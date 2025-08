Heute im TV: Dieses Action-Feuerwerk mit Star-Aufgebot sorgte seinerzeit für Furore

In wenigen Stunden flimmert ein Film über die Fernsehbildschirme, der ein gesamtes Franchise zusammenführen und auf eine neue Stufe heben sollte: Zack Snyder’s „Justice League“. Der Streifen erschien 2017 und war als Gegenstück zu Marvels Erfolgs „The Avengers“ aus dem Jahr 2012 gedacht. Doch der Plan ging nach hinten los.

Etwas Lob, viel Kritik

Zu behaupten, „Justice League“ sei ein Totalausfall gewesen, wäre übertrieben. Dennoch kam der anvisierte Mega-Blockbuster deutlich schlechter an als erhofft. Insbesondere Filmkritiker zeigten sich enttäuscht und vergaben bei Rotten Tomatoes eine Gesamtwertung von lediglich 39 von 100 möglichen Prozentpunkten. Auf die Zuschauer machte der DC-Streifen derweil einen etwas besseren Eindruck. Doch auch hier reichte es lediglich für 67 Prozent. Zum Vergleich: „The Avengers“ ist mit jeweils 91 Prozent in beiden Kategorien auf einem gänzlich anderen Niveau.

Was den schlechten Kritiken noch einmal eine größere Gewichtung verleiht, ist der Umstand, dass „Justice League“ hervorragend besetzt war. So schlüpften Stars wie Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa und Jesse Eisenberg in die Rollen von Batman, Superman und Co. Die schauspielerische Leistung war also auf höchstem Niveau. Und selbiges gilt auch für die Action-Sequenzen. Der Rest – sei es das Drehbuch, das Pacing oder die Charaktere – fand jedoch wenig Anklang. „Es fühlt sich an wie das filmische Äquivalent dazu, sich durch eine Prüfung zu bluffen, für die man nicht gelernt hat“, fasst ein Kritiker zusammen.

„Justice League“ – Heute im Fernsehen

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Wer Action- und Superhelden-Filmen generell nicht abgeneigt ist, sollte sich „Justice League“ daher unbedingt zu Gemüte führen. Zumal der Titel heute, am 01. August, kostenlos im Fernsehen ausgestrahlt wird – um 20:15 auf ProSieben. Im Streaming-Abo ist „Justice League“ zurzeit hingegen nicht ohne zusätzliche Kosten abrufbar. Wer den TV-Termin verpasst, bekommt daher lediglich eine weitere Chance: am 03.08. zwischen 00:30 und 02:35 Uhr.