Es ist offiziell: Stephen King-Megahit wird zur Serie

Bereits kurz nachdem der Roman „Das Institut“ 2019 erschienen war, folgte schon die Ankündigung, die Vorlage in eine Serie zu verwandeln. Damals wollte man wohl sowohl den großen Hype um das Buch für sich nutzen als auch das Interesse an Stephen Kings Werken, die die Neuverfilmung von „ES“ mit sich brachte. Nach der Ankündigung blieb es jedoch solange um das Projekt still, dass es viele bereits für abgeschrieben hielten. Denn während in der Folgezeit weitere King-Adaptionen wie „Doctor Sleep“ oder „The Stand“ folgten, verschwand „Das Institut“ in der Versenkung. Jetzt hingegen soll die Produktion noch 2024 beginnen.

„Das Institut“ – Stephen King-Megahit wird zur Serie für alle „Stranger Things“-Fans

Wie die Zeitschrift Deadline verrät, soll der Streaming-Dienst MGM+ die Verfilmung der Serie übernehmen. Erste Schauspieler für den Cast der Serie sind bereits ebenso bekannt. Sowohl Ben Barnes („Die Chroniken von Narnia “) als auch Mary-Louise Parker („Weeds“) sollen in „Das Institut“ zu sehen sein. Beide Schauspieler hatten bereits Erfahrung mit Netflix-Produktionen durch „Shadow and Bone“, weshalb die Arbeit für Streaming-Dienste und Serienproduktionen nicht neu für sie sein dürfte. Wer die Kinderrollen für das Projekt besetzt, ist bisher nicht bekannt. „Lost“-Regisseur Jack Bender soll die Regie übernehmen. Bereits zuvor hatte Bender an Folgen der King-Serie „Mr. Mercedes“ mitgewirkt. Das Drehbuch soll weiterhin von Benjamin Cavell geschrieben werden, den man schon 2020 für „The Stand“ hinzugezogen hatte. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen, sodass die Serie schon 2025 offiziell erscheinen könnte.

Die Geschichte von „Das Institute“ ist grausam, wie wir es von Stephen Kings Werken kennen. Wir begleiten den zwölfjährigen Luke Ellis, der mitten in der Nacht aus seinem Kinderzimmer entführt wird. Stattdessen sperrt man ihn in einen fensterlosen Raum ein, der seinem ursprünglichen Kinderzimmer erschreckend ähnelt. In diesem fragwürdigen Institut angekommen, teilt er das Schicksal von anderen Kindern mit übersinnlichen Gaben. Er dient als Forschungsobjekt, um die mysteriösen Kräfte der Kinder zu entschlüsseln. Doch nicht alle Kinder, die bei diesen Experimenten „assistieren“, kehren zurück.