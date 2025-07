8,1-Wertung bei IMDb: Neue Folgen beliebter Krimi-Serie starten schon bald

Dokumentationen über Verbrechen, True Crime-Serien und fiktive Krimis liegen mehr als im Trend. Auch „Only Murders in the Building“ reiht sich irgendwo in dieses Spektrum ein, doch macht eines anders: Die Serie mischt eine gehörige Portion Comedy dazu, wodurch die Geschichten mit Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez in den Hauptrollen leicht zu Gemüte zu führen ist. Auch in der fünften Staffel von „Only Murders in the Building“ wird das Erfolgsrezept nicht verändert, sondern folgt seinen schrägen, wenngleich auch spannenden Indizien.

„Only Murders in the Building“: War es ein Unfall – oder doch Mord?

Lester, der Portier des altehrwürdigen Wohnhauses The Arconia, ist ums Leben gekommen. Die Umstände? Mehr als rätselhaft. So sehr, dass Charles (Martin), Oliver (Short) und Mabel (Gomez) den Fall nicht unberührt lassen können. Sie glauben, dass es sich um Mord handelt – und nehmen die Ermittlungen auf. Diese führen das Trio in die dunkelsten Ecken von New York, wo sie sich in einem gefährlichen Netz aus Geheimnissen verfangen. Darin verstrickt sind nicht nur einflussreiche Milliardäre, sondern auch Mafiosi sowie mysteriöse Bewohner des Arconia.

Im Zuge ihrer Ermittlungen kommen sie dabei nicht nur dem Mörder Lesters auf die Spur, sondern tun auch eine Kluft auf. Eine Kluft zwischen alteingesessenen Akteuren, die um ihren Einfluss in New York kämpfen. Und jenen, die immer größer und mächtiger in der Stadt werden. Ob es Charles, Oliver und Mabel auch dieses Mal gelingt, den Mordfall aufzuklären und eine spannende Podcast-Folge daraus zu entwickeln?

Ein erster Einblick in die neuen Folgen von „Only Murders in the Building“.

Wann startet Staffel 5?

Nicht nur die Besetzung der Hauptrollen ist prominent. Auch für Nebenrollen und Gastauftritte konnten die Produzenten von „Only Murders in the Building“ bekannte Persönlichkeiten aus Hollywood gewinnen. So ist in Staffel 5 des Comedy-Krimis nicht nur erneut Meryl Streep zu sehen. Auch Logan Lerman, Christoph Waltz und Renée Zellweger gehören dieses Mal unter anderem zum Cast dazu.

Zu sehen sind die brandneuen Folgen auch dieses Mal bei Disney+. Fans können sich freuen, müssen sich jedoch noch ein kleines bisschen gedulden. Los geht es erst am 9. September.

