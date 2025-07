Nur für kurze Zeit: Dieses 80 Euro Game ist komplett kostenlos

Der Epic Games Store ist hinter Steam einer der größten Online-Stores für Videospiele. Eine Aktion lockt dabei besonders viele Spieler an, denn der Epic Games Store verteilt jede Woche kostenlose Videospiele. Es handelt sich hierbei um Vollversionen, die du dir kostenfrei herunterladen und im Anschluss für immer behalten darfst. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Account, der ebenfalls kostenlos ist. Heute kannst du dir ein grandioses AAA-Game im Wert von 80 Euro sichern. Das Spiel bleibt eine Woche lang im Angebot und jeden Donnerstag um 17:00 Uhr wird gewechselt.

Diese Woche im Epic Games Store

Civilization VI Platinum Edition

Diese Woche kannst du dir ein ganz besonderes Highlight kostenlos sichern. Der Epic Games Store hat nämlich „Civilization VI Platinum Edition“ für dich auf Lager. Normalerweise kostet dich diese Premium-Vollversion satte 80 Euro.

Civilization ist eine der größten Spielreihen aller Zeiten und gerade Civ VI ermöglicht dir den perfekten Einstieg, wenn du die vorherigen Teile nicht kennst. In diesem Spiel errichtest du deine eigene Zivilisation und versuchst, mit deinem Imperium siegreich hervorzugehen. Dazu erweiterst du deine Städte, erforschst neue Technologien und forderst deine Konkurrenten im Kampf heraus. Ob du dich durchsetzen kannst, hängt davon ab, wie gut deine Strategien durchdacht und umgesetzt sind.

Schaffst du es, deinem Imperium zum Sieg zu verhelfen?

Nächste Woche kostenlos im Epic Games Store

Legion TD 2

Nächste Woche kannst du dir „Legion TD 2“ komplett kostenlos im Epic Games Store herunterladen. Normalerweise kostet dich das Spiel etwa 18 Euro. Es handelt sich hierbei um ein tolles Indie Tower Defense Game, mit dem du garantiert einige Stunden beschäftigt bist.

Noch dazu befindet sich das Spiel nach wie vor aktiv in der Entwicklung, was bedeutet, dass du dich stets auf neuen Content und Verbesserungen freuen kannst. In der aktiven Community kannst du andere Spieler finden, die gemeinsam mit dir den Koop- und Online-Multiplayer-Modus ausprobieren. Im Epic Games Store hat das Spiel noch keine Bewertungen erhalten, doch bei Steam erfreut sich das Spiel sehr positiver Rezensionen.

Legion TD 2 ist ein spannendes Tower Defense Game.