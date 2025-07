Auch wenn du nicht in Wacken vor Ort bist, kannst du live und kostenlos beim größten Metal-Festival der Welt dabei sein. Die Telekom bringt das Wacken Open Air 2025 direkt zu dir – per Livestream. Allerdings gibt es nach aktuellem Stand einige echte Kröten zu schlucken. Gleichzeitig lockt die Telekom auch die Fans vor Ort mit exklusiven Fan-Angeboten und Vorteilen für Kunden.

Wacken Open Air 2025 Livestream ohne Headliner

Vom 30. Juli bis 2. August verwandelt sich das kleine Dorf Wacken wieder in das Epizentrum der Metal-Welt. Rund 85.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Auch wenn du kein Ticket ergattern konntest, kannst du trotzdem live dabei sein. Denn die Deutsche Telekom überträgt das Festival erneut im Livestream. Das Beste: Die Übertragung erfolgt kostenlos auf MagentaMusik, über MagentaTV und bei #dabeiTV, auch wenn du kein MagentaTV nutzt.

Laut aktuellem Stand gehören zu den Bands, deren Auftritte gezeigt werden sollen, ausgerechnet nicht die echten Hochkaräter. Guns N‘ Roses, Machine Head, Papa Roach und Gojira stehen zum Redaktionsschluss dieses Artikels nicht auf der Liste der geplanten Übertragungen. Dafür kannst du aber Bands wie „Die Kassierer“, „The Boomtown Rats“, „Ugly Kid Joe“ oder „Apocalyptica“ per Stream sehen. Und was die Headliner angeht, teilte uns die Telekom mit, der Timetable für Wacken werde permanent aktualisiert. „Hier kann sich bis zum Festival noch einiges ändern bzw. können Bands hinzukommen“, hieß es von der Telekom. Das komplette aktuelle Programm findest du auf einer eigenen Webseite. Dort findest du auch den Livestream, wenn du kein MagentaTV nutzt.

Rabatt für Magenta TV

Passend dazu bietet die Telekom mit dem „Wacken MagentaTV Flex Tarif“ ein spezielles Angebot an: Wenn du dich bis 13. August für diesen Streaming-Tarif entscheidest, zahlst du in den ersten drei Monaten nur 7 statt 10 Euro pro Monat. Ein 25-Prozent-Gutschein für Metal-Merchandise ist ebenfalls enthalten – solange der Vorrat reicht. Dazu gehst du in die normale Magenta-TV-Tarifbestellung (du brauchst kein Telekom-DSL) und nutzt den Gutscheincode Wacken30.

Für alle Telekom-Kunden gibt es über die MeinMagenta-App außerdem exklusive Vorteile: Neben Meet & Greets und Backstage-Touren kannst du als Telekom-Kunde vor Ort auch kostenloses, unbegrenztes Datenvolumen aktivieren. Wie die Buchung auf die Nutzer vor Ort begrenzt wird, ist nicht bekannt. Damit es keine Verstopfung im Netz gibt, hat die Telekom das Festivalgelände mit zusätzlichen mobilen Sendemasten erschlossen. Acht temporäre Container-Sendemasten sollen für schnelles Netz sorgen. Im vergangenen Jahr übertrug das Netz an den Festivaltagen mehr als 140.000 Gigabyte an Daten. Vom verbesserten Netz der Telekom profitieren übrigens auch Nicht-Telekom-Kunden. Provider-Kunden, die das Telekom-Netz nutzen, profitieren ebenfalls.

