Legendäres Sci-Fi-Epos kehrt zurück – aber so kannte es noch keiner

Wir leben in einer Zeit, in der das Kino von Franchises, Reboots, Vor- und Nachgeschichten dominiert wird. Jeder gute Einfall wird also bis zum Letzten ausgeschöpft, in der Hoffnung auf den kommenden Erfolg. Das kann mitunter zermürbend sein, doch es gibt auch Filmklassiker, bei denen man aufhorcht, wenn sie eine Neuauflage bekommen.

Krieg der Welten kehrt zurück – jedoch mit einem besonderen Twist

„Krieg der Welten“ ist definitiv ein treffendes Beispiel hierfür. H. G. Wells‘ Roman erschien schon 1898 und sorgte Jahre später durch ein von Orson Welles inszeniertes Radiohörspiel für Aufruhr. Es klang so authentisch, dass mancher zufällige Zuhörer tatsächlich glaubte, die Invasion unseres Planeten habe begonnen. 1953 folgte dann Hollywoods Verfilmung als „Kampf der Welten“ und 2005 schlüpfte schließlich Tom Cruise für seine „Krieg der Welten“-Version in die Hauptrolle des Sci-Fi-Epos.

Nun gibt es also eine weitere Neuinterpretation, die sich an diesem klassischen Stoff versucht, mit Ice Cube und Eva Longoria als Hauptdarsteller:innen. Die Geschichte wird mit einer besonderen Wendung erzählt: Sie nutzt das Screenlife-Format. Das heißt, du verfolgst das Geschehen häufig über Handy, Laptop oder durch Überwachungskameras. Dadurch erlebst du die Geschichte besonders intensiv – schau es dir am besten gleich im Trailer an, um einen Eindruck davon zu bekommen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Sci-Fi-Epos mit langem Atem

Eine weitere Besonderheit dieses Films: Er wurde bereits 2020, also vor fünf Jahren, abgeschlossen. Damals plante Universal einen Kinostart, doch die Coronapandemie durchkreuzte bekanntlich die Pläne vieler Filmstudios. Jetzt wird man den Film endlich der Öffentlichkeit zugänglich machen, hat sich jedoch gegen eine Kinoveröffentlichung entschieden. Film-Liebhaber mit Amazon-Prime-Video-Abonnement dürfte das erfreuen, denn dort wird der Film weltweit ab dem 30. Juli verfügbar sein.

Die Frage, die sich jetzt aufdrängt: Wie gut kann ein Film sein, der eigentlich bereits fünf Jahre auf dem Buckel hat und bei dem Universal beschloss, ihn besser nicht ins Kino zu bringen? Ab Ende Juli kannst du es selbst beurteilen. Was denkst du: Kann diese Filmversion mit Tom Cruises Umsetzung mithalten?

Die Screenlife-Technik sorgt für ein besonders authentisches Filmgefühl.

Jetzt weiterlesen Amazon Prime Video Kosten 2025: Preise und alle anderen Details