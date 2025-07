Sky belohnt alle Kunden mit zahlreichen Neuheiten

Pünktlich zum Spätsommer bringt der Pay-TV-Sender Sky wieder zahlreiche neue Serien und Filme zu seinen Kunden. Auch zu jenen, die den Streamingdienst Wow abonniert haben. Im August 2025 dürfen sich Abonnenten wieder auf einige Neuerungen freuen, die es wahrlich in sich haben. Auch hinsichtlich neuer Dokumentationen. Doch dazu später mehr. Los geht es mit neuen Inhalten für Serien-Fans.

Sky setzt vierte Staffel von „Ghosts“ fort

Bereits ab dem 1. August 2025 darfst du dich bei Sky One und Wow auf den zweiten Teil der vierten Staffel von „Ghosts“ freuen – mit zwölf neuen Episoden der Grusel-Sitcom. Die Geister von Woodstone Mansion sorgen darin in Jays neu eröffneten Restaurant für gespenstisches Chaos: Gerade als er die Türen öffnen will, platzt Flower mit einer apokalyptischen Vision herein und versetzt alle in Panik. Auch die anderen Geister sind nicht gerade hilfreich und streiten über Dekoration, das Menü und ob man die Gäste mit „Buh!“ begrüßen sollte. Zudem sorgt Hettys teuflischer Ex-Mann Elias Woodstone wieder für Probleme. Während San und Isaac ihren gemeinsamen Vampirroman mit einer großen Party feiern, taucht Elias plötzlich wieder auf – und zwar nicht einfach als Geist, sondern als Abgesandter der Hölle. Er will Jay für die Unterwelt rekrutieren -mit einem scheinbar harmlosen PR-Vertrag – der sich als höllischer Seelenpakt entpuppt.

Staffel 5 von „Law & Order: Organized Crime“ startet

Sowohl bei 13th Street im Pay-TV als auch bei Wow kannst du ab dem 12. August 2025 die fünfte Staffel von „Law & Order: Organized Crime“ sehen. Das Spin-off der Serie „Law & Order: Special Victims Unit“ konzentriert sich auf die Bekämpfung organisierter Kriminalität: Gerade als die Zuschauer dachten, Elliot Stabler hätte bereits alles durchgestanden, trifft Staffel 5 mit einem unerwarteten Schlag in die Magengrube. Der Detective wird mit einem besonders persönlichen Fall konfrontiert: Sein Bruder Joe Stabler Jr. gerät ins Visier eines skrupellosen Drogenbosses – ein Fall, der nicht nur seine Loyalität, sondern auch seine emotionale Belastbarkeit auf eine harte Probe stellt.

„The Rehearsal“ Staffel 2 neu bei Sky

In die zweite Staffel startet ab dem 18. August 2025 bei Sky Atlantic und Wow das Serienexperiment „The Rehearsal“, eine HBO-Produktion mit sechs neuen Episoden. Inhalt: Als sich Comedian Nathan Fielder mit Flugzeugunglücken beschäftigt, macht er eine schockierende Feststellung: Ein wiederkehrendes Muster ist eine gescheiterte Kommunikation zwischen Piloten und Copiloten. Beide treffen sich häufig im Cockpit zum ersten Mal. Der Copilot sollte eigentlich den Piloten korrigieren und überwachen, doch gleichzeitig ist dieser so etwas wie sein Vorgesetzter. Deshalb trauen sich die Copiloten häufig nicht, sie zu kritisieren – mit zum Teil katastrophalen Folgen. Nathan beschließt, seine umfassenden Erfahrungen mit der Inszenierung von Rollenspielen und das umfangreiche Budget für seine Fernsehserie dafür einzusetzen, das Fliegen sicherer zu machen, indem er die Kommunikation im Cockpit verbessert. Am Ende macht er sogar einen Pilotenschein, um eine vollbesetzte Boing 737 zu fliegen.

Trekkies aufgepasst: „Star Trek: Discovery“ Staffel 5 kommt!

Nach der deutschen TV-Premiere im Jahr 2024 dürfen sich jetzt auch alle Star-Trek-Fans ohne Zugang zu Paramount+ auf die fünfte Staffel von „Star Trek: Discovery“. Denn ab dem 18. August 2025 gibt es die zehn neuesten und finalen Episoden auch bei SYFY zu sehen. Dieses Mal geht die Crew der U.S.S. Discovery unter dem Kommando von Captain Michael Burnham auf eine galaktische Schatzsuche. Ein uraltes Tagebuch führt sie auf die Spur der Progenitoren – einer Spezies, die einst humanoides Leben in der ganzen Galaxie verbreitete. Doch sie sind nicht die einzigen auf dieser Jagd.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen Inside FBI - Die härtesten Fälle 4 23. Juli 2025 Sky Crime Das Wunder der Wiederkehr 1 24. Juli 2025 Sky Nature Der Aufstieg der Nazis 4 25. Juli 2025 Sky Documentaries The Thundermans: Undercover 1 25. Juli 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Animal Park: Zoo-Geschichten aus Longleat 22 30. Juli 2025 Sky Nature Murdered in Paradise 1 31. Juli 2025 Sky Crime Ghosts 4b 1. August 2025 Sky One Jaguare: Brasiliens Schattenjäger 1 1. August 2025 Sky Nature Murder my Medic: Tödliche Behandlung 2 4. August 2025 Sky Crime Feuer & Flamme 1-5 7. August 2025 Sky Documentaries Großkatzen 24/7 1 8. August 2025 Sky Nature Tradition & Träume: Die 2. Bundesliga 2024/2025 1 8. August 2025 Sky Documentaries Law & Order: Organized Crime 5 12. August 2025 13th Street Vorsicht Abgrund! Die gefährlichsten Straßen der Welt 5 13. August 2025 Sky Documentaries Killerjagd - Wettlauf mit dem Bösen 1 14. August 2025 Sky Crime Nick und Aaron Carter: Der Preis des Erfolgs 1 15. August 2025 Sky Documentaries Star Trek: Discovery 5 18. August 2025 SYFY The Rehearsal 2 18. August 2025 Sky Atlantic Boyzone: Zwischen Ruhm und Tragödie 1 22. August 2025 Sky Documentaries Helden der Evolution 3 24. August 2025 Sky Nature Geparde: Vom Jungtier zum Jäger 1 29. August 2025 Sky Nature Indiens legendäre Tiger 1 29. August 2025 Sky Nature Mythos Borussia - Eine Legende wird 125 1 29. August 2025 Sky Documentaries FC Hollywood – Der FC Bayern und die verückten 90er 1 30. August 2025 Sky Documentaries NCIS: Tony & Ziva 1 4. September 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Diese Ochsenknechts 4 16. September 2025 Sky One Sky Original Doku ES: Welcome to Derry 1 Oktober 2025 Sky Atomic 1 2025 Sky Sky Original Serie Task 1 2025 Sky The Iris Affair 1 2025 Sky Sky Original Serie Amadeus 1 noch unklar Sky Sky Original Serie Landman 2 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Mobland 2 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Nola King 1 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Skymed 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Starfleet Academy 1 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Strange New Worlds 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Strange New Worlds 5 (Serienfinale) noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Tulsa King 3 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Agency: Central Intelligence 2 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Day of the Jackal 2 noch unklar Sky Atlantic Sky Original Serie Yellowjackets 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen

Neue Filme bei Sky im August 2025

Ergänzend zu neuen Serien dürfen sich alle Abonnenten mit gebuchtem Cinema-Paket auf neue Filme freuen, die es bei Sky und Wow (sowie bei Paramount+) zu sehen gibt. Highlights im August 2025 sind unter anderem „Heretic“ mit Hugh Grant, „Mickey 17“ mit Robert Pattinson und für die kleinen Zuschauer „PAW Patrol: Dschungel-Helfer“.

Bark – Nichts bleibt verborgen (1. August 2025 – Paramount+)

Cold Meat (1. August 2025 – Paramount+)

Heretic (1. August 2025)

The Beast Within (2. August 2025)

Das Geheimnis von La Mancha (7. August 2025)

Sisu (8. August 2025)

Get Away (9. August 2025)

Der Brutalist (14. August 2025)

Paw Patrol: Dschungel-Helfer (20. August 2025 – Paramount+)

Piece by Piece (21. August 2025)

Wolf Man (23. August 2025)

Mickey 17 (29. August 2025)

Mountainhead (30. August 2025)

Neue Dokus aus verschiedenen Genres

On top gibt es bei Sky und Wow wieder verschiedene neue Dokumentationen zu sehen. Etwa ein Rückblick auf die aufregende Saison der vergangenen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga (zwei Episoden ab 8. August) und die fünfte Staffel der Abenteuer-Doku „Vorsicht Abgrund: Die gefährlichsten Straßen der Welt“ – mit acht neuen Folgen. In zwei Episoden wird zudem ab dem 15. August 2025 in „Nick und Aaron Carter: Der Preis des Erfolgs“ die teils erfolgreiche, am Ende aber auch sehr tragische Geschichte der beiden US-Sänger erzählt. Gleiches gilt ab dem 22. August 2025 für „Boyzone: Zwischen Ruhm und Tragödie“.