerät gefunden hat. Dazu wird Apple beim Upgrade auf die neuen Betriebssysteme einen Scan des iPhone, iPad oder Mac durchführen, um diese aufzuspüren. Findet es keine derartigen Zombie-Bilder, wird auch das Album nicht angezeigt.

Bilder oder Videos können etwa durch Fehler in der Fotos-Datenbank verloren gehen. Aber auch beim Speichern in der Kamera-App oder in Apps von Drittanbietern kann es vorkommen, dass Daten verschwinden und nicht korrekt in der Fotobibliothek landen. Die Fotos oder Videos können also weiterhin auf dem Gerät gespeichert sein, während sie der Fotos-App aber nicht bekannt sind. Das neue Feature in iOS 18 soll genau in solchen Fällen diese Daten erneut ans Tageslicht bringen.

iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia können bereits seit Anfang Juni von Entwicklern getestet werden. Seit Mitte Juli existiert aber auch eine öffentliche Beta-Version, die sich an die breitere Fangemeinde richtet.