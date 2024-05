Sky bringt herausragende Neuheiten nach Deutschland

Auch Pay-TV– und Streaming-Anbieter Sky startet mit neuen Filmen und Serien in den Mai. Allerdings fällt das Angebot an neuen Blockbuster-Serien in den kommenden Wochen eher überschaubar aus. Umso mehr darfst du dich als Abonnent des Cinema-Pakets von Sky oder Wow auf einige attraktive Film-Neustarts freuen. Doch zunächst ein Blick auf die attraktivsten Serien-Neustarts.

The Tattooist of Auschwitz – Staffel 1: Neues Sky Original startet durch

Der wohl interessanteste Serien-Neustart geht bei Sky und Wow ab dem 8. Mai 2024 neu auf Sendung: „The Tattooist of Auschwitz“. Nach einer wahren Geschichte erzählt dieses Sky Original in sechs Episoden, wie sich der Häftling Lali im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau in seine Mitgefangene Gita verliebt. Im linearen Programm von Sky ist die neue Serie bei Sky Atlantic zu sehen.

Staffel 7 von „The Good Doctor“ bei Sky One

Ins große Serienfinale startet ab dem 21. Mai in zehn letzten Episoden die Krankenhaus-Serie „The Good Doctor“. In der finalen Staffel ist Freddie Highmore als autistischer Chirurg Shaun Murphy nicht nur im OP, sondern auch bei der Babybetreuung gefragt. Wenn du nicht auf Abruf, sondern linear zuschauen möchtest, sind die neuen Folgen bei Sky One zu sehen.

„The Rookie“: Jetzt geht es mit Staffel 6 weiter

Schon ab sofort ist bei Sky und Wow zudem die sechste Staffel von „The Rookie“ zu sehen. Nachdem vor einigen Wochen bereits die englischsprachige Originalfassung zu sehen war, geht es jetzt mit der deutschen Synchronfassung weiter. Und dieses Mal ist wieder der geballte Einsatz für den ältesten Polizei-Anfänger von Los Angeles gefragt. Denn ein mysteriöser Verbrecherboss versetzt die Stadt in Angst und nimmt gezielt Nolans Team ins Visier.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen Knuckles 1 27. April 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Rookie 6 1. Mai 2024 Sky One SOKO Stuttgart 13a 1. Mai 2024 Sky Krimi Ramy Youssef: More Feelings 1 2. Mai 2024 Sky Atlantic Chicago Fire 12 6. Mai 2024 Universal TV Chicago Med 9 6. Mai 2024 Universal TV The Tattooist of Auschwitz 1 8. Mai 2024 Sky Atlantic Sky Original Angel City FC - Frauenfußball in prominenter Hand 1 10. Mai 2024 Sky Documentaries Police Ten 7 - Auf Streife in Down Under 27 13. Mai 2024 Sky Documentaries Vermisst - Spurensuche in Down Under 1 13. Mai 2024 Sky Crime Geheimnisse des wilden Australiens 1 14. Mai 2024 Sky Nature The Lady Killers 1 15. Mai 2024 Sky Crime Ein Gentleman in Moskau 1 17. Mai 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen PAW PAtrol - Mighty Pups 10 17. Mai 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Die Chefin 12 18. Mai 2024 Sky Krimi Levinson Wood: Meine Reise zu... 1 19. Mai 2024 Sky Nature The Good Doctor 7 21. Mai 2024 Sky One Das Texas-Cheerleader-Mordkomplott 1 23. Mai 2024 Sky Crime Evil - dem Bösen auf der Spur 4 24. Mai 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Der Parkhausmord – Wer tötete Charlotte Böhringer? 1 30. Mai 2024 Sky Crime Sky Original Mayor of Kingstown 3 3. Juni 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen House of the Dragon 2 17. Juni 2024 Sky Frankenstein Untold 1 2024 Sky Gangs of London 3 2024 Sky Sky Original Huntsville AL 1 2024 Sky M. Son Of The Century 1 2024 Sky Mayfair Witches 1 2024 Sky Public Affairs 1 2024 Sky Sky Original White House Plumbers 1 2024 Sky Amadeus 1 noch unklar Sky Sky Original The Last Of Us 2 noch unklar Sky The White Lotus 3 noch unklar Sky

Neue Filme und Dokumentationen bei Sky im Mai 2024

Hinsichtlich der neu bei Sky anlaufenden Filme darfst du dich auf noch mehr Entertainment freuen. So startet beispielsweise ab dem 3. Mai der Abenteuer-Blockbuster „Die drei Musketiere: D’Artagnan“. Deutlich ungemütlicher geht es ab dem 10. Mai in „Der Exorzist: Bekenntnis“ zur Sache. John Travolta und Bruce Willis sind ab dem 17. Mai wiederum in „Paradise City – Endstation Rache“ zu sehen. Und auch einer der erfolgreichsten Filme des Kinojahres 2023 kommt neu zu Sky und Wow ins Programm: „Wonka“.

Emmas Herz – Die Lieben meines Lebens (ab 2. Mai 2024)

Die drei Musketiere: D’Artagnan (ab 3. Mai 2024)

Trauzeugen (ab 4. Mai 2024)

Past Lives – In einem anderen Leben (ab 9. Mai 2024)

Der Exorzist: Bekenntnis (ab 10. Mai 2024)

Voll ins Leben (ab 11. Mai 2024)

Ernest & Célestine: Die Reise ins Land der Musik (ab 16. Mai 2024)

Paradise City – Endstation Rache (ab 17. Mai 2024)

Trolls – Gemeinsam stark (ab 19. Mai 2024)

Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry (ab 20. Mai 2024)

Per tutta la vita (ab 23. Mai 2024)

Wonka (ab 24. Mai 2024)

Muzzle – K9 Narcotics Unit (ab 25. Mai 2024)

Wochenendrebellen (ab 28. Mai 2024)

Oder soll es doch lieber eine Dokumentation sein? Dann können wir dir einen Blick auf „Gefährlich nah – Wenn Bären töten“ empfehlen. Ab dem 2. Mai wird darin die Geschichte eines 26-jährigen Joggers erzählt, der im April 2023 im Trentino von einem Bären getötet wurde. Der Sky Original Dokumentarfilm beleuchtet den Konflikt zwischen Tierschützern und Einheimischen und zeigt eindrucksvolle Aufnahmen der Bären im Alpenraum. Linear zu sehen bei Sky Crime, Sky Documentaries und Sky Nature.