Liebe, Geld, Intrigen. All das passiert seit der ersten Sekunde an der Las Encinas, nicht irgendeiner, sondern der Eliteschule Spaniens schlechthin. Reich trifft auf mittellos, was Drama vorprogrammiert. Die Geschichten der Rivalen und Freunde zieht sich bereits über sieben Staffeln. Jetzt startet „Élite“ mit neuen Episoden bei Netflix.

Rückkehr nach Las Encinas: Neue Folgen von „Élite“

Bei „Élite“ legte Netflix ein sportliches Tempo vor: Seitdem die Serie 2018 erschien, veröffentlichte der Streaming-Dienst in den meisten Fällen innerhalb weniger Monate neue Staffeln. So auch aktuell: Staffel 8 findet nur sieben Monate nach der vorherigen seinen Weg ins Netz.

Der Trailer gibt schon vor Start der achten Staffel Hinweise, was passiert. Der Grundton der Serie scheint dabei unverändert: Es geht nicht nur zwischen den Protagonisten heiß her, auch ein Mord ist zu beklagen. Vorsicht, Spoiler: Joel kommt auf tragische Weise ums Leben. Und wäre das nicht bereits genug, womit die Freunde der Las Encinas umgehen müssten, machen die „Neuen“ Probleme. Emilia und Héctor sind die neuen Anführer der Alumni, die primär Nadia und Omar Steine in den Weg legen.

Nadia, die nach der vierten Staffel von „Élite“ für ihr Studium nach New York zog, kehrt in den neuen Folgen somit nach Spanien zurück.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Élite: Staffel 8 jetzt im Stream

Die achte Staffel von „Élite“ kannst du ab sofort exklusiv bei Netflix streamen. Die brandneuen Folgen sind allesamt beim Streaming-Dienst verfügbar. Für Fans der Drama-Serie heißt es damit aber auch Abschied nehmen, denn wie Netflix bei X verkündete, wird es keine Fortsetzung geben. Staffel 8 ist zeitgleich auch das Serienfinale.

Neben Omar Ayuso (Omar) und Mina El Hammani (Nadia) sind in den finalen Episoden auch Valentina Zenere als Isadora, André Lamoglia als Iván, Carmen Arrufat als Sara und Maribel Verdú als Carmen zu sehen.