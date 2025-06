Neue Netflix-Serien und Filme im Juli: Das erwartet dich!

Hinein in den Sommer, hinein in einen ganzen Haufen neuer Netflix-Inhalte. Serien, Filme, Dokumentationen – alles ist dabei, um dir auch während der bevorstehenden heißen Tage eine unterhaltsame Atmosphäre vor dem Fernseher zu bieten. Oder unterwegs auf deinen Reisen viel Abwechslung zu gewähren. Dabei gehen nicht nur brandneue Produktionen bei Netflix an den Start, sondern auch Fortsetzungen schon bekannter Projekte. Und natürlich dürfen auch ein Hauch Reality-TV und eine neue Kinder-Serie nicht fehlen. Aber der Reihe nach.

Romantisch: „Too Much“ startet mit Staffel 1 bei Netflix

Hinsichtlich der bevorstehenden Serien-Neustarts hebt Netflix besonders den Start der neuen Serien-Romanze „Too Much“ in den Vordergrund. Sie ist ab dem 10. Juli 2025 zu sehen und erzählt die Geschichte einer New Yorkerin mit gebrochenem Herzen, die nach London zieht und dort eine eher untypische Liebesgeschichte erlebt – mit einem Indie-Musiker. Der scheint zwar eine wandelnde Red Flag zu sein, doch irgendwie sorgt genau das für eine magische Anziehung. Die entscheidende Frage: Sprechen Amerika und Großbritannien tatsächlich die gleiche Sprache? Hier geht’s zum Trailer.

„Sandman“ geht mit Staffel 2 weiter

Fantasy statt Romance? Kein Problem! Ab dem 3. Juli 2025 geht bei Netflix die zweite Staffel von „Sandman“ weiter. Zumindest der erste Teil der zweiten Staffel ist dann verfügbar. Doch schon am 24. Juli geht es mit dem zweiten Teil weiter, ehe am 31. Juli eine Spezial-Episode auf dich wartet. Inhalt von Staffel 2: Ein Wiedersehen der Ewigen bringt Lord Morpheus auf einen gefährlichen Weg. Durch eine verhängnisvolle Entscheidung wird er zur Zielscheibe für unerbittliche Rache. Hier geht’s zum Trailer.

„Untamed“ – Neue Thriller-Serie vor dem Start

Ab dem 17. Juli 2025 darfst du dich bei Netflix zudem auf eine neue Thriller-Serie aus den USA freuen: „Untamed“. Und Thriller bedeutet in diesem Fall: Mord! In den Weiten des Yosemite-Nationalparks zieht der Tod einer Frau einen Bundesagenten in ein gesetzloses Gebiet, in dem die Natur nur ihren eigenen Regeln gehorcht. Der Spezialagent wird mit den dunklen Geheimnissen des Parks und nicht zuletzt auch mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert. Hier geht’s zum Trailer.

Weitere Serien-Neustarts bei Netflix im Juli 2025

Wenn du dich für die Entstehung einer neuen Musikband interessierst: Ab dem 9. Juli 2025 ist genau das bei Netflix in „Building the Band“ Thema. Diese Reality-Serie will die nächste große Geschichte am Pophimmel schreiben. Das Besondere: Das Aussehen spielt keine Rolle. Denn die potenziellen Bandmitglieder können einander nicht sehen. Die Musik steht stattdessen im Vordergrund.

Für Kinder geht ab dem 10. Juli 2025 mit „Die 7 Bären“ ein neuer Spaß an den Start: Vergesst die sieben Zwerge, hier kommen die sieben Bären! Liebenswerte Pelzknäuel, die ordentlich Schwung in das altbekannte Märchen bringen.

Und Anime-Fans dürfen sich auf „My Melody & Kuromi“ freuen. Können My Melody, Kuromi und ihre Freunde rechtzeitig ihre Stadt retten, nachdem ihr Besuch im Wolkenreich einen Wirbelsturm an Problemen ausgelöst hat? Ab dem 24. Juli 2025 werden wir es bei Netflix erfahren.

Serie Staffel verfügbar ab Squid Game 3 27. Juni 2025 Tour de France: Im Hauptfeld 3 (Doku) 2. Juli 2025 Sandman: Staffel 2a 3. Juli 2025 All the Sharks 1 (Doku) 4. Juli 2025 Der Sommer, in dem Hikaru starb 1 5. Juli 2025 Better Late Than Single 1 8. Juli 2025 Quarterback 2 8. Juli 2025 Building The Band 1 9. Juli 2025 Die Gringo-Jäger 1 9. Juli 2025 Unter der schwarzen Sonne 1 9. Juli 2025 Die 7 Bären 1 (Kids & Family) 10. Juli 2025 Leviathan 1 10. Juli 2025 Off Road 1 10. Juli 2025 Too Much 1 10. Juli 2025 SAKAMOTO DAYS 1b 14. Juli 2025 Amy Bradley ist spurlos verschwunden 1 (Doku) 16. Juli 2025 Catalog 1 17. Juli 2025 División Palermo 2 17. Juli 2025 UNTAMED 1 17. Juli 2025 Delirio 1 18. Juli 2025 Superstar 1 18. Juli 2025 Briefe an die Zukunft 1 23. Juli 2025 Wenn jede Sekunde zählt: Londons Trauma-Netzwerk 1 (Doku) 23. Juli 2025 My Melody & Kuromi 1 24. Juli 2025 Sandman 2b 24. Juli 2025 Hitmakers 1 24. Juli 2025 Trigger 1 25. Juli 2025 The Winning Try 1 29. Juli 2025 Son of Sam: Selbstporträt eines Serienmörders 1 30. Juli 2025 WWE: Unreal 1 30. Juli 2025 Glass Heart 1 31. Juli 2025 Leanne 1 31. Juli 2025 Marked 1 31. Juli 2025 Sandman 2 (Special Episode) 31. Juli 2025 Unsagbare Sünden 1 31. Juli 2025 Wednesday 2a

2b 6. August 2025

3. September 2025 Bridgerton 4

5

6 2026

noch offen

noch offen Avatar - Der Herr der Elemente 2 noch offen Crooks 2 noch offen Die Falle 1 noch offen Die Kaiserin 3 noch offen One Piece 2 noch offen Sandman 2 noch offen Stranger Things 5 noch offen The Gentlemen 2 noch offen

Neue Filme bei Netflix im Juli 2025

Neben all der Serien-Power, die Netflix im Juli 2025 auf seine Abonnenten loslässt, dürfen aber natürlich auch neue Filme nicht fehlen. So dürfen sich Fans von Adam Sandler nach fast 30 Jahren auf den zweiten Teil der Komödie „Happy Gilmore“ freuen. Ab dem 25. Juli 2025 ist „Happy Gilmore 2“ bei Netflix verfügbar. Hier geht’s zum Trailer.

Reichlich Action ist ab dem 2. Juli 2025 in „The Old Guard 2“ garantiert. Andy und ihre Gruppe unsterblicher Krieger kämpfen mit frischem Einsatz und zum Schutz der Menschheit gegen einen mächtigen Gegner. Hier geht’s zum Trailer.

Und in „Brick“ geht es ab dem 10. Juli 2025 um eine mysteriöse Mauer, die über Nacht ein Wohnhaus umschließt. Tim und Olivia müssen sich in diesem Thriller mit ihren misstrauischen Nachbarn zusammentun, um zu überleben. Eine der Hauptrollen übernimmt Matthias Schweighöfer. Hier geht’s zum Trailer.

Titel Verfügbar ab Bemerkungen Terror in London: Die Jagd auf die Attentäter vom 7.7. 1. Juli 2025 Dokumentation Trainwreck: Der American Apparel-Kult 1. Juli 2025 Dokumentation The Old Guard 2 2. Juli 2025 Countdown: Taylor vs. Serrano 3. Juli 2025 Dokumentation Trainwreck: Die echte Project-X-Party 8. Juli 2025 Dokumentation Brick 10. Juli 2025 Aap Jaisa Koi 11. Juli 2025 Almost Cops 11. Juli 2025 Tyler Perry's Madea's Destination Wedding 11. Juli 2025 Apokalypse in den Tropen 14. Juli 2025 Dokumentation Trainwreck: Der Ballon-Junge 15. Juli 2025 Dokumentation 84 m² 18. Juli 2025 Familie, aber nur fast 18. Juli 2025 Ich bin immer noch ein Superstar 18. Juli 2025 Dokumentation Trainwreck: P.I. Moms 22.Juli 2025 Dokumentation A Normal Woman 24. Juli 2025 Happy Gilmore 2 25. Juli 2025 Trainwreck: Der Sturm auf Area 51 29. Juli 2025 Dokumentation Ein ehrliches Leben 31. Juli 2025 Fall for Me 21. August 2025 The Thursday Murder Club 28. August 2025 A House of Dynamite 24. Oktober 2025 Jay Kelly 5. Dezember 2025

Oder doch lieber eine Dokumentation in Form eines Kurzfilms? „Trainwreck: Der Sturm auf Area 51“ könnte genau das Richtige für dich sein. Als der 20-jährige Matty Roberts auf Facebook dazu aufrief, die geheime Luftwaffenbasis

Area 51 in der Wüste Nevadas zu stürmen, ging sein Post viral – Tausende schlossen sich dem Event unter dem Motto „Sie können uns nicht alle aufhalten“ an.