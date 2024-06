Sky bringt noch 2024 neue Top-Serie nach Deutschland

Nicht nur Amazon Prime Video ist mit einer neuen Serie im Batman-Fieber. Auch Sky kündigt jetzt an, den Fledermausmann in einer neuen Serie zu ehren. Genauer gesagt, einen seiner größten Widersacher: Pinguin. Denn noch in diesem Jahr wird es bei Sky und dem Streamingservice Wow die Dramaserie „The Penguin“ zu sehen geben, in der Colin Farrell die Hauptrolle übernimmt.

„The Penguin“: Batman steht nicht im Mittelpunkt

Das Besondere: Die Serie setzt die epische Verbrechersage fort, die von Filmemacher Matt Reeves im Jahr 2022 mit dem Blockbuster-Film „The Batman“ begonnen wurde. Schon in dem Film hatte Farrell als Oswald „Oz“ Cobblepot, besser bekannt als Pinguin, eine der Hauptrollen übernommen. Neben Farrell sind folgende Darsteller bereits bestätigt: Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Clancy Brown, und Michael Zegen.

Die erste Staffel der von Warner Bros. Television und DC Studios produzierten Serie wird acht Episoden umfassen. Zwar steht ein konkretes Startdatum bis jetzt nicht fest, klar ist aber bereits, dass die erste Episode noch im laufenden Kalenderjahr bei Sky und Wow durchstarten soll. Die neuen Episoden erscheinen im wöchentlichen Rhythmus und parallel zur US-Ausstrahlung.

Colin Farrell ist der „Pinguin“ in einer neuen Drama-Serie bei Sky und Wow.

So wurde aus Oswald Cobblespot der Pinguin

Die Serie setzt inhaltlich etwa eine Woche nach den Ereignissen von „The Batman“ ein. Behandelt wird der Aufstieg des entstellten Oswald „Oz“ Cobblespot innerhalb der Unterwelt von Gotham City. Er setzt nach dem Tod des Gangsterbosses Carmine Falcone alles daran, selbst das Ruder unter den Ganoven und Schurken der Stadt zu übernehmen. Widerstände sind vorprogrammiert. Denn unter anderem kämpft auch Sofia Falcone darum, das Erbe ihres Vaters fortzuführen.

Die Dreharbeiten für „The Penguin“ fanden bereits im vergangenen Jahr in New York City statt und wurden nach einigen Streiks erst im Februar dieses Jahres abgeschlossen. Einen ersten Teaser-Trailer kannst du auf Englisch übrigens bereits bei YouTube sehen.