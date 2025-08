Vergiss GTA 6: Rockstar hat gerade eines seiner besten Games wiederbelebt

Während alle gespannt auf GTA 6 warten, hat Rockstar ganz still und heimlich eines seiner beliebtesten Spiele wiederbelebt. Und das, obwohl eigentlich schon 2022 angekündigt wurde, dass die Entwicklung eingestellt wird und das letzte große Update 2021 erschien.

Was ist Red Dead Online?

Du ahnst es wahrscheinlich schon: Die Rede ist von Red Dead Online. Red Dead Online (RDO) ist der Online-Modus von Red Dead Redemption 2, so wie GTA Online zu GTA V gehört. Der große Unterschied: Während GTA Online für Rockstar ein riesiger Geldregen bleibt, lief RDO eher unter dem Radar. Trotzdem gibt es bis heute eine treue Community und das aus gutem Grund. Mit seinem Rollensystem und spannenden Missionen bietet das Spiel eine Menge, besonders für alle, die das Western-Setting lieben.

Anfang Juli hat Rockstar völlig überraschend ein neues Content-Update veröffentlicht: Strange Tales of the West Vol. 1. Und das hat es in sich. Du triffst auf Untote, eine seltsame Seuche und sogar Roboter, erschaffen von einem wahnsinnigen Wissenschaftler. Klingt verrückt? Ist es auch. Aber gerade das macht das neue Update so spannend.

Zusätzlich gibt’s ordentliche Belohnungen für alle, die jetzt einsteigen oder zurückkehren: Dreifache Gold-Ausbeute, RDO-Dollar und XP in den neuen Telegramm-Missionen. Da Gold im Spiel sonst ziemlich selten (und teuer) ist, ist das ein echter Anreiz.

Ist Red Dead Online wirklich zurück?

Die Überraschung war groß, denn viele dachten, Rockstar hätte das Spiel endgültig abgeschrieben. Doch das “Vol. 1” im Update-Namen macht Hoffnung. Es scheint, als würde in Zukunft noch mindestens ein weiteres Update auf uns zukommen.

Einige vermuten, dass Rockstar Red Dead Redemption 2 für das lang ersehnte Next-Gen-Update vorbereiten will und mit neuen Inhalten in RDO noch einmal Aufmerksamkeit erzeugt. Ob das stimmt, weiß man nicht. Und ob nach den aktuellen noch weitere Updates kommen, bleibt offen.

Vielleicht ist das alles nur ein cleverer Marketing-Move, bevor das Spiel wieder in der Versenkung verschwindet. Aber wenn du RDO genau wie ich gefeiert hast, ist das jetzt die perfekte Gelegenheit, noch einmal hineinzuspringen. Schließlich wird es noch sehr lange dauern, bis ein Red Dead Redemption 3 überhaupt in Planung geht, falls es überhaupt kommt.