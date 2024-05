Sky: Packende Neuheiten im Juni

Eines der Highlights ist im Juni-Programm von Sky und Wow zweifelsohne die zweite Staffel von „House of the Dragon“. Die Prequelserie des Fantasyepos „Game of Thrones“ findet ab dem 17. Juni 2024 in acht weiteren Episoden ihre Fortsetzung. Und viele Fans werden hoffen, dass es etwas abwechslungsreicher zur Sache geht als in der zuweilen langatmigen ersten Staffel. Klar ist schon jetzt, dass in den neuen Folgen der Serie das Haus Targaryen um die Macht in Westeros kämpft. Das hat zur Folge, dass ein blutiger Bürgerkrieg droht. Denn „Die Grünen“ um König Aegon II. und „Die Schwarzen“ um Königin Rhanyra beanspruchen beide den Eisernen Thron für sich. Und die übrigen Adelshäuser müssen sich für eine Seite des Hauses Targaryen entscheiden.

„The Sympathizer“: Staffel 1 startet bei Sky

Ganz neu im Programm von Sky und in einem komplett anderen Genre zu Hause: die erste Staffel von „The Sympathizer“. Das HBO Original ist linear ab dem 26. Juni 2024 bei Sky Atlantic zu sehen und offenbart sich als siebenteiliger Mix aus Spionagethriller und Satire. In der neuen Serie flieht ein kommunistischer Spion in den letzten Tagen des Vietnamkriegs in die USA. Robert Downey Jr. übernimmt dabei gleich mehrere Rollen. Sky verspricht: „The Sympathizer“ spießt scharfzüngig und urkomisch mediale und rassistische Stereotype auf, thematisiert aber auch universelle Erfahrungen von Flucht, Vertreibung und Entwurzelung. Und all das verpackt in einen atemberaubend spannenden Agententhriller.

Zweite Staffel von „Reginald the Vampire“ vor dem Start

Schon ab dem 6. Juni 2024 kannst du dich als Abonnent von Sky und Wow auf die zweite Staffel „Reginald the Vampire“ freuen – im linearen Programm zu sehen bei SYFY. Trotz seines unkonventionellen Aussehens für einen Vampir hat Reginald seinen Platz in einer ungewöhnlichen Freundesgruppe gefunden. Diese Truppe umfasst auch den lässigen ehemaligen Vampirhäuptling, der sich überraschend als Verbündeter erwiesen hat, sowie seine Arbeitskollegin und Ex-Freundin. Eine Serie mit viel Herz und gerade genug Blut, die beweist, dass das Leben als Untoter genauso kompliziert ist wie das Leben selbst.

Welche weiteren Serien und Specials in den kommenden Wochen bei Sky und Wow neu zu sehen sind, zeigt dir die nachfolgende Tabelle.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen Ein Gentleman in Moskau 1 17. Mai 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen PAW Patrol - Mighty Pups 10 17. Mai 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Die Chefin 12 18. Mai 2024 Sky Krimi Levinson Wood: Meine Reise zu... 1 19. Mai 2024 Sky Nature The Good Doctor 7 21. Mai 2024 Sky One Das Texas-Cheerleader-Mordkomplott 1 23. Mai 2024 Sky Crime Evil - dem Bösen auf der Spur 4 24. Mai 2024 c

cccq1 nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Der Parkhausmord – Wer tötete Charlotte Böhringer? 1 30. Mai 2024 Sky Crime Sky Original Jerrod Carmicheal Reality Show 1 1. Juni 2024 Sky Atlantic Mayor of Kingstown 3 3. Juni 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Murdered: The Baby on the Beach 1 4. Juni 2024 Sky Crime Traumziele Südostasiens 1 4. Juni 2024 Sky Nature Reginald the Vampire 2 6. Juni 2024 SYFY Six Silent Killings – Irlands dunkles Geheimnis 1 6. Juni 2024 Sky Crime Sky Original Tiere wie wir 1 7. Juni 2024 Sky Nature Dead in the Water - Wer ermordete Peta Frampton und Chris Farmer 1 13. Juni 2024 Sky Crime Geheimnisse der Jurassic-Saurier 1 14. Juni 2024 Sky Documentaries Mit vollem Einsatz - Die Tierärzte in den Highlands 3 15. Juni 2024 Sky Nature House of the Dragon 2 17. Juni 2024 Sky Police Ten 7 - Auf Streife in Down Under 28 17. Juni 2024 Sky Documentaries Deadly 60 - Die gefährlichsten Tiere der Welt 4 21. Juni 2024 Sky Nature Great Photo, Lovely Life - Missbrauch, Schweigen und die Suche nach Vergebung 1 21. Juni 2024 Sky Documentaries The Sympathizer 1 26. Juni 2024 Sky Atlantic Kill Bitcoin! Die Kryptoqueen und ihr OneCoin-Betrug 1 27. Juni 2024 Sky Sky Original Resident Alien 3 18. Juli 2024 SYFY Gangs of London 3 2024 Sky Sky Original Public Affairs 1 2024 Sky Sky Original Atomic 1 2025 Sky Sky Original The Last Of Us 2 2025 Sky Amadeus 1 noch unklar Sky Sky Original The White Lotus 3 noch unklar Sky

Neue Filme bei Sky und Wow im Juni 2024

Natürlich kannst du dich bei Sky und Wow im Juni 2024 aber auch wieder auf einige neue Filme freuen. Vorausgesetzt, du hast das Cinema-Paket abonniert. Mit dabei ist nicht nur Horror pur („Die letzte Fahrt der Demeter“), sondern auch ein Fantasy-Abenteuer („Aquaman: Lost Kingdom“). Zudem kommt die Neuverfilmung eines Kinderbuch-Klassikers ins Programm von Sky: „Das fliegende Klassenzimmer“. Und wenn ein paar Freunde während ihres Partyurlaubs zwei Jetskis stehlen und auf dem offenen Meer einen Unfall verursachen, ist fast schon klar, was passiert: Hai-Alarm in „Shark Bait“.

Die letzte Fahrt der Demeter (1. Juni 2024)

Aquaman: Lost Kingdom (6. Juni 2024)

Dumb Money – Schnelles Geld (7. Juni 2024)

BlackBerry – Klick einer Generation (8. Juni 2024 / bei Paramount+)

Five Nights at Freddy’s (13. Juni 2024)

Das fliegende Klassenzimmer (15. Juni 2024)

Dalíland (20. Juni 2024)

Enkel für Fortgeschrittene (22. Juni 2024)

In voller Blüte (24. Juni 2024)

Eileen (27. Juni 2024)

Shark Bait (28. Juni 2024)

