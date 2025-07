Netflix Update: Irre Neuheiten für alle Kunden

Während viele Netflix-Abonnenten nach dem großen Finale der Hit-Serie noch immer im großen Squid-Game-Fieber sind, kündigt sich für den August bereits das nächste Serien-Highlight an. Denn es kündigt sich die zweite Staffel von „Wednesday“ an. Das ist aber natürlich längst nicht alles, was im August 2025 an Neuheiten auf Netflix-Nutzer wartet. Doch beginnen wir mit dem Highlight.

„Wednesday“ Staffel 2 startet bei Netflix

Bereits ab dem 6. August 2025 darfst du dich auf die ersten vier neuen Episoden der brandneuen Staffel von „Wednesday“ freuen. Der erste Teil von Staffel 2 entführt uns wieder in die Mystery-Welt der Addams Family. Die Teenagerin der Familie kämpft in den neuen Episoden darum, ihre übernatürlichen Kräfte wiederzuerlangen, um Enid und andere in der Nevermore Academy vor dem Tod zu bewahren.

Nei bei Netflix: „Wednesday“ Staffel 2.

Wednesday muss sich zwischen Familie, Freundschaften und alten Feindschaften zurechtfinden, was sie in ein weiteres herrlich düsteres und verrücktes Jahr stürzt. Mithilfe ihres messerscharfen Verstandes und trockenen Charmes muss Wednesday außerdem ein schauriges, übernatürliches Geheimnis lüften. Schon jetzt steht übrigens fest: ab dem 3. September 2025 geht es mit dem zweiten Teil der zweiten Staffel bei Netflix weiter, der ebenfalls vier Episoden umfassen wird.

„Im Dreck“ Staffel 1: Neue Actionserie

Zwischen Action und Drama ist die neue Serie „Im Dreck“ angesiedelt, die aus Argentinien stammend bei Netflix ab dem 14. August 2025 zu sehen ist. Fünf Frauen knüpfen darin in einem unbarmherzigen Gefängnis nach einer Nahtoderfahrung eine einzigartige Verbindung. Bis Korruption und Revierkämpfe sie zu zerstören drohen.

Ein Thriller in Serie: „Hostage“ Staffel 1

In Großbritannien wurde die neue Thriller-Serie „Hostage“ produziert. Als der Mann der britischen Premierministerin entführt und die französische Präsidentin, die gerade auf Besuch ist, erpresst wird, stehen beide hochrangige Politikerinnen vor einer nahezu unmöglichen Entscheidung. Einer Entscheidung, bei der sowohl ihre politische Zukunft als auch Menschenleben auf dem Spiel stehen. Gelingt ihnen die Zusammenarbeit, um das Komplott aufzudecken, das sie beide bedroht? Du wirst es bei Netflix erfahren: ab dem 21. August 2025.

Serie Staffel verfügbar ab Briefe an die Zukunft 1 23. Juli 2025 Wenn jede Sekunde zählt: Londons Trauma-Netzwerk 1 (Doku) 23. Juli 2025 My Melody & Kuromi 1 24. Juli 2025 Sandman 2b 24. Juli 2025 Hitmakers 1 24. Juli 2025 Trigger 1 25. Juli 2025 The Winning Try 1 29. Juli 2025 Son of Sam: Selbstporträt eines Serienmörders 1 30. Juli 2025 WWE: Unreal 1 30. Juli 2025 Glass Heart 1 31. Juli 2025 Leanne 1 31. Juli 2025 Marked 1 31. Juli 2025 Sandman 2 (Special Episode) 31. Juli 2025 Unsagbare Sünden 1 31. Juli 2025 Perfect Match: Staffel 3 3 1. August 2025 Beyond the Bar 1 2. August 2025 SEC Football: An jedem verdammten Samstag 1 5. August 2025 Wednesday 2a

2b 6. August 2025

3. September 2025 Final Draft 1 12. August 2025 Love Is Blind: UK: Staffel 2 2 13. August 2025 Saare Jahan Se Accha: The Silent Guardians 1 13. August 2025 Young Millionaires 1 13. August 2025 Im Dreck 1 14. August 2025 Miss Governor: Staffel 1 Teil 2 1b 14. August 2025 CoComelon: Unser Viertel 1 (Kids & Family) 18. August 2025 Ströme des Schicksals 1 20. August 2025 Death Inc.: Staffel 3 3 21. August 2025 Hostage 1 21. August 2025 Long Story Short 1 22. August 2025 Barbie Mysteries: Beach Detectives 1 (Kids & Family) 28. August 2025 Ich und die Walter Boys: Staffel 2 2 28. August 2025 Zwei Gräber 1 29 August 2025 Aema 1 August 2025 Bon Appétit, Your Majesty 1 August 2025 Stranger Things 5 27. November 2025 Bridgerton 4

5

6 2026

noch offen

noch offen Kaulitz & Kaulitz 3 2026 Avatar - Der Herr der Elemente 2 noch offen Crooks 2 noch offen Die Falle 1 noch offen Die Kaiserin 3 noch offen One Piece 2 noch offen Sandman 2 noch offen The Gentlemen 2 noch offen

Neue Filme bei Netflix im August 2025

Ergänzend zu neuen Serien darfst du dich bei Netflix im August 2025 aber auch auf neue Filme freuen. Und zwar so einige. Zum Beispiel auf „Fall for me“. In diesem ab dem 21. August verfügbaren Drama misstraut Lilli dem neuen Verlobten ihrer Schwester. Als jedoch ein attraktiver Fremder in ihr Leben tritt, stürzt sie sich selbst in eine heiße Affäre.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Mysteriös geht es ab dem 28. August in „The Thursday Murder Club“ zu. In diesem witzigen Krimi nach einem internationalen Bestseller werden Rentner-Detektive, die mit Leidenschaft ungelöste Fälle untersuchen, selbst in einen Mordfall verwickelt.

Lustig geht es wiederum ab dem 13. August in dem Cartoon-Film „Fixed“ zu. Was nach Familienfilm klingt, ist aber eher als Film für ältere Semester gedacht: Nachdem ein Hund erfährt, dass er kastriert wird, hat er 24 Stunden Zeit, um ein letztes Abenteuer mit seinen vierbeinigen Freunden in dieser schlüpfrigen Komödie für Erwachsene zu erleben.

Titel Verfügbar ab Bemerkungen Trainwreck: P.I. Moms 22.Juli 2025 Dokumentation A Normal Woman 24. Juli 2025 Happy Gilmore 2 25. Juli 2025 Trainwreck: Der Sturm auf Area 51 29. Juli 2025 Dokumentation Ein ehrliches Leben 31. Juli 2025 My Oxford Year 1. August 2025 Stolen: Der große Diamantenraub in Antwerpen 8. August 2025 Dokumentation Fixed 13. August 2025 Songs From the Hole 13. August 2025 Dokumentation Mononoke The Movie: Chapter II - The Ashes of Rage 14. August 2025 Das Echo der Überlebenden: Schreckensereignisse in Korea 15. August 2025 Dokumentation Fit for TV: The Reality of the Biggest Loser 15. August 2025 Dokumentation Night Always Comes 15. August 2025 America's Team: The Gambler and His Cowboys 19. August 2025 Dokumentation Fall for Me 21. August 2025 Gold Rush Gang 21. August 2025 One Hit Wonder 21. August 2025 Die Wahrheit über Jussie Smollett? 22. August 2025 Dokumentation Metruk Adam – Der Verlassene Mann 22. August 2025 Fantacalcio – Fantasy Football war Schuld 27. August 2025 The Thursday Murder Club 28. August 2025 Unbekannte Nummer: Der Highschool-Catfish 29. August 2025 Dokumentation Christopher – A Beautiful Real Life August 2025 Dokumentation Hurrikan Katrina – Leben nach der Sintflut August 2025 Dokumentation Love Untangled August 2025 A House of Dynamite 24. Oktober 2025 Ballad of a Small Player 29. Oktober 2025 Jay Kelly 5. Dezember 2025

Ebenfalls neu: verschiedene Dokumentationen

Und natürlich darfst du dich im August 2025 bei Netflix auch wieder auf einige Dokumentationen freuen. Empfehlen möchten wir allen Fans des American Football und der NFL die Doku „America’s Team: The Gambler and His Cowboys“. Mit nie zuvor gezeigtem Filmmaterial und Interviews erzählt diese Doku-Serie die Geschichte der Dallas Cowboys und Jerry Jones‘ Einfluss auf die NFL.