Netflix: Top-Serie startet mit zweiter Staffel durch Hayo Lücke 2 Minuten

Knapp zwei Jahre ist es schon her, dass eine neue deutsche Serie bei Netflix für reichlich Aufsehen sorgte. Jetzt geht "Kleo" in die nächste Runde. Staffel 2 steht in den Startlöchern und mit dabei ist natürlich auch wieder Jella Haase.