Amazon belohnt Kunden von Prime Video mit Top-Neuheiten

Haufenweise Filme – neue wie schon etwas ältere Blockbuster – und einige packende Serien-Neustarts stehen bei Prime Video von Amazon im August 2025 auf der Agenda. Dazu gesellen sich neue, sehenswerte Dokus. Aber der Reihe nach. Legen wir los mit den Serien-Highlights der kommenden Wochen.

„Butterfly“ Staffel 1 – Neue Original-Serie bei Prime Video

Fans von „Lost“ hier? Einer der Haupt-Charaktere der Mystery-Serie meldet sich jetzt in „Butterfly“ zurück: Daniel Dae Kim. Die Spionage-Thriller-Serie startet am 13. August 2025 bei Prime Video durch und Amazon kündigt in allen sechs Episoden reichlich Spannung an. Im Mittelpunkt: die komplexe Familiendynamik in der trügerischen Welt globaler Geheimdienste. Kim spielt darin den rätselhaften David Jung, einen äußerst unberechenbaren ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter, der in Südkorea lebt. Sein Leben gerät völlig aus den Fugen, als ihn die Folgen einer unmöglichen Entscheidung aus seiner Vergangenheit einholen. Plötzlich wird er zur Zielscheibe von Rebecca, einer tödlichen, soziopathischen jungen Agentin – und Caddis, der finsteren Spionageorganisation, für die sie arbeitet.

Großes Finale: Staffel 4 von „Upload“ steht an

In die bereits vierte Staffel geht bei Prime Video die Sci-Fi-Comedy-Serie „Upload“. Es ist das große Serien-Finale, das ab dem 25. August 2025 verfügbar ist. Allerdings wird es nur vier neue Episoden geben. Im Serienfinale läuft eine selbstbewusste KI aus dem Ruder und droht, Lakeview (und die Welt) auszulöschen. Neben gierigen Konzernchefs, ungelösten Rätseln und Herzschmerz – sowohl in der virtuellen Realität als auch im echten Leben – werden die teilnehmenden Figuren auf eine harte Probe gestellt.

Unterhaltung der anderen Art: Staffel 2 von „Sausage Party: Foodtopia“

Und dann wäre da ab dem 13. August 2025 noch die zweite Staffel von „Sausage Party: Foodtopia“. Frank, Barry und Sammy finden sich darin nach ihrer Verbannung aus ihrer Heimat bald wieder in New Foodland wieder. Doch hinter den glänzenden Kühlschränken und fröhlichen Lächeln der Stadt verbirgt sich ein dunkles Geheimnis, das die gesamte empfindungsfähige Lebensmittelgesellschaft bedroht.

Titel Staffel abrufbar ab Der Adler – Die Spur Des Verbrechens 1 1. August 2025 Madagascar: A Little Wild 1 1. August 2025 Digimon Frontier 1 1. August 2025 The Summit 1 (Reality-Show) 6. August 2025 Taurasi 1 7. August 2025 Reeperbahn Spezialeinheit Fd6 1 11. August 2025 Butterfly 1 13. August 2025 Sausage Party: Foodtopia 2 13. August 2025 Twisted Metal 2 15. August 2025 Betty La Fea – La Historia Continua 2 15. August 2025 A Mulher Da Casa Abandonada 1 15. August 2025 Peppa Wutz 1-7 15. August 2025 Upload 4 25. August 2025 The Terminal List: Dark Wolf 2 27. August 2025 The Croods: Family Tree 1 31. August 2025 Dragons: Die 9 Welten 1 31. August 2025 The Girlfriend 1 10. September 2025 Gen V 2 17. September 2025 7 vs. Wild 5 7. Oktober 2025 Maxton Hall 2 7. November 2025 The Mighty Nein 1 19. November 2025 Anansi Boys 1 noch unbekannt Bloodaxe 1 noch unbekannt Deadloch 2 noch unbekannt Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht 3 noch unbekannt Die Rote Königin 2 noch unbekannt Fallout 2 noch unbekannt Good Omens 3 noch unbekannt Krass Klassenfahrt – Die neue Generation 2 noch unbekannt Maxton Hall 3 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Reacher 4 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt

Neue Filme bei Prime Video im August 2025

Oder doch lieber einen Film statt einer Serie schauen? Rund 100 Filme nimmt Amazon bei seinem Video-on-Demand-Dienst im August 2025 ins Programm. Nicht alles brandneues Material, aber auch. Zum Beispiel die Action-Komödie „The Pickup“ mit Eddie Murphy in der Hauptrolle eines Geldtransportfahrers, der – na klar – überfallen wird. Schon 100 Mal gesehen? Klingt so! Amazon verspricht aber schnelle Dialoge, humorvolle Situationen und jede Menge Unterhaltung. Ein bisschen „Beverly Hills Cop“ in neuem Gewand also, was wir da ab dem 6. August 2025 sehen können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Ganz anderes Genre, ganz anderer Inhalt: „Liebe findet uns“. Ab dem 20. August 2025 wird darin eine berührende Liebesgeschichte über Schicksal, Entscheidungen und den Mut, seinem Herzen zu folgen erzählt: Heather hat ihr Leben durchgeplant – ein letzter Sommer voller Freiheit und Freundschaft in Europa, bevor ihr geordneter Alltag beginnt. Doch dann trifft sie in Paris auf Jack, einen faszinierenden und geheimnisvollen Fremden. Aus einem spontanen Moment wird eine Reise durch Städte, Gefühle und Erinnerungen – und aus einer Begegnung eine Liebe, die alles infrage stellt.

Titel verfügbar ab Armo 27. Juli 2025 Emilia Pérez 28. Juli 2025 Exklusiv-Inhalt Top Gun 28. Juli 2025 Exklusiv-Doku War Of The Worlds (2025) 30. Juli 2025 Exklusiv-Inhalt Brotherhood Of Blades 1. August 2025 Der Zoowärter 1. August 2025 Du neben mir 1. August 2025 Forever My Girl 1. August 2025 French Kiss 1. August 2025 Gelegenheit macht Liebe 1. August 2025 G.I. Joe: Die Abrechnung (2013) 1. August 2025 GZUZ - LIcht & Schatten 1. August 2025 Hackers – Im Netz des FBI 1. August 2025 Jupiter Ascending 1. August 2025 Snake Eyes: G.I. Joe Origins 1. August 2025 Son Of God 1. August 2025 The Sun Is Also A Star 1. August 2025 Tomb Raider (2018) 1. August 2025 Wenn ich bleibe 1. August 2025 Wie ein wilder Stier 1. August 2025 Windtalkers 1. August 2025 Better Man – Die Robbie Williams Story 2. August 2025 Exkusiv-Inhalt Star Trek (2009) 3. August 2025 Star Trek Beyond 3. August 2025 Star Trek Into Darkness 3. August 2025 Der Anschlag - Angriff Auf den BVB 4. Augst 2025 The Holdovers 4. Augst 2025 Exkusiv-Inhalt Acts Of Violence 5. August 2025 Erfundene Wahrheit - Die Relotius-Affäre 5. August 2025 Wahrheit oder Pflicht 5. August 2025 The Pickup 6. August 2025 Prime Original Film Backtrace 7. August 2025 Charlie und die Schokoladenfabrik 7. August 2025 Friedrich – Ein Deutscher König 7. August 2025 Mummien – Ein total verwickeltes Abenteuer 7. August 2025 A Cure for Wellness 8. August 2025 Big Business – Außer Spesen nichts gewesen 8. August 2025 Die Noobs – Klein aber gemein 8. August 2025 Epic 8. August 2025 Mensch, Dave! 8. August 2025 Meine Frau, die Spartaner und ich 8. August 2025 Noah 8. August 2025 Ritter Jamal – Eine schwarze Komödie 8. August 2025 Shutter – Sie sehen dich 8. August 2025 The Darkest Hour 8. August 2025 The Fountain 8. August 2025 True Story 8. August 2025 Verhandlungssache 8. August 2025 Bfg Sophie & Der Riese 9. August 2025 Ghost In The Shell (2017) 9. August 2025 Die Verurteilten 10. August 2025 Take Cover 10. August 2025 Exkusiv-Inhalt Dieses Bescheuerte Herz 11. August 2025 Jack Reacher: Never Go Back 11. August 2025 Jack Reacher – Kein Weg zurück 11. August 2025 Jack Ryan: Shadow Recruit 11. August 2025 Barbie 12. August 2025 Die In A Gunfight 12. August 2025 Inheritance 12. August 2025 Wild Diamond 12. August 2025 A Sound Of Thunder 13. August 2025 Godzilla 14. August 2025 Godzilla 2: King Of The Monsters 14. August 2025 Godzilla vs. Kong 14. August 2025 Kong: Skull Island 14. August 2025 Wie schreibt man Liebe? 14. August 2025 Homefront (Extension) 15. August 2025 Inglourious Basterds 15. August 2025 The Siege At Thorn High 15. August 2025 Prime Original Film Girls Club – Vorsicht bissig 16. August 2025 Girls Club 2 – Vorsicht bissig 16. August 2025 Mad Max: Fury Road 16. August 2025 Barry Seal – Drogen für Amerika 17. August 2025 Die Gebrüder Weihnachtsmann 17. August 2025 Die Frau Im Nebel 17. August 2025 Night Swim 18. August 2025 Jack Frost – Der coolste Dad der Welt 18. August 2025 Der Anschlag 18. August 2025 Meg 2: Die Tiefe 18. August 2025 Liebe findet uns 20. August 2025 Prime Original Film Liebe Zwischen den Meeren 20. August 2025 Mein Schatz, unsere Familie und ich 20. August 2025 Mortal Engines 20. August 2025 Pulp Fiction 20. August 2025 Buddy der Weihnachtself 21. August 2025 Inception 21. August 2025 Magic Mike's Last Dance 22. August 2025 The Beekeeper 22. August 2025 Exkusiv-Inhalt Schöne Bescherung 22. August 2025 Die Heinzels: Neue Mützen, Neue Mission 23. August 2025 Exkusiv-Inhalt House Party 24. August 2025 The Bouncer 24. August 2025 Force Of Nature: The Dry 2 25. August 2025 Exkusiv-Inhalt The Dry: Lügen der Vergangenheit 25. August 2025 Stephen King's Doctor Sleeps Erwachen 27. August 2025 We Live In Time 27. August 2025 Exkusiv-Inhalt Der Polarexpress 27. August 2025 The Shining 27. August 2025 Chroniken der Unterwelt – City of Bones 29. August 2025 Lying and Stealing 29. August 2025 Enemigos 29. August 2025 Prime Original Film Bone Tomahawk 30. August 2025 Der Pate 30. August 2025 Der Pate 2 30. August 2025 Der Pate 3 30. August 2025 Culpa Nuestra Oktober 2025 Prime Original Film Der Tiger 2025 Prime Original Film Stromberg – Wieder alles wie immer Anfang 2026 Prime Original Film Fabian und die mörderische Hochzeit tba Prime Original Film

Neue Doku: „GZUZ – Licht und Schatten“

Außerdem stellt Prime Video schon ab dem 1. August 2025 eine neue Dokumentation ins Rampenlicht: „GZUZ – Licht und Schatten“. Der Name ist dabei Programm. Denn im Mittelpunkt steht der Rapper GZUZ. Und der Dokufilm begleitet den jungen Mann auf seinem härtesten Kampf: Raus aus dem Teufelskreis aus Exzess, Knast und Eskalation – rein in ein Leben als Ehemann, Vater und Künstler mit Zukunft. Doch kann er die Straße wirklich hinter sich lassen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Jetzt weiterlesen Amazon: Top-Neuheiten als Geschenk für alle Prime-Video-Kunden