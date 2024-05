iPhone-Nutzer schockiert: Update bringt Nacktfotos zurück

Erst vor einigen Tagen hat Apple das Update auf iOS 17.5 für das iPhone vorgestellt. Viele neue Features brachte das Betriebssystem diesmal nicht mit sich. Primär sollten Fehler bereinigt und Sicherheitslücken geschlossen werden. Wie sich nun herausstellt, hat das Update aber offenbar ein neues Problem im Schlepptau. Wie MacRumors in Berufung auf diverse Berichte bei Reddit beschreibt, tauchen in Apples eigener Fotos-App als gelöscht geglaubte Bilder immer wieder erneut in der Bildergalerie des Smartphones auf.

iOS 17.5: Gelöschte Fotos sind nicht länger gelöscht

Die meisten Nutzer erwarten, dass nach einem Löschvorgang die Daten wirklich für immer verschwunden sind. Das ist laut diversen Berichten bei Apples Fotos-App aber nicht immer der Fall. So schreibt ein Reddit-Nutzer, dass Bilder, die er schon im Jahr 2021 gelöscht hatte, erneut aufgetaucht sind. All dies geschah nach der Installation von iOS 17.5 auf einem iPhone.

In diesem konkreten Fall handelt es sich um Bilder, die der Nutzer als „NSFW“ („Not Safe For Work“) oder auf Deutsch „nicht passend oder geeignet für die Arbeit“ beschreibt – in diesem Fall eine abgekürzte Beschreibung für Nacktfotos. Diese Fotos hatte der Anwender eigenen Angaben zufolge bereits vor Jahren vom iPhone gelöscht. Nun sind sie aber zurückgekehrt.

Ein Blick in die weiteren Reaktionen bei Reddit zeigt, dass es sich offenbar nicht um einen Einzelfall handelt. So schreibt ein anderer iPhone-Nutzer, dass vier Bilder aus dem Jahr 2010 auch nach wiederholtem Löschen immer wieder in den zuletzt hochgeladenen iCloud-Bildern auftauchen.

Es ist bislang unklar, was hier genau passiert. Da die Nutzer die Bilder bereits vor Jahren entfernt haben, kann ein Problem mit den zuletzt gelöschten Fotos ausgeschlossen werden. Bilder in diesem speziellen Album löscht iOS erst nach einigen Tagen automatisch dauerhaft vom iPhone.

MacRumors vermutet, dass es sich möglicherweise um einen Fehler mit der eigentlichen Fotobibliothek handelt, die beschädigt sein könnte. Aber auch ein Problem bei der Synchronisation zwischen mehreren iPhones oder anderen Geräten sei denkbar.