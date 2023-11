Nicht schon wieder: Netflix setzt diese 5 beliebten Serien ab

Der US-amerikanische Streaming-Dienst Netflix ist mittlerweile geradezu berüchtigt dafür, Serien mitten in der Handlung abzubrechen und Fans im Regen stehenzulassen. Aktuell ist es wieder einmal so weit. Netflix setzt Medienberichte zufolge gleich fünf weitere Serien ab. Darunter ein Fantasy-Epos, das bei seinem Erscheinen den zweiten Platz der Netflix-Bestenliste belegte.

Netflix schmeißt fünf Serien raus

Zu den fünf Serien, die keine weiteren Staffeln mehr erhalten werden, gehören „Glamorous“, die drei animierten Serien „Agent Elvis“, „Farzar“ und „Captain Fall“, sowie die Fantasy-Verfilmung „Shadow and Bone – Legenden der Grisha“. Mit Ausnahme der letzten Serie wurden alle Titel nach nur einer einzigen Staffel abgesetzt. Ein Vorgehen, das Netflix-Nutzern nur allzu bekannt sein dürfte. Denn zur Taktik des Streaming-Giganten scheint zu gehören, zunächst die Fühler in alle Richtungen auszustrecken. Diese bei dem geringsten Widerstand jedoch wieder einzuziehen – ungeachtet der negativen Auswirkungen auf die Kundenbindung. Unter „Widerstand“ können dabei verschiedene Faktoren fallen, allem voran jedoch die Wirtschaftlichkeit.

Diese scheint nun auch „Shadow and Bone – Legenden der Grisha“ zum Verhängnis geworden zu sein. Erst im März 2023 kam eine zweite Staffel der Serie in die Heimkinos, die auf den Vorlagen der Fantasy-Autorin Leigh Bardugo basiert. Diese hielt sich weltweit fünf Wochen lang in der Top-Liste von Netflix und belegte kurzfristig sogar den zweiten Platz unter den englischen Serien. Dennoch scheint Shadow and Bone hinter den Erwartungen der Verantwortlichen geblieben zu sein, wie die Absetzung nun vermuten lässt.

Einen weiteren Faktor, der diese Entscheidung beeinflusst haben könnte, stellt ein fast fünfmonatiger Streik der Drehbuchautoren und Schauspieler in Hollywood dar. Hier wurde Ende September zwar eine vorläufige Einigung mit den Filmstudios erzielt. Die Nachwirkungen auf die Drehpläne und Fristen sind jedoch nach wie vor spürbar.